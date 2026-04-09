Ticker | Rayo Vallecano Madrid - AEK Athens | Viertelfinale UEFA Conference League 2025/2026

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Rayo Vallecano Madrid und AEK Athen ist 3:0.
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Rayo Vallecano Madrid und AEK Athen ist 3:0.
96'
Vorbeigeschossen. Luka Jovic (AEK Athen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Razvan Marin mit einer Flanke nach einer Ecke.
95'
Ecke AEK Athen. Die Ecke wurde verursacht von Luiz Felipe.
92'
Filipe Relvas (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Alemão (Rayo Vallecano Madrid).
91'
Vorbeigeschossen. Zine (AEK Athen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Razvan Marin mit einer Flanke nach einer Ecke.
91'
Ecke AEK Athen. Die Ecke wurde verursacht von Luiz Felipe.
91'
Ball abgeblockt. Zine (AEK Athen) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mijat Gacinovic.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
88'
Luka Jovic (AEK Athen) sieht eine Gelbe Karte.
88'
Foul von Dereck Kutesa (AEK Athen).
88'
Augusto Batalla (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Wechsel AEK Athen. Dereck Kutesa kommt für Aboubakary Koïta.
87'
Stavros Pilios (AEK Athen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Florian Lejeune (Rayo Vallecano Madrid).
80'
Vorbeigeschossen. Alemão (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Florian Lejeune mit einem langen Ball.
80'
Wechsel Rayo Vallecano Madrid. Sergio Camello kommt für Isi Palazón.
80'
Wechsel Rayo Vallecano Madrid. Óscar Valentín kommt für Jorge de Frutos.
74'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Rayo Vallecano Madrid und AEK Athen ist 3:0. Isi Palazón (Rayo Vallecano Madrid) verwandelt den Elfmeter mit dem linken Fuss unten rechts.
72'
Filipe Relvas (AEK Athen) sieht eine Gelbe Karte.
71'
VAR Entscheidung: Elfmeter Rayo Vallecano Madrid.
71'
Wechsel AEK Athen. Zine kommt für Barnabás Varga.
71'
Wechsel AEK Athen. Mijat Gacinovic kommt für Roberto Pereyra.
70'
Filipe Relvas verschuldet einen Elfmeter durch ein Handspiel im Strafraum.
70'
Ball abgeblockt. Pacha Espino (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Andrei Ratiu.
69'
Foul von Roberto Pereyra (AEK Athen).
69'
Pep Chavarría (Rayo Vallecano Madrid) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Pacha Espino (Rayo Vallecano Madrid).
66'
Harold Moukoudi (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Wechsel Rayo Vallecano Madrid. Pacha Espino kommt für Álvaro García.
65'
Foul von Roberto Pereyra (AEK Athen).
65'
Luiz Felipe (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Pedro Díaz (Rayo Vallecano Madrid) sieht eine Gelbe Karte.
64'
Handspiel von Florian Lejeune (Rayo Vallecano Madrid).
63'
Foul von Lazaros Rota (AEK Athen).
63'
Florian Lejeune (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Barnabás Varga (AEK Athen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
60'
Foul von Barnabás Varga (AEK Athen).
60'
Pedro Díaz (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Vorbeigeschossen. Razvan Marin (AEK Athen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei - nach einem direkten Freistoss.
58'
Aboubakary Koïta (AEK Athen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Pedro Díaz (Rayo Vallecano Madrid).
57'
Vorbeigeschossen. Alemão (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Jorge de Frutos.
56'
Foul von Lazaros Rota (AEK Athen).
56'
Pathé Ciss (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Wechsel Rayo Vallecano Madrid. Alemão kommt für Ilias Akhomach.
55'
Wechsel Rayo Vallecano Madrid. Pedro Díaz kommt für Unai López.
54'
Ecke AEK Athen. Die Ecke wurde verursacht von Pathé Ciss.
54'
Ball abgeblockt. Aboubakary Koïta (AEK Athen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Razvan Marin.
52'
Ecke AEK Athen. Die Ecke wurde verursacht von Álvaro García.
50'
Foul von Andrei Ratiu (Rayo Vallecano Madrid).
