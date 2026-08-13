Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Qarabağ Ağdam und Dynamo Kyjiw ist 2:0.
99'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Qarabağ Ağdam und Dynamo Kyjiw ist 2:0.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 9 Minuten Nachspielzeit an.
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88'
Wechsel Qarabağ Ağdam. Joni Montiel kommt für Oleksii Kashchuk.
83'
Wechsel Dynamo Kyjiw. Vitalii Buialskyi kommt für Valentyn Rubchynskyi.
81'
Wechsel Qarabağ Ağdam. Samuel Lobato kommt für Abdellah Zoubir.
78'
Wechsel Dynamo Kyjiw. Shola Ogundana kommt für Vladyslav Dubinchak.
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73'
Wechsel Dynamo Kyjiw. Mykola Shaparenko kommt für Justin Lonwijk.
73'
Wechsel Dynamo Kyjiw. Oleksandr Tymchyk kommt für Eduardo Guerrero.
73'
Wechsel Dynamo Kyjiw. Vladyslav Kabaiev kommt für Bohdan Redushko.
72'
Wechsel Qarabağ Ağdam. Renaldo Cephas kommt für Kady Borges.
72'
Wechsel Qarabağ Ağdam. Bruno Langa kommt für Elvin Cafarquliyev.
72'
Wechsel Qarabağ Ağdam. Musa Qurbanli kommt für Jaly Mouaddib.
69'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Qarabağ Ağdam und Dynamo Kyjiw ist 2:0. Oleksii Kashchuk (Qarabağ Ağdam) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Elvin Cafarquliyev.
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62'
Badavi Hüseynov (Qarabağ Ağdam) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Qarabağ Ağdam und Dynamo Kyjiw ist 1:0.
49'
Matvii Ponomarenko (Dynamo Kyjiw) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
29'
Vladyslav Dubinchak (Dynamo Kyjiw) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
12'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Qarabağ Ağdam und Dynamo Kyjiw ist 1:0. Jaly Mouaddib (Qarabağ Ağdam) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Matheus Silva.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Qarabağ Ağdam und Dynamo Kyjiw.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.