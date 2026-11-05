Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Riga FC und FK Jablonec ist 1:1.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Riga FC und FK Jablonec ist 1:1.
94'
Iago Siqueira (Riga FC) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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94'
Foul von Sebastian Nebyla (FK Jablonec).
94'
Ball abgeblockt. Coli Saco (Riga FC) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
93'
Vorbeigeschossen. Iago Siqueira (Riga FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Ahmed Ankrah.
92'
Ball pariert. Samuel Pedro (Riga FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
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92'
Vorbeigeschossen. Garang Kuol (FK Jablonec) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Sebastian Nebyla nach einem Konter.
91'
Vorbeigeschossen. Muhammed Badamosi (Riga FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Vorbeigeschossen. Samuel Pedro (Riga FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Caio Ferreira nach einer Ecke.
90'
Ecke Riga FC. Die Ecke wurde verursacht von Martin Cedidla.
89'
Vorbeigeschossen. Richard Sedlácek (FK Jablonec) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Sebastian Nebyla.
88'
Foul von Caio Ferreira (Riga FC).
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88'
Richard Sedlácek (FK Jablonec) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Wechsel Riga FC. Samuel Pedro kommt für Salah-Eddine Oulad.
85'
Vorbeigeschossen. Sebastian Nebyla (FK Jablonec) versucht es mit dem rechten Fuss vom linken Flügel, doch der Ball geht knapp drüber - nach einem direkten Freistoss.
84'
Foul von Iago Siqueira (Riga FC).
84'
Garang Kuol (FK Jablonec) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Vorbeigeschossen. Lamin Jawo (FK Jablonec) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Sebastian Nebyla mit einer Flanke nach einer Ecke.
84'
Wechsel FK Jablonec. Filip Novák kommt für Jirí Sláma.
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83'
Ecke FK Jablonec. Die Ecke wurde verursacht von Kenan Piric.
82'
Ecke FK Jablonec. Die Ecke wurde verursacht von Karl Wassom.
81'
Foul von Caio Ferreira (Riga FC).
81'
Richard Sedlácek (FK Jablonec) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Salah-Eddine Oulad (Riga FC).
80'
Vakhtang Tchanturishvili (FK Jablonec) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Wechsel Riga FC. Coli Saco kommt für Raki Aouani.
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78'
Wechsel Riga FC. Muhammed Badamosi kommt für Reginaldo Ramires.
77'
Vorbeigeschossen. Caio Ferreira (Riga FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Raivis Jurkovskis.
76'
Wechsel FK Jablonec. Nelson Okeke kommt für Dominik Holly.
76'
Ahmed Ankrah (Riga FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Dominik Holly (FK Jablonec).
75'
Ball pariert. Sebastian Nebyla (FK Jablonec) versucht es mit dem linken Fuss vom rechten Flügel aus spitzem Winkel der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
74'
Ecke FK Jablonec. Die Ecke wurde verursacht von Raivis Jurkovskis.
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70'
Vorbeigeschossen. Raki Aouani (Riga FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Iago Siqueira.
70'
Wechsel Riga FC. Caio Ferreira kommt für Meïssa Diop.
70'
Foul von Karl Wassom (Riga FC).
70'
Lamin Jawo (FK Jablonec) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Reginaldo Ramires (Riga FC).
68'
Martin Cedidla (FK Jablonec) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Baba Musah (Riga FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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67'
Foul von Lamin Jawo (FK Jablonec).
66'
Wechsel FK Jablonec. Daniel Soucek kommt für Saidou Alioum.
66'
Wechsel FK Jablonec. Lamin Jawo kommt für Antonín Rusek.
66'
Foul von Salah-Eddine Oulad (Riga FC).
66'
Garang Kuol (FK Jablonec) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Ecke Riga FC. Die Ecke wurde verursacht von Jirí Sláma.
63'
Foul von Baba Musah (Riga FC).
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63'
Dominik Holly (FK Jablonec) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
62'
Abseits Riga FC. Maksims Tonisevs spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ahmed Ankrah im Abseits.
62'
Ecke Riga FC. Die Ecke wurde verursacht von Saidou Alioum.
