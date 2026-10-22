Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Roter Stern Belgrad und FC Kopenhagen ist 2:2.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Roter Stern Belgrad und FC Kopenhagen ist 2:2.
95'
Vorbeigeschossen. Thomas Delaney (FC Kopenhagen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Mohamed Elyounoussi nach einer Standardsituation.
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93'
Stefan Gudelj (Roter Stern Belgrad) sieht die Rote Karte.
93'
Foul von Stefan Gudelj (Roter Stern Belgrad).
93'
Viktor Dadason (FC Kopenhagen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Vorbeigeschossen. Bamba Dieng (Roter Stern Belgrad) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
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91'
Vorbeigeschossen. Bamba Dieng (Roter Stern Belgrad) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Loizos Loizou mit einer Flanke.
91'
Stefan Gudelj (Roter Stern Belgrad) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Ákos Markgráf (FC Kopenhagen).
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Vorbeigeschossen. Bamba Dieng (Roter Stern Belgrad) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Mohamed Abu Fani mit einer Flanke nach einer Ecke.
89'
Ecke Roter Stern Belgrad. Die Ecke wurde verursacht von Thomas Delaney.
88'
Loizos Loizou (Roter Stern Belgrad) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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88'
Foul von Viktor Dadason (FC Kopenhagen).
86'
Abseits Roter Stern Belgrad. Mohamed Abu Fani spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Bamba Dieng im Abseits.
86'
Vorbeigeschossen. Viktor Dadason (FC Kopenhagen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Mads Madsen.
84'
Wechsel Roter Stern Belgrad. Mohamed Abu Fani kommt für Vasilije Kostov.
84'
Wechsel Roter Stern Belgrad. Loizos Loizou kommt für Vladimir Lucic.
84'
Abseits Roter Stern Belgrad. Muhammed Cham spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Vladimir Lucic im Abseits.
80'
Wechsel FC Kopenhagen. Mohamed Elyounoussi kommt für Maher Carrizo aufgrund einer Verletzung.
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79'
Muhammed Cham (Roter Stern Belgrad) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Marcos López (FC Kopenhagen).
76'
Das Spiel läuft wieder.
74'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Matheus (Roter Stern Belgrad).
74'
Matheus (Roter Stern Belgrad) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Thomas Delaney (FC Kopenhagen).
73'
Ecke FC Kopenhagen. Die Ecke wurde verursacht von Vladimir Lucic.
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73'
Ball abgeblockt. Marcos López (FC Kopenhagen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Thomas Delaney.
72'
Ecke FC Kopenhagen. Die Ecke wurde verursacht von Yuta Nakayama.
70'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Roter Stern Belgrad und FC Kopenhagen ist 2:2. Maher Carrizo (FC Kopenhagen) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Ákos Markgráf.
66'
Matej Gashtarov (Roter Stern Belgrad) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Hunor Németh (FC Kopenhagen).
65'
Foul von Vladimir Lucic (Roter Stern Belgrad).
65'
Thomas Delaney (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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64'
Rade Krunic (Roter Stern Belgrad) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Birger Meling (FC Kopenhagen).
64'
Rade Krunic (Roter Stern Belgrad) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Mads Madsen (FC Kopenhagen).
62'
Wechsel FC Kopenhagen. Mads Madsen kommt für Robert Silva.
62'
Wechsel FC Kopenhagen. Marcos López kommt für Rodrigo Huescas.
62'
Wechsel Roter Stern Belgrad. Muhammed Cham kommt für Tomás Händel.
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59'
Vladimir Lucic (Roter Stern Belgrad) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Ákos Markgráf (FC Kopenhagen).
56'
Ball pariert. Maher Carrizo (FC Kopenhagen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Hunor Németh.
56'
Ball abgeblockt. Felix Beijmo (FC Kopenhagen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Robert Silva mit einem langen Ball.
54'
Ecke Roter Stern Belgrad. Die Ecke wurde verursacht von Diant Ramaj.
54'
Ball pariert. Vladimir Lucic (Roter Stern Belgrad) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Timi Max Elsnik.
54'
Foul von Rade Krunic (Roter Stern Belgrad).
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54'
Hunor Németh (FC Kopenhagen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
52'
Ecke FC Kopenhagen. Die Ecke wurde verursacht von Mihailo Ristic.
