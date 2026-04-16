Ticker | Racing Straßburg - 1. FSV Mainz 05 | Viertelfinale UEFA Conference League 2025/2026

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Racing Strassburg und 1. FSV Mainz 05 ist 4:0.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Racing Strassburg und 1. FSV Mainz 05 ist 4:0.
94'
Diego Moreira (Racing Strassburg) sieht eine Gelbe Karte.
93'
Nikolas Veratschnig (1. FSV Mainz 05) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
93'
Armindo Sieb (1. FSV Mainz 05) sieht eine Gelbe Karte.
93'
Foul von Nikolas Veratschnig (1. FSV Mainz 05).
93'
Mike Penders (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Ball pariert. Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Armindo Sieb.
91'
Foul von Valentín Barco (Racing Strassburg).
91'
Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Ball abgeblockt. Anthony Caci (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Stefan Posch.
89'
Vorbeigeschossen. Stefan Posch (1. FSV Mainz 05) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Paul Nebel mit einer Flanke nach einer Ecke.
89'
Ecke 1. FSV Mainz 05. Die Ecke wurde verursacht von Valentín Barco.
88'
Wechsel Racing Strassburg. Maxi Oyedele kommt für Julio Enciso.
87'
Vorbeigeschossen. Stefan Posch (1. FSV Mainz 05) versucht es nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Paul Nebel mit einer Flanke nach einer Ecke.
86'
Ecke 1. FSV Mainz 05. Die Ecke wurde verursacht von Diego Moreira.
86'
Foul von Emmanuel Emegha (Racing Strassburg).
86'
Stefan Posch (1. FSV Mainz 05) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Abseits 1. FSV Mainz 05. Nadiem Amiri spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Armindo Sieb im Abseits.
83'
Foul von Martial Godo (Racing Strassburg).
83'
Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Wechsel 1. FSV Mainz 05. Nikolas Veratschnig kommt für Phillipp Mwene.
82'
Wechsel 1. FSV Mainz 05. William Bøving kommt für Dominik Kohr.
81'
Foul von Ismaël Doukouré (Racing Strassburg).
81'
Paul Nebel (1. FSV Mainz 05) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
80'
Ecke Racing Strassburg. Die Ecke wurde verursacht von Stefan Posch.
79'
Diego Moreira (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Anthony Caci (1. FSV Mainz 05).
79'
Wechsel Racing Strassburg. Gessime Yassine kommt für Abdoul Ouattara.
78'
Wechsel Racing Strassburg. Lucas Høgsberg kommt für Ben Chilwell.
74'
4 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Racing Strassburg und 1. FSV Mainz 05 ist 4:0. Emmanuel Emegha (Racing Strassburg) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Julio Enciso mit einer Flanke.
72'
Wechsel 1. FSV Mainz 05. Armindo Sieb kommt für Sota Kawasaki.
72'
Wechsel 1. FSV Mainz 05. Anthony Caci kommt für Silvan Widmer.
71'
Foul von Emmanuel Emegha (Racing Strassburg).
71'
Dominik Kohr (1. FSV Mainz 05) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
69'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Racing Strassburg und 1. FSV Mainz 05 ist 3:0. Julio Enciso (Racing Strassburg) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz unten links. Vorbereitet von Martial Godo.
68'
Ecke Racing Strassburg. Die Ecke wurde verursacht von Stefan Posch.
66'
Ecke Racing Strassburg. Die Ecke wurde verursacht von Daniel Batz.
66'
Elfmeter pariert! Emmanuel Emegha (Racing Strassburg) kann nicht verwandeln. Der Strafstoss wird vergeben mit dem linken Fuss, rechts unten gehalten.
64'
Elfmeter für Racing Strassburg. Valentín Barco wurde im Strafraum gefoult.
64'
Dominik Kohr verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
60'
Das Spiel läuft wieder.
60'
Robin Zentner (1. FSV Mainz 05) sieht eine Gelbe Karte.
59'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Valentín Barco (Racing Strassburg).
58'
Wechsel Racing Strassburg. Emmanuel Emegha kommt für Sebastian Nanasi.
58'
Valentín Barco (Racing Strassburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Sota Kawasaki (1. FSV Mainz 05).