50'
Orbelín Pineda (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Álvaro García (Rayo Vallecano Madrid).
48'
Aboubakary Koïta (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Ball abgeblockt. Aboubakary Koïta (AEK Athen) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lazaros Rota.
45'
Wechsel AEK Athen. Razvan Marin kommt für Petros Mantalos aufgrund einer Verletzung.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Rayo Vallecano Madrid und AEK Athen ist 2:0.
52'
Das Spiel läuft wieder.
51'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Petros Mantalos (AEK Athen).
50'
Foul von Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid).
50'
Stavros Pilios (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Unai López (Rayo Vallecano Madrid).
49'
Orbelín Pineda (AEK Athen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Rayo Vallecano Madrid und AEK Athen ist 2:0. Unai López (Rayo Vallecano Madrid) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts nach einem Konter.
47'
Ball pariert. Ilias Akhomach (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jorge de Frutos.
46'
Isi Palazón (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Orbelín Pineda (AEK Athen).
46'
Foul von Ilias Akhomach (Rayo Vallecano Madrid).
46'
Petros Mantalos (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Das Spiel läuft wieder.
44'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Augusto Batalla (Rayo Vallecano Madrid).
43'
Ecke AEK Athen. Die Ecke wurde verursacht von Pathé Ciss.
43'
Ball abgeblockt. Aboubakary Koïta (AEK Athen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Stavros Pilios.
40'
Ecke AEK Athen. Die Ecke wurde verursacht von Andrei Ratiu.
39'
Vorbeigeschossen. Álvaro García (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Florian Lejeune.
37'
Das Spiel läuft wieder.
35'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Augusto Batalla (Rayo Vallecano Madrid).
35'
Augusto Batalla (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Aboubakary Koïta (AEK Athen).
32'
Foul von Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid).
32'
Orbelín Pineda (AEK Athen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Pep Chavarría (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Luka Jovic (AEK Athen).
29'
Ecke AEK Athen. Die Ecke wurde verursacht von Pathé Ciss.
29'
Ball abgeblockt. Aboubakary Koïta (AEK Athen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
29'
Ball pariert. Barnabás Varga (AEK Athen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Petros Mantalos mit einer Flanke.
27'
Foul von Pathé Ciss (Rayo Vallecano Madrid).
27'
Roberto Pereyra (AEK Athen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Ilias Akhomach (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Stavros Pilios (AEK Athen).
22'
VAR Entscheidung: Kein Tor Rayo Vallecano Madrid 1-0 AEK Athen.
20'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Florian Lejeune (Rayo Vallecano Madrid) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
20'
Abseits Rayo Vallecano Madrid. Florian Lejeune spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Unai López im Abseits.
20'
Ball abgeblockt. Ilias Akhomach (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
19'
Ecke Rayo Vallecano Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Orbelín Pineda.
18'
Foul von Isi Palazón (Rayo Vallecano Madrid).
18'
Barnabás Varga (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Luiz Felipe (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Aboubakary Koïta (AEK Athen).
16'
Ball abgeblockt. Aboubakary Koïta (AEK Athen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
12'
Ball abgeblockt. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ilias Akhomach mit einem Steilpass.
12'
Pathé Ciss (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Barnabás Varga (AEK Athen).
10'
Foul von Pep Chavarría (Rayo Vallecano Madrid).
10'
Aboubakary Koïta (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Ecke AEK Athen. Die Ecke wurde verursacht von Florian Lejeune.
7'
Ball abgeblockt. Luka Jovic (AEK Athen) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Roberto Pereyra.
6'
Foul von Petros Mantalos (AEK Athen).
6'
Ilias Akhomach (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Rayo Vallecano Madrid und AEK Athen ist 1:0. Ilias Akhomach (Rayo Vallecano Madrid) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Álvaro García mit einer Flanke nach einem Konter.
2'
Foul von Unai López (Rayo Vallecano Madrid).
2'
Orbelín Pineda (AEK Athen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Álvaro García (Rayo Vallecano Madrid) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Orbelín Pineda (AEK Athen).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Rayo Vallecano Madrid und AEK Athen.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.