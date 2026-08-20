Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen PAOK Thessaloniki und Brann Bergen ist 1:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen PAOK Thessaloniki und Brann Bergen ist 1:1.
93'
Pantelis Hatzidiakos (PAOK Thessaloniki) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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93'
Lars Remmem (Brann Bergen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von Pantelis Hatzidiakos (PAOK Thessaloniki).
93'
Wechsel Brann Bergen. Lars Remmem kommt für Bård Finne.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
Ecke PAOK Thessaloniki. Die Ecke wurde verursacht von Vetle Dragsnes.
87'
Ball pariert. Cherif Ndiaye (PAOK Thessaloniki) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Christos Zafeiris.
86'
Wechsel Brann Bergen. Kjartan Kjartansson kommt für Thore Pedersen.
85'
Vorbeigeschossen. Jonjoe Kenny (PAOK Thessaloniki) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
84'
Ecke PAOK Thessaloniki. Die Ecke wurde verursacht von Fredrik Knudsen.
84'
Ball abgeblockt. Tom Louchet (PAOK Thessaloniki) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Shola Shoretire.
82'
Thore Pedersen (Brann Bergen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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82'
Foul von Shola Shoretire (PAOK Thessaloniki).
82'
Foul von Eggert Gudmundsson (Brann Bergen).
82'
Dimitrios Chatsidis (PAOK Thessaloniki) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen PAOK Thessaloniki und Brann Bergen ist 1:1. Abdul Rahman Baba (PAOK Thessaloniki) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, oben rechts. Vorbereitet von Tom Louchet mit einer Flanke nach einer Ecke.
79'
Ecke PAOK Thessaloniki. Die Ecke wurde verursacht von Thore Pedersen.
77'
Wechsel PAOK Thessaloniki. Shola Shoretire kommt für Mady Camara.
76'
Thore Pedersen (Brann Bergen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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76'
Foul von Greg Taylor (PAOK Thessaloniki).
75'
Abseits Brann Bergen. Thore Pedersen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Denzel De Roeve im Abseits.
71'
Ecke Brann Bergen. Die Ecke wurde verursacht von Pantelis Hatzidiakos.
70'
Abseits PAOK Thessaloniki. Jonjoe Kenny spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Cherif Ndiaye im Abseits.
69'
Vorbeigeschossen. Mady Camara (PAOK Thessaloniki) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Dimitrios Chatsidis mit einer Flanke nach einer Ecke.
68'
Ecke PAOK Thessaloniki. Die Ecke wurde verursacht von Vetle Dragsnes.
66'
Wechsel PAOK Thessaloniki. Greg Taylor kommt für Baptiste Santamaría.
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66'
Wechsel PAOK Thessaloniki. Tom Louchet kommt für Taison.
65'
Wechsel PAOK Thessaloniki. Abdul Rahman Baba kommt für Dimitrios Giannoulis.
65'
Ecke PAOK Thessaloniki. Die Ecke wurde verursacht von Fredrik Knudsen.
64'
Ecke Brann Bergen. Die Ecke wurde verursacht von Baptiste Santamaría.
63'
Christos Zafeiris (PAOK Thessaloniki) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
63'
Kristian Eriksen (Brann Bergen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Christos Zafeiris (PAOK Thessaloniki).
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62'
Joachim Soltvedt (Brann Bergen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
62'
Foul von Joachim Soltvedt (Brann Bergen).
62'
Dimitrios Chatsidis (PAOK Thessaloniki) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Eggert Gudmundsson (Brann Bergen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Baptiste Santamaría (PAOK Thessaloniki).
59'
Ball abgeblockt. Baptiste Santamaría (PAOK Thessaloniki) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Taison.
58'
Bård Finne (Brann Bergen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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58'
Foul von Bård Finne (Brann Bergen).
58'
Dimitrios Chatsidis (PAOK Thessaloniki) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen PAOK Thessaloniki und Brann Bergen ist 0:1. Kristian Eriksen (Brann Bergen) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Joachim Soltvedt mit einer Flanke.
56'
Wechsel PAOK Thessaloniki. Cherif Ndiaye kommt für Anestis Mythou aufgrund einer Verletzung.
55'
Ball abgeblockt. Denzel De Roeve (Brann Bergen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Eggert Gudmundsson.
54'
Ball abgeblockt. Bård Finne (Brann Bergen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Eggert Gudmundsson.