52'
Foul von Matej Gashtarov (Roter Stern Belgrad).
52'
Hunor Németh (FC Kopenhagen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
48'
Abseits FC Kopenhagen. Hunor Németh spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Birger Meling im Abseits.
46'
Foul von Timi Max Elsnik (Roter Stern Belgrad).
46'
Thomas Delaney (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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46'
Ball pariert. Tomás Händel (Roter Stern Belgrad) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Rade Krunic.
45'
Wechsel FC Kopenhagen. Viktor Dadason kommt für Andreas Cornelius.
45'
Wechsel FC Kopenhagen. Ákos Markgráf kommt für Junnosuke Suzuki.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Roter Stern Belgrad und FC Kopenhagen ist 2:1.
47'
Ecke FC Kopenhagen. Die Ecke wurde verursacht von Tomás Händel.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ecke Roter Stern Belgrad. Die Ecke wurde verursacht von Diant Ramaj.
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45'
Ball pariert. Rade Krunic (Roter Stern Belgrad) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Timi Max Elsnik.
43'
Ecke FC Kopenhagen. Die Ecke wurde verursacht von Rade Krunic.
41'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Roter Stern Belgrad und FC Kopenhagen ist 2:1. Vasilije Kostov (Roter Stern Belgrad) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, oben rechts. Vorbereitet von Mihailo Ristic.
40'
Hunor Németh (FC Kopenhagen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
40'
Tomás Händel (Roter Stern Belgrad) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
40'
Foul von Hunor Németh (FC Kopenhagen).
38'
Rade Krunic (Roter Stern Belgrad) sieht eine Gelbe Karte.
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38'
Rade Krunic (Roter Stern Belgrad).
38'
(FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Roter Stern Belgrad und FC Kopenhagen ist 1:1. Timi Max Elsnik (Roter Stern Belgrad) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, oben links. Vorbereitet von Vladimir Lucic nach einem Konter.
33'
Vasilije Kostov (Roter Stern Belgrad) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Maher Carrizo (FC Kopenhagen).
29'
0 : 1
Pech für Roter Stern Belgrad - Eigentor von Matej Gashtarov! Der Spielstand zwischen Roter Stern Belgrad und FC Kopenhagen ist 0:1. Unglücklicherweise trifft er mit rechts ins eigene Tor hoch ins eigene Netz.
23'
Foul von Rade Krunic (Roter Stern Belgrad).
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23'
Thomas Delaney (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Yuta Nakayama (Roter Stern Belgrad) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
22'
Foul von Yuta Nakayama (Roter Stern Belgrad).
22'
Maher Carrizo (FC Kopenhagen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Das Spiel läuft wieder.
21'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Matej Gashtarov (Roter Stern Belgrad).
16'
Vorbeigeschossen. Rade Krunic (Roter Stern Belgrad) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
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16'
Yuta Nakayama (Roter Stern Belgrad) trifft die Latte mit dem linken Fuss aus der Distanz,.
16'
Matej Gashtarov (Roter Stern Belgrad) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Robert Silva (FC Kopenhagen).
14'
Vorbeigeschossen. Stefan Gudelj (Roter Stern Belgrad) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Matej Gashtarov nach einer Ecke.
13'
Ecke Roter Stern Belgrad. Die Ecke wurde verursacht von Rodrigo Huescas.
13'
Ball abgeblockt. Timi Max Elsnik (Roter Stern Belgrad) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
12'
Junnosuke Suzuki (FC Kopenhagen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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12'
Bamba Dieng (Roter Stern Belgrad) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Junnosuke Suzuki (FC Kopenhagen).
8'
Foul von Rade Krunic (Roter Stern Belgrad).
8'
Thomas Delaney (FC Kopenhagen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
7'
Vorbeigeschossen. Thomas Delaney (FC Kopenhagen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Maher Carrizo mit einer Flanke nach einer Ecke.
6'
Ecke FC Kopenhagen. Die Ecke wurde verursacht von Yuta Nakayama.
6'
Ball abgeblockt. Maher Carrizo (FC Kopenhagen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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5'
Rade Krunic (Roter Stern Belgrad) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Hunor Németh (FC Kopenhagen).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Roter Stern Belgrad und FC Kopenhagen.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.