Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Alex Paulsen.
11'
Ball pariert. Yuito Suzuki (SC Freiburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Igor Matanovic.
8'
Max Rosenfelder (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
8'
Foul von Seb Palmer-Houlden (FC Motherwell).
6'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen SC Freiburg und FC Motherwell ist 1:0. Derry Scherhant (SC Freiburg) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Maximilian Eggestein.
4'
Foul von Igor Matanovic (SC Freiburg).
4'
Lukas Fadinger (FC Motherwell) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
3'
Foul von Yannik Engelhardt (SC Freiburg).
3'
Joe Hodge (FC Motherwell) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen SC Freiburg und FC Motherwell.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.