53'
Das Spiel läuft wieder.
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51'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Anestis Mythou (PAOK Thessaloniki).
51'
Ball pariert. Taison (PAOK Thessaloniki) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Dimitrios Chatsidis.
48'
Abseits PAOK Thessaloniki. Jirí Pavlenka spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mady Camara im Abseits.
47'
Foul von Denzel De Roeve (Brann Bergen).
47'
Taison (PAOK Thessaloniki) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen PAOK Thessaloniki und Brann Bergen ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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45'
Vorbeigeschossen. Mady Camara (PAOK Thessaloniki) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Christos Zafeiris mit einer Flanke.
44'
Foul von Fredrik Knudsen (Brann Bergen).
44'
Anestis Mythou (PAOK Thessaloniki) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Ball abgeblockt. Bård Finne (Brann Bergen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
39'
Ball pariert. Anestis Mythou (PAOK Thessaloniki) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Aritz Elustondo mit einer Flanke.
39'
Ball abgeblockt. Jonjoe Kenny (PAOK Thessaloniki) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
38'
Fredrik Knudsen (Brann Bergen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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38'
Foul von Fredrik Knudsen (Brann Bergen).
38'
Mady Camara (PAOK Thessaloniki) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Ecke Brann Bergen. Die Ecke wurde verursacht von Christos Zafeiris.
35'
Abseits PAOK Thessaloniki. Dimitrios Giannoulis spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mady Camara im Abseits.
34'
Foul von Kristian Eriksen (Brann Bergen).
34'
Aritz Elustondo (PAOK Thessaloniki) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Vorbeigeschossen. Baptiste Santamaría (PAOK Thessaloniki) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Jonjoe Kenny nach einer Ecke.
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32'
Ecke PAOK Thessaloniki. Die Ecke wurde verursacht von Joachim Soltvedt.
31'
Foul von Niklas Jensen Wassberg (Brann Bergen).
31'
Baptiste Santamaría (PAOK Thessaloniki) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Ball abgeblockt. Taison (PAOK Thessaloniki) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Baptiste Santamaría.
30'
Foul von Jacob Sørensen (Brann Bergen).
30'
Dimitrios Chatsidis (PAOK Thessaloniki) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Ball abgeblockt. Jacob Sørensen (Brann Bergen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bård Finne.
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25'
Foul von Joachim Soltvedt (Brann Bergen).
25'
Anestis Mythou (PAOK Thessaloniki) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
22'
Ball pariert. Baptiste Santamaría (PAOK Thessaloniki) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
19'
Vorbeigeschossen. Dimitrios Chatsidis (PAOK Thessaloniki) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Dimitrios Giannoulis.
16'
Vorbeigeschossen. Baptiste Santamaría (PAOK Thessaloniki) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Dimitrios Giannoulis mit einer Flanke nach einer Ecke.
15'
Ecke PAOK Thessaloniki. Die Ecke wurde verursacht von Joachim Soltvedt.
15'
Ball abgeblockt. Christos Zafeiris (PAOK Thessaloniki) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Anestis Mythou.
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14'
Ball pariert. Dimitrios Chatsidis (PAOK Thessaloniki) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Anestis Mythou.
12'
Vorbeigeschossen. Kristian Eriksen (Brann Bergen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Bård Finne.
7'
Vorbeigeschossen. Jonjoe Kenny (PAOK Thessaloniki) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Christos Zafeiris.
7'
Vorbeigeschossen. Mady Camara (PAOK Thessaloniki) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern aber der Ball geht links vorbei nach einem Konter.
6'
Abseits PAOK Thessaloniki. Anestis Mythou spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Christos Zafeiris im Abseits.
6'
Vorbeigeschossen. Christos Zafeiris (PAOK Thessaloniki) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Dimitrios Chatsidis.
4'
Vorbeigeschossen. Christos Zafeiris (PAOK Thessaloniki) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei nach einer Ecke.
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3'
Ecke PAOK Thessaloniki. Die Ecke wurde verursacht von Fredrik Knudsen.
3'
Ball abgeblockt. Anestis Mythou (PAOK Thessaloniki) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Taison.
2'
Handspiel von Thore Pedersen (Brann Bergen).
1'
Vorbeigeschossen. Dimitrios Chatsidis (PAOK Thessaloniki) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Mady Camara mit dem Kopf.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen PAOK Thessaloniki und Brann Bergen.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.