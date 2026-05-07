Racing Straßburg

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Racing Strassburg und Rayo Vallecano Madrid ist 0:1.
97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Racing Strassburg und Rayo Vallecano Madrid ist 0:1.
97'
Foul von Sergio Camello (Rayo Vallecano Madrid).
97'
Guéla Doué (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
96'
Óscar Valentín (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
96'
Foul von Andrew Omobamidele (Racing Strassburg).
95'
Ecke Racing Strassburg. Die Ecke wurde verursacht von Pathé Ciss.
94'
Ball pariert. Ismaël Doukouré (Racing Strassburg) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber links unten gehalten.
94'
Elfmeter pariert! Julio Enciso (Racing Strassburg) kann nicht verwandeln. Der Strafstoss wird vergeben mit dem rechten Fuss, links unten gehalten.
92'
Óscar Valentín verschuldet einen Elfmeter durch ein Handspiel im Strafraum.
92'
Ball abgeblockt. Guéla Doué (Racing Strassburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Martial Godo.
92'
Ball abgeblockt. Martial Godo (Racing Strassburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
91'
Ecke Racing Strassburg. Die Ecke wurde verursacht von Augusto Batalla.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Vorbeigeschossen. Abdoul Ouattara (Racing Strassburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber.
89'
Foul von Álvaro García (Rayo Vallecano Madrid).
89'
Guéla Doué (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Augusto Batalla (Rayo Vallecano Madrid) sieht eine Gelbe Karte.
88'
Das Spiel läuft wieder.
87'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Iván Balliu (Rayo Vallecano Madrid).
86'
Óscar Valentín (Rayo Vallecano Madrid) sieht eine Gelbe Karte.
86'
Foul von Pedro Díaz (Rayo Vallecano Madrid).
86'
Martial Godo (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Wechsel Rayo Vallecano Madrid. Gerard Gumbau kommt für Unai López.
86'
Unai López (Rayo Vallecano Madrid) sieht eine Gelbe Karte.
85'
Das Spiel läuft wieder.
85'
Wechsel Rayo Vallecano Madrid. Álvaro García kommt für Pacha Espino aufgrund einer Verletzung.
84'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Pacha Espino (Rayo Vallecano Madrid).
84'
Vorbeigeschossen. Guéla Doué (Racing Strassburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Julio Enciso.
82'
Das Spiel läuft wieder.
81'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Pacha Espino (Rayo Vallecano Madrid).
80'
Diego Moreira (Racing Strassburg) sieht eine Gelbe Karte.
80'
Vorbeigeschossen. Pedro Díaz (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Sergio Camello nach einem Konter.
79'
Foul von Pacha Espino (Rayo Vallecano Madrid).
79'
Sam Amo-Ameyaw (Racing Strassburg) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
78'
Wechsel Rayo Vallecano Madrid. Iván Balliu kommt für Jorge de Frutos.
78'
Wechsel Rayo Vallecano Madrid. Pedro Díaz kommt für Isi Palazón.
77'
Vorbeigeschossen. Isi Palazón (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Pacha Espino nach einem Konter.
76'
Ecke Racing Strassburg. Die Ecke wurde verursacht von Andrei Ratiu.
75'
Ball abgeblockt. Ismaël Doukouré (Racing Strassburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Julio Enciso mit einer Flanke.
74'
Das Spiel läuft wieder.
73'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Augusto Batalla (Rayo Vallecano Madrid).
73'
Ecke Racing Strassburg. Die Ecke wurde verursacht von Augusto Batalla.
73'
Ball abgeblockt. Valentín Barco (Racing Strassburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Julio Enciso mit einem Steilpass.
70'
Foul von Óscar Valentín (Rayo Vallecano Madrid).
70'
Martial Godo (Racing Strassburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Abseits Racing Strassburg. Julio Enciso spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Martial Godo im Abseits.
68'
Ball pariert. Sergio Camello (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten.
67'
Wechsel Racing Strassburg. Sam Amo-Ameyaw kommt für Samir El Mourabet.
67'
Foul von Andrei Ratiu (Rayo Vallecano Madrid).
67'
Martial Godo (Racing Strassburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Isi Palazón (Rayo Vallecano Madrid).
65'
Ismaël Doukouré (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Wechsel Rayo Vallecano Madrid. Sergio Camello kommt für Alemão.
