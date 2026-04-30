Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Rayo Vallecano Madrid und Racing Strassburg ist 1:0.
99'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Rayo Vallecano Madrid und Racing Strassburg ist 1:0.
98'
Ball pariert. Florian Lejeune (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
Werbung
97'
Maxi Oyedele (Racing Strassburg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
97'
Pep Chavarría (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
97'
Foul von Maxi Oyedele (Racing Strassburg).
97'
Ball pariert. Pacha Espino (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
Werbung
96'
Foul von Ilias Akhomach (Rayo Vallecano Madrid).
96'
Ben Chilwell (Racing Strassburg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
95'
Wechsel Racing Strassburg. Maxi Oyedele kommt für Samir El Mourabet.
94'
Wechsel Rayo Vallecano Madrid. Gerard Gumbau kommt für Unai López.
94'
Vorbeigeschossen. Florian Lejeune (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Unai López.
92'
Ball pariert. Pacha Espino (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Sergio Camello.
91'
Foul von Pacha Espino (Rayo Vallecano Madrid).
Werbung
91'
Lucas Høgsberg (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 8 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Wechsel Rayo Vallecano Madrid. Pacha Espino kommt für Jorge de Frutos.
88'
Wechsel Rayo Vallecano Madrid. Sergio Camello kommt für Isi Palazón.
88'
Ilias Akhomach (Rayo Vallecano Madrid) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Ben Chilwell (Racing Strassburg).
87'
Ball pariert. Florian Lejeune (Rayo Vallecano Madrid) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Isi Palazón mit einer Flanke.
Werbung
87'
Ecke Rayo Vallecano Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Andrew Omobamidele.
86'
Ball abgeblockt. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pep Chavarría.
86'
Ball abgeblockt. Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Isi Palazón.
85'
Das Spiel läuft wieder.
84'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Augusto Batalla (Rayo Vallecano Madrid).
84'
Das Spiel läuft wieder.
84'
Wechsel Racing Strassburg. Sebastian Nanasi kommt für Emmanuel Emegha.
Werbung
82'
Dani Cárdenas (Rayo Vallecano Madrid) sieht eine Gelbe Karte.
82'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid).
82'
Foul von Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid).
82'
Mike Penders (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Ball pariert. Pathé Ciss (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
81'
Ball abgeblockt. Pedro Díaz (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
81'
Ball abgeblockt. Ilias Akhomach (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
Werbung
78'
Diego Moreira (Racing Strassburg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
78'
Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Diego Moreira (Racing Strassburg).
77'
Ball abgeblockt. Emmanuel Emegha (Racing Strassburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lucas Høgsberg mit einer Flanke.
76'
Florian Lejeune (Rayo Vallecano Madrid) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
76'
Foul von Florian Lejeune (Rayo Vallecano Madrid).
76'
Ben Chilwell (Racing Strassburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
76'
Foul von Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid).
76'
Lucas Høgsberg (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Pathé Ciss (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Emmanuel Emegha (Racing Strassburg).
74'
Ben Chilwell (Racing Strassburg) sieht eine Gelbe Karte.
74'
Ilias Akhomach (Rayo Vallecano Madrid) sieht eine Gelbe Karte.
73'
Foul von Ilias Akhomach (Rayo Vallecano Madrid).
Werbung
73'
Julio Enciso (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Ecke Rayo Vallecano Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Lucas Høgsberg.
70'
Foul von Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid).
70'
Lucas Høgsberg (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Vorbeigeschossen. Unai López (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Pep Chavarría.
69'
Ball abgeblockt. Isi Palazón (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ilias Akhomach.
68'
Vorbeigeschossen. Ilias Akhomach (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Unai López.
Werbung
67'
Wechsel Racing Strassburg. Sam Amo-Ameyaw kommt für Martial Godo.
67'
Ilias Akhomach (Rayo Vallecano Madrid) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Ben Chilwell (Racing Strassburg).
64'
Wechsel Rayo Vallecano Madrid. Pedro Díaz kommt für Alemão.
64'
Ball abgeblockt. Florian Lejeune (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pathé Ciss mit einer Flanke.
63'
Ball pariert. Florian Lejeune (Rayo Vallecano Madrid) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Unai López mit einer Flanke.
