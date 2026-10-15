Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen SC Freiburg und FK Jablonec ist 3:2.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SC Freiburg und FK Jablonec ist 3:2.
96'
Foul von Keisuke Goto (SC Freiburg).
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96'
Dusan Pavlovic (FK Jablonec) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
94'
Foul von Igor Matanovic (SC Freiburg).
94'
Dusan Pavlovic (FK Jablonec) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
3 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen SC Freiburg und FK Jablonec ist 3:2. Garang Kuol (FK Jablonec) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
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92'
Vorbeigeschossen. Dominik Holly (FK Jablonec) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Garang Kuol mit einer Flanke.
91'
Ball abgeblockt. Jan Chramosta (FK Jablonec) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Vakhtang Tchanturishvili.
91'
Vorbeigeschossen. Vakhtang Tchanturishvili (FK Jablonec) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Foul von Igor Matanovic (SC Freiburg).
90'
Vakhtang Tchanturishvili (FK Jablonec) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
89'
Ball abgeblockt. Vakhtang Tchanturishvili (FK Jablonec) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sebastian Nebyla.
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88'
Matthias Ginter (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Jan Chramosta (FK Jablonec).
87'
Jordy Makengo (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Garang Kuol (FK Jablonec).
86'
Abseits FK Jablonec. Nemanja Tekijaski spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jan Chramosta im Abseits.
85'
Foul von Jordy Makengo (SC Freiburg).
85'
Martin Cedidla (FK Jablonec) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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84'
Wechsel SC Freiburg. Philipp Treu kommt für Lukas Kübler.
84'
Wechsel FK Jablonec. Jan Chramosta kommt für Matej Polidar.
84'
Foul von Maximilian Eggestein (SC Freiburg).
84'
Matej Polidar (FK Jablonec) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Keisuke Goto (SC Freiburg).
83'
Vakhtang Tchanturishvili (FK Jablonec) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Philipp Lienhart (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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82'
Foul von Dominik Holly (FK Jablonec).
81'
Handspiel von Jordy Makengo (SC Freiburg).
80'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Jan Hanus.
80'
Ball pariert. Jordy Makengo (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Igor Matanovic.
78'
Foul von Keisuke Goto (SC Freiburg).
78'
Nemanja Tekijaski (FK Jablonec) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Dominik Holly (FK Jablonec) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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77'
Lukas Kübler (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Dominik Holly (FK Jablonec).
76'
Wechsel FK Jablonec. Daniel Soucek kommt für Richard Sedlácek.
76'
Wechsel FK Jablonec. Dominik Holly kommt für Antonín Rusek.
75'
Ball abgeblockt. Maximilian Eggestein (SC Freiburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Vincenzo Grifo.
74'
Vorbeigeschossen. Igor Matanovic (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Keisuke Goto.
73'
Vorbeigeschossen. Dusan Pavlovic (FK Jablonec) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz aber der Ball geht links vorbei nach einer Standardsituation.
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73'
Ball abgeblockt. Sebastian Nebyla (FK Jablonec) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Martin Cedidla mit dem Kopf.
72'
Patrick Osterhage (SC Freiburg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
72'
Foul von Patrick Osterhage (SC Freiburg).
72'
Garang Kuol (FK Jablonec) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
71'
Wechsel SC Freiburg. Keisuke Goto kommt für Cyriaque Irié.
71'
Wechsel SC Freiburg. Philipp Lienhart kommt für Max Rosenfelder.
70'
Vorbeigeschossen. Richard Sedlácek (FK Jablonec) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
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66'
Wechsel FK Jablonec. Sebastian Nebyla kommt für Nelson Okeke.
66'
Wechsel FK Jablonec. Garang Kuol kommt für Saidou Alioum.
65'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen SC Freiburg und FK Jablonec ist 3:1. Maximilian Eggestein (SC Freiburg) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Lukas Kübler mit dem Kopf.
65'
Ball abgeblockt. Vincenzo Grifo (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
63'
Nelson Okeke (FK Jablonec) sieht eine Gelbe Karte.
63'
Nelson Okeke (FK Jablonec) geht zu Boden, aber die Unparteiischen werten das Fallen als Schwalbe.
62'
Vorbeigeschossen. Matthias Ginter (SC Freiburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Vincenzo Grifo mit einer Flanke nach einer Ecke.
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61'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Jirí Sláma.
60'
Ball abgeblockt. Cyriaque Irié (SC Freiburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Matthias Ginter.
59'
Igor Matanovic (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Nemanja Tekijaski (FK Jablonec).
59'
Wechsel SC Freiburg. Jordy Makengo kommt für Christian Günter.
59'
Wechsel SC Freiburg. Igor Matanovic kommt für Lucas Höler.
58'
Vorbeigeschossen. Saidou Alioum (FK Jablonec) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Richard Sedlácek mit einer Flanke nach einer Ecke.
