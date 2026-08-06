Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Partizan Belgrad und Tobol Kostanay ist 3:0.
102'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Partizan Belgrad und Tobol Kostanay ist 3:0.
99'
Marko Lekic (Partizan Belgrad) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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98'
Vukasin Djurdjevic (Partizan Belgrad) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
94'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Partizan Belgrad und Tobol Kostanay ist 3:0. Chaka Traorè (Partizan Belgrad) trifft mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern in die Tormitte.
91'
Maksim Myakish (Tobol Kostanay) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 9 Minuten Nachspielzeit an.
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86'
Abdoulaye Cissé (Tobol Kostanay) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
84'
Wechsel Partizan Belgrad. Stefan Milic kommt für Milan Roganovic.
84'
Wechsel Partizan Belgrad. Chaka Traorè kommt für Demba Seck.
82'
Wechsel Tobol Kostanay. Maksim Myakish kommt für Askhat Tagybergen.
78'
Wechsel Partizan Belgrad. Marko Lekic kommt für Erik Kojzek.
78'
Wechsel Tobol Kostanay. Luis Guerra kommt für Aleksandr Zuev.
72'
Wechsel Partizan Belgrad. Nemanja Trifunovic kommt für Ibrahim Zubairu.
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72'
Wechsel Partizan Belgrad. Aleks Zekovic kommt für Milan Aleksic.
68'
Wechsel Tobol Kostanay. Vitali Lisakovich kommt für Uros Milovanovic.
64'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Partizan Belgrad und Tobol Kostanay ist 2:0. Ibrahim Zubairu (Partizan Belgrad) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Erik Kojzek.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Partizan Belgrad und Tobol Kostanay ist 1:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Milan Vukotic (Partizan Belgrad) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
32'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Partizan Belgrad und Tobol Kostanay ist 1:0. Demba Seck (Partizan Belgrad) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
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3'
Milan Aleksic (Partizan Belgrad) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Partizan Belgrad und Tobol Kostanay.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.