54'
Ecke 1. FSV Mainz 05. Die Ecke wurde verursacht von Valentín Barco.
53'
Ball abgeblockt. Nadiem Amiri (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
53'
Vorbeigeschossen. Stefan Posch (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Dominik Kohr.
49'
Samir El Mourabet (Racing Strassburg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
49'
Foul von Samir El Mourabet (Racing Strassburg).
49'
Kaishu Sano (1. FSV Mainz 05) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel 1. FSV Mainz 05. Nadiem Amiri kommt für Nelson Weiper.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Racing Strassburg und 1. FSV Mainz 05 ist 2:0.
46'
Ecke Racing Strassburg. Die Ecke wurde verursacht von Stefan Posch.
46'
Ball abgeblockt. Valentín Barco (Racing Strassburg) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Martial Godo.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Sebastian Nanasi (Racing Strassburg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
45'
Foul von Sebastian Nanasi (Racing Strassburg).
45'
Kaishu Sano (1. FSV Mainz 05) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Diego Moreira (Racing Strassburg).
44'
Phillipp Mwene (1. FSV Mainz 05) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Ball pariert. Julio Enciso (Racing Strassburg) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten.
39'
Vorbeigeschossen. Abdoul Ouattara (Racing Strassburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
37'
Foul von Julio Enciso (Racing Strassburg).
37'
Stefan Posch (1. FSV Mainz 05) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Valentín Barco (Racing Strassburg) sieht eine Gelbe Karte für exzessiven Jubel.
35'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Racing Strassburg und 1. FSV Mainz 05 ist 2:0. Abdoul Ouattara (Racing Strassburg) trifft per Kopf aus kürzester Distanz in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Julio Enciso mit einer Flanke.
32'
Handspiel von Silvan Widmer (1. FSV Mainz 05).
27'
Valentín Barco (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Phillipp Mwene (1. FSV Mainz 05).
26'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Racing Strassburg und 1. FSV Mainz 05 ist 1:0. Sebastian Nanasi (Racing Strassburg) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links.
25'
Ecke Racing Strassburg. Die Ecke wurde verursacht von Stefan Posch.
25'
Ball pariert. Diego Moreira (Racing Strassburg) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Martial Godo mit einer Flanke.
24'
Julio Enciso (Racing Strassburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Stefan Posch (1. FSV Mainz 05).
23'
Foul von Samir El Mourabet (Racing Strassburg).
23'
Phillip Tietz (1. FSV Mainz 05) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Das Spiel läuft wieder.
20'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Diego Moreira (Racing Strassburg).
20'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Dominik Kohr (1. FSV Mainz 05).
19'
Dominik Kohr (1. FSV Mainz 05) sieht eine Gelbe Karte.
19'
Diego Moreira (Racing Strassburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Dominik Kohr (1. FSV Mainz 05).
18'
Das Spiel läuft wieder.
17'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Andrew Omobamidele (Racing Strassburg).
16'
Abseits Racing Strassburg. Martial Godo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Julio Enciso im Abseits.
14'
Das Spiel läuft wieder.
14'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Ismaël Doukouré (Racing Strassburg).
12'
Handspiel von Phillipp Mwene (1. FSV Mainz 05).
11'
Diego Moreira (Racing Strassburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Phillipp Mwene (1. FSV Mainz 05).
10'
Das Spiel läuft wieder.
9'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Kaishu Sano (1. FSV Mainz 05).
9'
Ball abgeblockt. Phillipp Mwene (1. FSV Mainz 05) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nelson Weiper mit einem langen Ball.
8'
Foul von Phillip Tietz (1. FSV Mainz 05).
8'
Andrew Omobamidele (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Ecke 1. FSV Mainz 05. Die Ecke wurde verursacht von Ismaël Doukouré.
6'
Vorbeigeschossen. Abdoul Ouattara (Racing Strassburg) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
4'
Valentín Barco (Racing Strassburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Nelson Weiper (1. FSV Mainz 05).
3'
Foul von Valentín Barco (Racing Strassburg).
3'
Phillip Tietz (1. FSV Mainz 05) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Racing Strassburg und 1. FSV Mainz 05.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.