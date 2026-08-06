Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Riga FC und Györi ETO ist 1:0.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Riga FC und Györi ETO ist 1:0.
94'
Abdulrahman Taiwo (Riga FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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94'
Foul von Márton Szép (Györi ETO).
93'
Vorbeigeschossen. Orlando Galo (Riga FC) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Salah-Eddine Oulad mit einer Flanke nach einer Ecke.
93'
Ecke Riga FC. Die Ecke wurde verursacht von Bálint Selyem.
92'
Paulo Eduardo (Riga FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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92'
Foul von Viktor Djukanovic (Györi ETO).
91'
Wechsel Györi ETO. Noel Csorba kommt für Szabolcs Schön.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Vorbeigeschossen. Raivis Jurkovskis (Riga FC) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Orlando Galo.
90'
Foul von Antonijs Cernomordijs (Riga FC).
90'
Marcell Huszár (Györi ETO) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Ecke Riga FC. Die Ecke wurde verursacht von Bálint Selyem.
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88'
Wechsel Riga FC. Salah-Eddine Oulad kommt für Iago Siqueira.
88'
Wechsel Riga FC. Maksims Tonisevs kommt für Andrés Salazar.
88'
Baba Musah (Riga FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Marcell Huszár (Györi ETO).
86'
Ecke Riga FC. Die Ecke wurde verursacht von Daniel Stefulj.
85'
Foul von Abdulrahman Taiwo (Riga FC).
85'
Miljan Krpic (Györi ETO) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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83'
Foul von Abdulrahman Taiwo (Riga FC).
83'
Norbert Urblík (Györi ETO) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Ecke Györi ETO. Die Ecke wurde verursacht von Frenks Orols.
82'
Ball pariert. Viktor Djukanovic (Györi ETO) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Márton Szép mit einem langen Ball.
81'
Vorbeigeschossen. Orlando Galo (Riga FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Standardsituation.
80'
Abdulrahman Taiwo (Riga FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Miljan Krpic (Györi ETO).
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80'
Wechsel Györi ETO. Daniel Stefulj kommt für Nfansu Njie aufgrund einer Verletzung.
78'
Das Spiel läuft wieder.
78'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Nfansu Njie (Györi ETO).
77'
Wechsel Riga FC. Antonijs Cernomordijs kommt für Meïssa Diop.
77'
Wechsel Riga FC. Abdulrahman Taiwo kommt für Raki Aouani.
76'
Ball pariert. Szabolcs Schön (Györi ETO) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Ádám Décsy.
74'
Das Spiel läuft wieder.
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73'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Ádám Umathum (Györi ETO).
73'
Raki Aouani (Riga FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
71'
Abseits Riga FC. Iago Siqueira spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Meïssa Diop im Abseits.
71'
Ball pariert. Muhammed Badamosi (Riga FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Frenks Orols mit einem langen Ball.
70'
Raki Aouani (Riga FC) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Bálint Selyem (Györi ETO).
69'
Raivis Jurkovskis (Riga FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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69'
Foul von Marcell Huszár (Györi ETO).
66'
Abseits Györi ETO. Samuel Petrás spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Viktor Djukanovic im Abseits.
66'
Wechsel Riga FC. Muhammed Badamosi kommt für Reginaldo Ramires.
64'
Abseits Riga FC. Iago Siqueira spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Reginaldo Ramires im Abseits.
63'
Foul von Raki Aouani (Riga FC).
63'
Bálint Selyem (Györi ETO) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Wechsel Györi ETO. Marcell Huszár kommt für Claudiu Bumba.
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61'
Foul von Orlando Galo (Riga FC).
61'
Bálint Selyem (Györi ETO) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Ball pariert. Orlando Galo (Riga FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Meïssa Diop mit einer Flanke.
60'
Vorbeigeschossen. Raki Aouani (Riga FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Ahmed Ankrah mit dem Kopf.
59'
Foul von Iago Siqueira (Riga FC).
59'
Bálint Selyem (Györi ETO) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Meïssa Diop (Riga FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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57'
Foul von Miljan Krpic (Györi ETO).
56'
Foul von Meïssa Diop (Riga FC).
56'
Miljan Krpic (Györi ETO) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Iago Siqueira (Riga FC).
