Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Partizan Belgrad und FC Getafe ist 2:1.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Partizan Belgrad und FC Getafe ist 2:1.
96'
Vorbeigeschossen. Erik Kojzek (Partizan Belgrad) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Milan Roganovic mit einer Flanke.
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92'
Borja Mayoral (FC Getafe) sieht eine Gelbe Karte.
92'
Nikola Simic (Partizan Belgrad) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Borja Mayoral (FC Getafe).
91'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
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90'
Foul von Mateja Milovanovic (Partizan Belgrad).
90'
Ramón Terrats (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Igor Miladinovic (Partizan Belgrad) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Foul von Davinchi (FC Getafe).
89'
Ecke FC Getafe. Die Ecke wurde verursacht von Nikola Simic.
88'
Ecke FC Getafe. Die Ecke wurde verursacht von Nikola Simic.
88'
Ball abgeblockt. Ramón Terrats (FC Getafe) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kiko Femenía.
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85'
Vorbeigeschossen. Erik Kojzek (Partizan Belgrad) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Milan Aleksic nach einer Ecke.
84'
Ecke Partizan Belgrad. Die Ecke wurde verursacht von Mario Martín.
84'
Ball pariert. Borja Mayoral (FC Getafe) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Martín Satriano mit einem langen Ball.
81'
Wechsel FC Getafe. Borja Mayoral kommt für Enes Ünal.
81'
Wechsel FC Getafe. Davinchi kommt für Johan Mojica.
80'
Vorbeigeschossen. Mario Martín (FC Getafe) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Orel Mangala.
80'
Ball abgeblockt. Johan Mojica (FC Getafe) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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78'
Foul von Demba Seck (Partizan Belgrad).
78'
Mario Martín (FC Getafe) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
77'
Wechsel Partizan Belgrad. Bogdan Kostic kommt für Iddrisu Baba.
77'
Wechsel Partizan Belgrad. Chaka Traorè kommt für Milan Vukotic.
76'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Partizan Belgrad und FC Getafe ist 2:1. Erik Kojzek (Partizan Belgrad) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Igor Miladinovic.
75'
Das Spiel läuft wieder.
75'
Das Spiel ist unterbrochen (Partizan Belgrad).
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74'
Foul von Johan Mojica (FC Getafe).
74'
Iddrisu Baba (Partizan Belgrad) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Wechsel Partizan Belgrad. Erik Kojzek kommt für Jeh.
69'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Partizan Belgrad und FC Getafe ist 1:1. Enes Ünal (FC Getafe) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte nach einer Ecke.
69'
Wechsel Partizan Belgrad. Mateja Milovanovic kommt für Samson Nwulu aufgrund einer Verletzung.
68'
Ecke FC Getafe. Die Ecke wurde verursacht von Igor Miladinovic.
68'
Wechsel FC Getafe. Mario Martín kommt für Francho Serrano.
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65'
Vorbeigeschossen. Milan Aleksic (Partizan Belgrad) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Nikola Simic.
65'
Stefan Milic (Partizan Belgrad) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Enes Ünal (FC Getafe).
64'
Vorbeigeschossen. Igor Miladinovic (Partizan Belgrad) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Jeh.
63'
Foul von Iddrisu Baba (Partizan Belgrad).
63'
Ramón Terrats (FC Getafe) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
62'
Wechsel Partizan Belgrad. Milan Aleksic kommt für Nikola Cumic.
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61'
Vorbeigeschossen. Nikola Cumic (Partizan Belgrad) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Demba Seck nach einem Konter.
58'
Zaid Romero (FC Getafe) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
58'
Demba Seck (Partizan Belgrad) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Zaid Romero (FC Getafe).
57'
Milan Vukotic (Partizan Belgrad) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
57'
Foul von Milan Vukotic (Partizan Belgrad).
57'
Enes Ünal (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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57'
Igor Miladinovic (Partizan Belgrad) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Orel Mangala (FC Getafe).
56'
Vorbeigeschossen. Iddrisu Baba (Partizan Belgrad) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Samson Nwulu.
55'
Ecke FC Getafe. Die Ecke wurde verursacht von Milos Krunic.
55'
Ball pariert. Enes Ünal (FC Getafe) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Ramón Terrats.
53'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Partizan Belgrad und FC Getafe ist 1:0. Jeh (Partizan Belgrad) trifft mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, oben rechts. Vorbereitet von Samson Nwulu.