62'
Foul von Alemão (Rayo Vallecano Madrid).
62'
Guéla Doué (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Unai López (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Diego Moreira (Racing Strassburg).
60'
Handspiel von Isi Palazón (Rayo Vallecano Madrid).
60'
Vorbeigeschossen. Samir El Mourabet (Racing Strassburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp am linken Torwinkel vorbei nach einer Standardsituation.
59'
Foul von Isi Palazón (Rayo Vallecano Madrid).
59'
Martial Godo (Racing Strassburg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Unai López (Rayo Vallecano Madrid).
59'
Martial Godo (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Vorbeigeschossen. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Isi Palazón.
56'
Foul von Florian Lejeune (Rayo Vallecano Madrid).
56'
Martial Godo (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Pathé Ciss (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Julio Enciso (Racing Strassburg).
53'
Ecke Rayo Vallecano Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Abdoul Ouattara.
52'
Vorbeigeschossen. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Alemão nach einer Ecke.
52'
Vorbeigeschossen. Alemão (Rayo Vallecano Madrid) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Unai López mit einer Flanke nach einer Ecke.
51'
Ecke Rayo Vallecano Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Mike Penders.
51'
Ball pariert. Isi Palazón (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Jorge de Frutos.
48'
Vorbeigeschossen. Diego Moreira (Racing Strassburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Martial Godo mit einer Flanke.
45'
Wechsel Racing Strassburg. Sebastian Nanasi kommt für Ben Chilwell.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Racing Strassburg und Rayo Vallecano Madrid ist 0:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid).
45'
Ben Chilwell (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Ball pariert. Guéla Doué (Racing Strassburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Martial Godo mit einem langen Ball.
42'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Racing Strassburg und Rayo Vallecano Madrid ist 0:1. Alemão (Rayo Vallecano Madrid) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links nach einer Ecke.
42'
Ball pariert. Florian Lejeune (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Pacha Espino mit einer Flanke.
41'
Ecke Rayo Vallecano Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Andrew Omobamidele.
41'
Ball abgeblockt. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Unai López.
39'
Ball abgeblockt. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Óscar Valentín.
37'
Alemão (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Ismaël Doukouré (Racing Strassburg).
37'
Das Spiel läuft wieder.
36'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Guéla Doué (Racing Strassburg).
35'
Vorbeigeschossen. Pacha Espino (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
34'
Ecke Rayo Vallecano Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Guéla Doué.
32'
Vorbeigeschossen. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Andrei Ratiu.
29'
Abseits Racing Strassburg. Abdoul Ouattara spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Julio Enciso im Abseits.
29'
Foul von Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid).
29'
Valentín Barco (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Ball abgeblockt. Alemão (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pacha Espino.
28'
Ball pariert. Unai López (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
28'
Foul von Alemão (Rayo Vallecano Madrid).
28'
Mike Penders (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Ball pariert. Pathé Ciss (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten.
27'
Ecke Rayo Vallecano Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Ben Chilwell.
25'
Vorbeigeschossen. Isi Palazón (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Unai López nach einer Standardsituation.
25'
Ben Chilwell (Racing Strassburg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
25'
Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Ben Chilwell (Racing Strassburg).
22'
Ball pariert. Pacha Espino (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Alemão.
19'
Ecke Racing Strassburg. Die Ecke wurde verursacht von Pathé Ciss.
18'
Vorbeigeschossen. Florian Lejeune (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern aber der Ball geht links vorbei - nach einem direkten Freistoss.
17'
Alemão (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Andrew Omobamidele (Racing Strassburg).
13'
Ball abgeblockt. Isi Palazón (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
13'
Foul von Unai López (Rayo Vallecano Madrid).
13'
Valentín Barco (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Isi Palazón (Rayo Vallecano Madrid) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Ben Chilwell (Racing Strassburg).
10'
Vorbeigeschossen. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Óscar Valentín.
10'
Foul von Pacha Espino (Rayo Vallecano Madrid).
10'
Guéla Doué (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Foul von Isi Palazón (Rayo Vallecano Madrid).
8'
Andrew Omobamidele (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
8'
Ball pariert. Alemão (Rayo Vallecano Madrid) versucht es nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus kürzester Distanz der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Andrei Ratiu mit einer Flanke.
3'
Ecke Rayo Vallecano Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Ben Chilwell.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Racing Strassburg und Rayo Vallecano Madrid.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.