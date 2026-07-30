Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Panathinaikos und Paksi SE ist 2:2.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Panathinaikos und Paksi SE ist 2:2.
93'
Foul von Rick van Drongelen (Panathinaikos).
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93'
Dániel Böde (Paksi SE) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Vorbeigeschossen. Triantafyllos Tsapras (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Elmin Rastoder.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Abseits Panathinaikos. Pedro Chirivella spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Andrews Tetteh im Abseits.
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89'
Triantafyllos Tsapras (Panathinaikos) sieht eine Gelbe Karte.
88'
Foul von Triantafyllos Tsapras (Panathinaikos).
88'
Balázs Balogh (Paksi SE) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von Gergo Gyurkits.
85'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Panathinaikos und Paksi SE ist 2:2. Elmin Rastoder (Panathinaikos) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Stefan de Vrij mit dem Kopf nach einer Ecke.
85'
Vorbeigeschossen. Rick van Drongelen (Panathinaikos) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Pedro Chirivella mit einer Flanke nach einer Ecke.
85'
Wechsel Paksi SE. Balázs Balogh kommt für Milán Gyorfi.
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84'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von Márió Zeke.
83'
Ball pariert. Elmin Rastoder (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Andrews Tetteh.
81'
Foul von Rick van Drongelen (Panathinaikos).
81'
Barna Tóth (Paksi SE) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Ball pariert. Facundo Pellistri (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Georgios Kyriakopoulos mit dem Kopf.
77'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von János Szabó.
76'
Wechsel Panathinaikos. Vicente Taborda kommt für Santino Andino.
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76'
Wechsel Panathinaikos. Pedro Chirivella kommt für Adam Gnezda Cerin.
75'
Rick van Drongelen (Panathinaikos) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Barna Tóth (Paksi SE).
75'
Foul von Elmin Rastoder (Panathinaikos).
75'
Gergo Gyurkits (Paksi SE) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Vorbeigeschossen. Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei. Vorbereitet von Adam Gnezda Cerin.
73'
Stefan de Vrij (Panathinaikos) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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73'
Foul von Barna Tóth (Paksi SE).
73'
Wechsel Paksi SE. Barna Tóth kommt für Milán Peto.
73'
Wechsel Paksi SE. Gergo Gyurkits kommt für Kevin Horváth.
72'
Wechsel Paksi SE. Dániel Böde kommt für József Szalai.
68'
Kevin Horváth (Paksi SE) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
68'
Santino Andino (Panathinaikos) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Kevin Horváth (Paksi SE).
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66'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von János Szabó.
66'
Wechsel Panathinaikos. Elmin Rastoder kommt für Adriano Jagusic.
65'
Adriano Jagusic (Panathinaikos) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Milán Peto (Paksi SE).
64'
Foul von Étienne Camara (Panathinaikos).
64'
Milán Peto (Paksi SE) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Facundo Pellistri (Panathinaikos).
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62'
Kevin Horváth (Paksi SE) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Ball abgeblockt. Adam Gnezda Cerin (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
61'
Wechsel Panathinaikos. Rick van Drongelen kommt für Ahmed Touba.
61'
Wechsel Panathinaikos. Facundo Pellistri kommt für Anass Zaroury.
60'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von Kristóf Papp.
57'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Panathinaikos und Paksi SE ist 1:2. Milán Gyorfi (Paksi SE) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts.
55'
Foul von Santino Andino (Panathinaikos).
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55'
Gábor Vas (Paksi SE) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Ahmed Touba (Panathinaikos).
52'
József Szalai (Paksi SE) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
52'
Andrews Tetteh (Panathinaikos) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von János Szabó (Paksi SE).
51'
Adriano Jagusic (Panathinaikos) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Foul von Kevin Horváth (Paksi SE).
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50'
Ball pariert. Andrews Tetteh (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Adam Gnezda Cerin.
48'
Vorbeigeschossen. Anass Zaroury (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Standardsituation.
48'
Ball abgeblockt. Adriano Jagusic (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
48'
Adriano Jagusic (Panathinaikos) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von József Windecker (Paksi SE).
47'
Ball abgeblockt. Stefan de Vrij (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt.
47'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von János Szabó.
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46'
Adriano Jagusic (Panathinaikos) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von József Windecker (Paksi SE).