61'
Das Spiel läuft wieder.
61'
Das Spiel ist unterbrochen (Riga FC).
60'
Foul von Salah-Eddine Oulad (Riga FC).
60'
Richard Sedlácek (FK Jablonec) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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56'
Jirí Sláma (FK Jablonec) sieht eine Gelbe Karte.
55'
Maksims Tonisevs (Riga FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
53'
VAR Entscheidung: Kein Tor Riga FC 1-1 FK Jablonec.
52'
KEIN TOR NACH EINGRIFF DES VIDEO-SCHIEDSRICHTERS: Salah-Eddine Oulad (Riga FC) trifft, aber das Tor wurde vom Video-Schiedsrichter zurückgenommen.
52'
Foul von Maksims Tonisevs (Riga FC).
52'
Dominik Holly (FK Jablonec) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
51'
Vorbeigeschossen. Ahmed Ankrah (Riga FC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Salah-Eddine Oulad mit einer Flanke nach einer Ecke.
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50'
Ecke Riga FC. Die Ecke wurde verursacht von Richard Sedlácek.
50'
Ball abgeblockt. Iago Siqueira (Riga FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Reginaldo Ramires.
49'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Riga FC und FK Jablonec ist 1:1. Sebastian Nebyla (FK Jablonec) trifft mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel unten links. Vorbereitet von Dominik Holly.
45'
Wechsel FK Jablonec. Garang Kuol kommt für Matej Polidar.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Riga FC und FK Jablonec ist 1:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Vorbeigeschossen. Iago Siqueira (Riga FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Meïssa Diop.
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40'
Foul von Meïssa Diop (Riga FC).
40'
Sebastian Nebyla (FK Jablonec) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Ahmed Ankrah (Riga FC).
39'
Saidou Alioum (FK Jablonec) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Reginaldo Ramires (Riga FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Martin Cedidla (FK Jablonec).
34'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Riga FC und FK Jablonec ist 1:0. Reginaldo Ramires (Riga FC) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten rechts.
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33'
Elfmeter für Riga FC. Reginaldo Ramires wurde im Strafraum gefoult.
33'
Klemen Mihelak verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
32'
Ahmed Ankrah (Riga FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Sebastian Nebyla (FK Jablonec).
26'
Vorbeigeschossen. Saidou Alioum (FK Jablonec) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Sebastian Nebyla mit einer Flanke nach einer Ecke.
26'
Ecke FK Jablonec. Die Ecke wurde verursacht von Baba Musah.
25'
Vorbeigeschossen. Dominik Holly (FK Jablonec) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Sebastian Nebyla nach einem Konter.
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24'
Ball abgeblockt. Reginaldo Ramires (Riga FC) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
24'
Ball abgeblockt. Meïssa Diop (Riga FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Raivis Jurkovskis.
22'
Foul von Salah-Eddine Oulad (Riga FC).
22'
Saidou Alioum (FK Jablonec) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Dusan Pavlovic (FK Jablonec) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
20'
Reginaldo Ramires (Riga FC) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Dusan Pavlovic (FK Jablonec).
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19'
Foul von Raki Aouani (Riga FC).
19'
Vakhtang Tchanturishvili (FK Jablonec) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Vorbeigeschossen. Antonín Rusek (FK Jablonec) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Sebastian Nebyla nach einer Standardsituation.
14'
Foul von Karl Wassom (Riga FC).
14'
Antonín Rusek (FK Jablonec) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Ahmed Ankrah (Riga FC).
13'
Dominik Holly (FK Jablonec) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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12'
Ball pariert. Dominik Holly (FK Jablonec) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jirí Sláma mit einer Flanke.
11'
Ecke FK Jablonec. Die Ecke wurde verursacht von Salah-Eddine Oulad.
10'
Ecke Riga FC. Die Ecke wurde verursacht von Dusan Pavlovic.
7'
Foul von Baba Musah (Riga FC).
7'
Antonín Rusek (FK Jablonec) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Vorbeigeschossen. Dominik Holly (FK Jablonec) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Matej Polidar mit dem Kopf.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Riga FC und FK Jablonec.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.