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58'
Ecke FK Jablonec. Die Ecke wurde verursacht von Christian Günter.
58'
Ball abgeblockt. Saidou Alioum (FK Jablonec) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Vakhtang Tchanturishvili.
54'
VAR Entscheidung: Tor SC Freiburg 2-1 FK Jablonec (Matthias Ginter).
53'
2 : 1
Pech für FK Jablonec - Eigentor von Dusan Pavlovic! Der Spielstand zwischen SC Freiburg und FK Jablonec ist 2:1. Unglücklicherweise ist der Ball abgefälscht worden und ging flach ins Netz.Tor nach Eingriff des Video-Schiedsrichters gegeben.
53'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Jan Hanus.
53'
Ball pariert. Maximilian Eggestein (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
51'
Yuito Suzuki (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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51'
Foul von Nelson Okeke (FK Jablonec).
49'
Ball abgeblockt. Yuito Suzuki (SC Freiburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lucas Höler mit dem Kopf.
49'
Ball pariert. Matthias Ginter (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Cyriaque Irié.
49'
Max Rosenfelder (SC Freiburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Saidou Alioum (FK Jablonec).
46'
Abseits FK Jablonec. Antonín Rusek spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Saidou Alioum im Abseits.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SC Freiburg und FK Jablonec ist 1:1.
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47'
Ball abgeblockt. Cyriaque Irié (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
46'
Lucas Höler (SC Freiburg) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Dusan Pavlovic (FK Jablonec).
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Handspiel von Christian Günter (SC Freiburg).
42'
Foul von Cyriaque Irié (SC Freiburg).
42'
Nelson Okeke (FK Jablonec) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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41'
Ball abgeblockt. Lucas Höler (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lukas Kübler.
40'
Ball pariert. Lucas Höler (SC Freiburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Yuito Suzuki.
39'
Maximilian Eggestein (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Nelson Okeke (FK Jablonec).
39'
Foul von Lucas Höler (SC Freiburg).
39'
Jirí Sláma (FK Jablonec) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Matthias Ginter (SC Freiburg).
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38'
Nemanja Tekijaski (FK Jablonec) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Matej Polidar.
37'
Ball abgeblockt. Cyriaque Irié (SC Freiburg) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Patrick Osterhage.
36'
Ball pariert. Vincenzo Grifo (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Christian Günter.
35'
Cyriaque Irié (SC Freiburg) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Jirí Sláma (FK Jablonec).
33'
Foul von Max Rosenfelder (SC Freiburg).
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33'
Saidou Alioum (FK Jablonec) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Ball abgeblockt. Matthias Ginter (SC Freiburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Christian Günter mit einer Flanke.
32'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Nemanja Tekijaski.
30'
Foul von Lukas Kübler (SC Freiburg).
30'
Antonín Rusek (FK Jablonec) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen SC Freiburg und FK Jablonec ist 1:1. Antonín Rusek (FK Jablonec) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Jirí Sláma mit einer Flanke.
27'
Vorbeigeschossen. Lukas Kübler (SC Freiburg) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Vincenzo Grifo mit einer Flanke.
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27'
Lucas Höler (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Nemanja Tekijaski (FK Jablonec).
25'
Foul von Max Rosenfelder (SC Freiburg).
25'
Saidou Alioum (FK Jablonec) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Patrick Osterhage (SC Freiburg).
20'
Vakhtang Tchanturishvili (FK Jablonec) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Ball pariert. Vincenzo Grifo (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Christian Günter.
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15'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen SC Freiburg und FK Jablonec ist 1:0. Vincenzo Grifo (SC Freiburg) verwandelt einen Freistoss direkt, mit dem rechten Fuss oben links.
14'
Nemanja Tekijaski (FK Jablonec) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
14'
Max Rosenfelder (SC Freiburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Nemanja Tekijaski (FK Jablonec).
13'
Vorbeigeschossen. Lucas Höler (SC Freiburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Patrick Osterhage mit einer Flanke.
12'
Lukas Kübler (SC Freiburg) trifft die Latte per Kopf aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Cyriaque Irié mit einer Flanke.
11'
Ball pariert. Cyriaque Irié (SC Freiburg) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Maximilian Eggestein.
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7'
Foul von Patrick Osterhage (SC Freiburg).
7'
Nelson Okeke (FK Jablonec) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Cyriaque Irié (SC Freiburg) trifft die Latte mit dem linken Fuss aus der Distanz,. Vorbereitet von Maximilian Eggestein mit einem langen Ball.
2'
Foul von Jirí Sláma (FK Jablonec).
2'
Cyriaque Irié (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Saidou Alioum (FK Jablonec) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Patrick Osterhage (SC Freiburg).
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen SC Freiburg und FK Jablonec.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.