55'
Miljan Krpic (Györi ETO) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Ahmed Ankrah (Riga FC).
54'
Nfansu Njie (Györi ETO) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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53'
Foul von Andrés Salazar (Riga FC).
53'
Nfansu Njie (Györi ETO) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Vorbeigeschossen. Orlando Galo (Riga FC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Raki Aouani mit einer Flanke nach einer Ecke.
52'
Ecke Riga FC. Die Ecke wurde verursacht von Nfansu Njie.
51'
Ecke Riga FC. Die Ecke wurde verursacht von Bálint Selyem.
51'
Ball abgeblockt. Iago Siqueira (Riga FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
48'
Ahmed Ankrah (Riga FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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48'
Foul von Claudiu Bumba (Györi ETO).
48'
Foul von Reginaldo Ramires (Riga FC).
48'
Ádám Umathum (Györi ETO) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Abseits Györi ETO. Bálint Selyem spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Viktor Djukanovic im Abseits.
46'
Vorbeigeschossen. Raivis Jurkovskis (Riga FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Riga FC und Györi ETO ist 1:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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45'
Foul von Raki Aouani (Riga FC).
45'
Claudiu Bumba (Györi ETO) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
45'
Vorbeigeschossen. Reginaldo Ramires (Riga FC) versucht es mit dem rechten Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Meïssa Diop mit einer Flanke.
43'
Ecke Riga FC. Die Ecke wurde verursacht von Samuel Petrás.
42'
Orlando Galo (Riga FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Márton Szép (Györi ETO).
42'
Vorbeigeschossen. Raivis Jurkovskis (Riga FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Orlando Galo.
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40'
Ball pariert. Paulo Eduardo (Riga FC) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
40'
Ball pariert. Reginaldo Ramires (Riga FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
38'
Iago Siqueira (Riga FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Viktor Djukanovic (Györi ETO).
37'
Ball abgeblockt. Szabolcs Schön (Györi ETO) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
35'
Foul von Baba Musah (Riga FC).
35'
Viktor Djukanovic (Györi ETO) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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33'
Ahmed Ankrah (Riga FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Ádám Décsy (Györi ETO).
30'
Foul von Raki Aouani (Riga FC).
30'
Bálint Selyem (Györi ETO) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Claudiu Bumba (Györi ETO) trifft den linken Pfosten mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Viktor Djukanovic.
24'
Ball pariert. Raki Aouani (Riga FC) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Reginaldo Ramires.
21'
Vorbeigeschossen. Raki Aouani (Riga FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Meïssa Diop.
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18'
Paulo Eduardo (Riga FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
18'
Foul von Paulo Eduardo (Riga FC).
18'
Márton Szép (Györi ETO) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Raki Aouani (Riga FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Ádám Umathum (Györi ETO).
17'
Foul von Baba Musah (Riga FC).
17'
Viktor Djukanovic (Györi ETO) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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15'
Ball abgeblockt. Orlando Galo (Riga FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Reginaldo Ramires.
14'
Vorbeigeschossen. Baba Musah (Riga FC) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Iago Siqueira mit einer Flanke nach einer Ecke.
13'
Ecke Riga FC. Die Ecke wurde verursacht von Ádám Umathum.
13'
Ball abgeblockt. Andrés Salazar (Riga FC) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Iago Siqueira mit einem Steilpass.
11'
Raki Aouani (Riga FC) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Ádám Décsy (Györi ETO).
9'
Handspiel von Márton Szép (Györi ETO).
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7'
Foul von Reginaldo Ramires (Riga FC).
7'
Miljan Krpic (Györi ETO) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Ecke Riga FC. Die Ecke wurde verursacht von Norbert Urblík.
3'
1 : 0
Pech für Györi ETO - Eigentor von Bálint Selyem! Der Spielstand zwischen Riga FC und Györi ETO ist 1:0. Unglücklicherweise trifft er mit links ins eigene Tor hoch ins eigene Netz.
3'
Raivis Jurkovskis (Riga FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Nfansu Njie (Györi ETO).
2'
Foul von Raki Aouani (Riga FC).
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2'
Bálint Selyem (Györi ETO) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Riga FC und Györi ETO.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.