63'
Ecke Rayo Vallecano Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Ben Chilwell.
Werbung
59'
Isi Palazón (Rayo Vallecano Madrid) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Abdoul Ouattara (Racing Strassburg).
56'
Foul von Isi Palazón (Rayo Vallecano Madrid).
56'
Julio Enciso (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Rayo Vallecano Madrid und Racing Strassburg ist 1:0. Alemão (Rayo Vallecano Madrid) trifft per Kopf links im Fünfmeterraum, oben rechts. Vorbereitet von Isi Palazón mit einer Flanke nach einer Ecke.
54'
Ecke Rayo Vallecano Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Andrew Omobamidele.
54'
Ball abgeblockt. Unai López (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
Werbung
52'
Ilias Akhomach (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Samir El Mourabet (Racing Strassburg).
50'
Foul von Unai López (Rayo Vallecano Madrid).
50'
Martial Godo (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Ball pariert. Isi Palazón (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Óscar Valentín.
48'
Ecke Rayo Vallecano Madrid. Die Ecke wurde verursacht von Andrew Omobamidele.
46'
Isi Palazón (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
46'
Foul von Martial Godo (Racing Strassburg).
51'
Emmanuel Emegha (Racing Strassburg) sieht eine Gelbe Karte.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Rayo Vallecano Madrid und Racing Strassburg ist 0:0.
49'
Foul von Alemão (Rayo Vallecano Madrid).
49'
Ismaël Doukouré (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Vorbeigeschossen. Emmanuel Emegha (Racing Strassburg) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Mike Penders mit einem langen Ball.
48'
Foul von Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid).
Werbung
48'
Martial Godo (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Alemão (Rayo Vallecano Madrid).
46'
Andrew Omobamidele (Racing Strassburg) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
41'
Foul von Lucas Høgsberg (Racing Strassburg).
41'
Andrei Ratiu (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Das Spiel läuft wieder.
Werbung
38'
Pathé Ciss (Rayo Vallecano Madrid) sieht eine Gelbe Karte.
37'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Emmanuel Emegha (Racing Strassburg).
37'
Emmanuel Emegha (Racing Strassburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Pathé Ciss (Rayo Vallecano Madrid).
35'
Handspiel von Ben Chilwell (Racing Strassburg).
34'
Vorbeigeschossen. Pep Chavarría (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Isi Palazón.
32'
Foul von Julio Enciso (Racing Strassburg).
Werbung
32'
Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Ecke Racing Strassburg. Die Ecke wurde verursacht von Andrei Ratiu.
26'
Samir El Mourabet (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Ilias Akhomach (Rayo Vallecano Madrid).
24'
Vorbeigeschossen. Diego Moreira (Racing Strassburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Martial Godo.
23'
Ismaël Doukouré (Racing Strassburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Unai López (Rayo Vallecano Madrid).
Werbung
21'
Vorbeigeschossen. Alemão (Rayo Vallecano Madrid) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Isi Palazón mit einer Flanke.
20'
Foul von Diego Moreira (Racing Strassburg).
20'
Isi Palazón (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Vorbeigeschossen. Ilias Akhomach (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Óscar Valentín.
14'
Vorbeigeschossen. Ben Chilwell (Racing Strassburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Julio Enciso.
12'
Vorbeigeschossen. Florian Lejeune (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Pathé Ciss mit einem langen Ball.
11'
Samir El Mourabet (Racing Strassburg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Werbung
10'
Foul von Samir El Mourabet (Racing Strassburg).
10'
Jorge de Frutos (Rayo Vallecano Madrid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Ball abgeblockt. Julio Enciso (Racing Strassburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lucas Høgsberg.
7'
Foul von Diego Moreira (Racing Strassburg).
7'
Pep Chavarría (Rayo Vallecano Madrid) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
5'
Das Spiel läuft wieder.
3'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Óscar Valentín (Rayo Vallecano Madrid).
Werbung
2'
Vorbeigeschossen. Isi Palazón (Rayo Vallecano Madrid) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Jorge de Frutos mit einer Flanke nach einem Konter.
1'
Vorbeigeschossen. Florian Lejeune (Rayo Vallecano Madrid) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Isi Palazón.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Rayo Vallecano Madrid und Racing Strassburg.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.