Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Penybont und FC Santa Coloma ist 0:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Penybont und FC Santa Coloma ist 0:1.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
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88'
Wechsel FC Santa Coloma. Roberto Abreu kommt für Álex Gómez.
73'
Wechsel FC Santa Coloma. Adrià Arjona kommt für Pedra Muñoz.
69'
Wechsel FC Santa Coloma. Kun Temenuzhkov kommt für Andy.
67'
Wechsel Penybont. Jac Clay kommt für Liam Shephard.
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61'
Wechsel Penybont. Noah Daley kommt für Ash Baker.
53'
Ash Baker (Penybont) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
52'
Elfmeter pariert! Ryan Hill (Penybont) kann nicht verwandeln. Der Strafstoss wird vergeben mit dem rechten Fuss, in der Mitte des Kastens gehalten.
49'
Pedra Muñoz (FC Santa Coloma) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
45'
Wechsel Penybont. Ethan Cann kommt für Chris Venables.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Penybont und FC Santa Coloma ist 0:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
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26'
Wechsel Penybont. Owen Pritchard kommt für Billy Borge.
16'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Penybont und FC Santa Coloma ist 0:1. Guillaume López (FC Santa Coloma) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Pedra Muñoz.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Penybont und FC Santa Coloma.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.