50'
Ball abgeblockt. Francho Serrano (FC Getafe) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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48'
Orel Mangala (FC Getafe) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
48'
Iddrisu Baba (Partizan Belgrad) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Orel Mangala (FC Getafe).
47'
Ball pariert. Igor Miladinovic (Partizan Belgrad) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Milan Vukotic.
47'
Ball pariert. Zaid Romero (FC Getafe) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Enes Ünal.
46'
Ecke FC Getafe. Die Ecke wurde verursacht von Stefan Milic.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Partizan Belgrad und FC Getafe ist 0:0.
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49'
Das Spiel läuft wieder.
49'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jeh (Partizan Belgrad).
48'
Milan Vukotic (Partizan Belgrad) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Andrés García (FC Getafe).
47'
Foul von Demba Seck (Partizan Belgrad).
47'
Ramón Terrats (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
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46'
Vorbeigeschossen. Orel Mangala (FC Getafe) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Martín Satriano.
43'
Foul von Milan Roganovic (Partizan Belgrad).
43'
Martín Satriano (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Ball pariert. Demba Seck (Partizan Belgrad) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Nikola Cumic.
40'
Ecke FC Getafe. Die Ecke wurde verursacht von Nikola Simic.
39'
Das Spiel läuft wieder.
38'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Ramón Terrats (FC Getafe).
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37'
Foul von Milan Vukotic (Partizan Belgrad).
37'
Ramón Terrats (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Wechsel FC Getafe. Andrés García kommt für Saba Sazonov.
36'
Vorbeigeschossen. Nikola Cumic (Partizan Belgrad) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Demba Seck mit einer Flanke.
35'
Samson Nwulu (Partizan Belgrad) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Ramón Terrats (FC Getafe).
34'
Foul von Stefan Milic (Partizan Belgrad).
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34'
Martín Satriano (FC Getafe) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Martín Satriano (FC Getafe) sieht eine Gelbe Karte.
33'
Jeh (Partizan Belgrad) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Orel Mangala (FC Getafe).
31'
Foul von Nikola Simic (Partizan Belgrad).
31'
Ramón Terrats (FC Getafe) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
27'
VAR Entscheidung: Kein Tor Partizan Belgrad 0-0 FC Getafe.
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27'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Stefan Milic (Partizan Belgrad) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
27'
Abseits Partizan Belgrad. Milan Vukotic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Stefan Milic im Abseits.
26'
Igor Miladinovic (Partizan Belgrad) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Saba Sazonov (FC Getafe).
25'
Ball abgeblockt. Demba Seck (Partizan Belgrad) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Iddrisu Baba mit einem langen Ball.
22'
Ball abgeblockt. Milan Vukotic (Partizan Belgrad) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
21'
Saba Sazonov (FC Getafe) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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21'
Jeh (Partizan Belgrad) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Saba Sazonov (FC Getafe).
18'
Ecke Partizan Belgrad. Die Ecke wurde verursacht von Johan Mojica.
18'
Ball abgeblockt. Milan Vukotic (Partizan Belgrad) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Samson Nwulu.
16'
Handspiel von Jeh (Partizan Belgrad).
15'
Vorbeigeschossen. Nikola Cumic (Partizan Belgrad) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Samson Nwulu.
13'
Milan Vukotic (Partizan Belgrad) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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13'
Foul von Saba Sazonov (FC Getafe).
12'
Ecke Partizan Belgrad. Die Ecke wurde verursacht von Johan Mojica.
12'
Ball abgeblockt. Demba Seck (Partizan Belgrad) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
12'
Ball abgeblockt. Milan Vukotic (Partizan Belgrad) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
11'
Igor Miladinovic (Partizan Belgrad) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Ramón Terrats (FC Getafe).
11'
Iddrisu Baba (Partizan Belgrad) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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11'
Foul von Martín Satriano (FC Getafe).
10'
Nikola Cumic (Partizan Belgrad) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Saba Sazonov (FC Getafe).
8'
Jeh (Partizan Belgrad) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Zaid Romero (FC Getafe).
6'
Abseits FC Getafe. Johan Mojica spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Martín Satriano im Abseits.
4'
Foul von Milan Vukotic (Partizan Belgrad).
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4'
Martín Satriano (FC Getafe) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Ecke Partizan Belgrad. Die Ecke wurde verursacht von Saba Sazonov.
3'
Ball abgeblockt. Demba Seck (Partizan Belgrad) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Igor Miladinovic.
1'
Ecke FC Getafe. Die Ecke wurde verursacht von Stefan Milic.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Partizan Belgrad und FC Getafe.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.