45'
Wechsel Paksi SE. Bence Lenzsér kommt für Andor Lapu.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Panathinaikos und Paksi SE ist 1:1.
47'
János Szabó (Paksi SE) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
47'
Andrews Tetteh (Panathinaikos) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von János Szabó (Paksi SE).
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46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
44'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Panathinaikos und Paksi SE ist 1:1. Adriano Jagusic (Panathinaikos) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, oben rechts.
44'
Ball abgeblockt. Triantafyllos Tsapras (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
44'
Ball abgeblockt. Adam Gnezda Cerin (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Triantafyllos Tsapras.
43'
Santino Andino (Panathinaikos) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Gábor Vas (Paksi SE).
42'
Foul von Adam Gnezda Cerin (Panathinaikos).
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42'
Márió Zeke (Paksi SE) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Santino Andino (Panathinaikos).
41'
József Windecker (Paksi SE) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Ball pariert. Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Étienne Camara mit einem langen Ball.
37'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von János Szabó.
35'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Panathinaikos und Paksi SE ist 0:1. Milán Peto (Paksi SE) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Kevin Horváth.
34'
Foul von Triantafyllos Tsapras (Panathinaikos).
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34'
Milán Peto (Paksi SE) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
32'
Adriano Jagusic (Panathinaikos) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Kristóf Papp (Paksi SE).
32'
Ball pariert. Milán Peto (Paksi SE) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Gábor Vas.
31'
Ball abgeblockt. Adam Gnezda Cerin (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
30'
Abseits Paksi SE. Andor Lapu spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen József Szalai im Abseits.
28'
Foul von Andrews Tetteh (Panathinaikos).
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28'
József Windecker (Paksi SE) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Ball abgeblockt. Andrews Tetteh (Panathinaikos) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Anass Zaroury mit einer Flanke.
27'
Ecke Panathinaikos. Die Ecke wurde verursacht von Ádám Kovácsik.
27'
Ball pariert. Santino Andino (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Andrews Tetteh.
26'
Santino Andino (Panathinaikos) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Kevin Horváth (Paksi SE).
26'
Das Spiel läuft wieder.
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25'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Milán Peto (Paksi SE).
24'
Ecke Paksi SE. Die Ecke wurde verursacht von Ahmed Touba.
23'
Vorbeigeschossen. Santino Andino (Panathinaikos) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Adam Gnezda Cerin nach einem Konter.
22'
Vorbeigeschossen. József Windecker (Paksi SE) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Kevin Horváth.
20'
Ecke Paksi SE. Die Ecke wurde verursacht von Iñaki Peña.
20'
Ball pariert. Kristóf Papp (Paksi SE) versucht es per Kopf rechts im Strafraum, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Milán Peto mit einer Flanke.
20'
Ecke Paksi SE. Die Ecke wurde verursacht von Stefan de Vrij.
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19'
Ball abgeblockt. Milán Peto (Paksi SE) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kristóf Papp.
19'
Vorbeigeschossen. Milán Peto (Paksi SE) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Milán Gyorfi.
16'
Santino Andino (Panathinaikos) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von József Windecker (Paksi SE).
15'
Foul von Étienne Camara (Panathinaikos).
15'
Kevin Horváth (Paksi SE) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Andrews Tetteh (Panathinaikos) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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13'
Foul von József Windecker (Paksi SE).
11'
Andor Lapu (Paksi SE) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
11'
Triantafyllos Tsapras (Panathinaikos) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Andor Lapu (Paksi SE).
10'
Adam Gnezda Cerin (Panathinaikos) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Kevin Horváth (Paksi SE).
10'
Vorbeigeschossen. Kristóf Papp (Paksi SE) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Milán Peto mit einer Flanke nach einer Ecke.
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9'
Ecke Paksi SE. Die Ecke wurde verursacht von Iñaki Peña.
9'
Ecke Paksi SE. Die Ecke wurde verursacht von Triantafyllos Tsapras.
7'
Santino Andino (Panathinaikos) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Gábor Vas (Paksi SE).
7'
Andrews Tetteh (Panathinaikos) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von János Szabó (Paksi SE).
4'
Santino Andino (Panathinaikos) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
4'
Foul von Gábor Vas (Paksi SE).
2'
Ball abgeblockt. Anass Zaroury (Panathinaikos) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Adriano Jagusic.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Panathinaikos und Paksi SE.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.