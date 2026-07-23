Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Partizan Belgrad und UNA Strassen ist 2:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
28'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Partizan Belgrad und UNA Strassen ist 2:0. Ibrahim Zubairu (Partizan Belgrad) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
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26'
Valentin Steinmetz (UNA Strassen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
4'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Partizan Belgrad und UNA Strassen ist 1:0. Erik Kojzek (Partizan Belgrad) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Ibrahim Zubairu.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Partizan Belgrad und UNA Strassen.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.