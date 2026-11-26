Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen SC Freiburg und FC Twente Enschede ist 2:1.
99'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SC Freiburg und FC Twente Enschede ist 2:1.
97'
Foul von Lucas Vennegoor of Hesselink (FC Twente Enschede).
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97'
Yannik Engelhardt (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen SC Freiburg und FC Twente Enschede ist 2:1. Niklas Beste (SC Freiburg) trifft mit dem linken Fuss rechts im Fünfmeterraum unten rechts nach einer Standardsituation.
93'
Ball pariert. Yannik Engelhardt (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
93'
Ball abgeblockt. Yannik Engelhardt (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Derry Scherhant.
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93'
Ball abgeblockt. Derry Scherhant (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
93'
Elfmeter verschossen! Matthias Ginter (SC Freiburg) trifft den rechten Pfosten mit dem rechten Fuss.
91'
Wout Weghorst (FC Twente Enschede) sieht eine Gelbe Karte.
91'
Stav Lemkin (FC Twente Enschede) sieht eine Gelbe Karte.
91'
Niklas Beste (SC Freiburg) sieht eine Gelbe Karte.
91'
Lucas Höler (SC Freiburg) sieht eine Gelbe Karte.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
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89'
Bart van Rooij verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
89'
Elfmeter für SC Freiburg. Derry Scherhant wurde im Strafraum gefoult.
84'
Yannik Engelhardt (SC Freiburg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
84'
Kristian Hlynsson (FC Twente Enschede) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Yannik Engelhardt (SC Freiburg).
83'
Ramiz Zerrouki (FC Twente Enschede) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Igor Matanovic (SC Freiburg).
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82'
Foul von Kristian Hlynsson (FC Twente Enschede).
82'
Derry Scherhant (SC Freiburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Vorbeigeschossen. Maximilian Eggestein (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Matthias Ginter nach einer Standardsituation.
81'
Foul von Ramiz Zerrouki (FC Twente Enschede).
81'
Yannik Engelhardt (SC Freiburg) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
81'
Wechsel FC Twente Enschede. Stav Lemkin kommt für Sondre Ørjasæter.
81'
Wechsel FC Twente Enschede. Lucas Vennegoor of Hesselink kommt für Aske Adelgaard.
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80'
Foul von Kristian Hlynsson (FC Twente Enschede).
80'
Yannik Engelhardt (SC Freiburg) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Vorbeigeschossen. Igor Matanovic (SC Freiburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Jordy Makengo mit einer Flanke.
76'
Wechsel SC Freiburg. Philipp Lienhart kommt für Max Rosenfelder.
76'
Wechsel SC Freiburg. Derry Scherhant kommt für Vincenzo Grifo.
75'
Bart van Rooij (FC Twente Enschede) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
75'
Foul von Bart van Rooij (FC Twente Enschede).
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75'
Jordy Makengo (SC Freiburg) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
73'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Ramiz Zerrouki.
73'
Ball abgeblockt. Lucas Höler (SC Freiburg) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jordy Makengo mit einer Flanke.
69'
Wechsel FC Twente Enschede. Jordy Bawuah kommt für Daouda Weidmann.
68'
Wechsel SC Freiburg. Niklas Beste kommt für Cyriaque Irié.
68'
Wechsel SC Freiburg. Lucas Höler kommt für Yuito Suzuki.
67'
Wechsel SC Freiburg. Jordy Makengo kommt für Christian Günter.
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63'
Wechsel FC Twente Enschede. Kristian Hlynsson kommt für Daan Rots.
63'
Wechsel FC Twente Enschede. Marko Pjaca kommt für Younes Taha.
62'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen SC Freiburg und FC Twente Enschede ist 1:1. Younes Taha (FC Twente Enschede) verwandelt einen Freistoss direkt, mit dem linken Fuss oben rechts.
60'
Ramiz Zerrouki (FC Twente Enschede) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Matthias Ginter (SC Freiburg).
57'
Ball abgeblockt. Maximilian Eggestein (SC Freiburg) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Cyriaque Irié.
54'
Handspiel von Daouda Weidmann (FC Twente Enschede).
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53'
Vorbeigeschossen. Daouda Weidmann (FC Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Daan Rots.
53'
Vorbeigeschossen. Yuito Suzuki (SC Freiburg) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Vincenzo Grifo mit einer Flanke.
51'
Foul von Aske Adelgaard (FC Twente Enschede).
51'
Yuito Suzuki (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Abseits SC Freiburg. Cyriaque Irié spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Igor Matanovic im Abseits.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SC Freiburg und FC Twente Enschede ist 1:0.
46'
Christian Günter (SC Freiburg) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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46'
Daan Rots (FC Twente Enschede) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Christian Günter (SC Freiburg).
46'
Ball abgeblockt. Vincenzo Grifo (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Ball pariert. Igor Matanovic (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Cyriaque Irié mit einer Flanke.
42'
Aske Adelgaard (FC Twente Enschede) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Igor Matanovic (SC Freiburg).
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38'
Ecke SC Freiburg. Die Ecke wurde verursacht von Robin Pröpper.
37'
Foul von Aske Adelgaard (FC Twente Enschede).
37'
Cyriaque Irié (SC Freiburg) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
36'
Ball pariert. Sondre Ørjasæter (FC Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Aske Adelgaard.
31'
Foul von Sondre Ørjasæter (FC Twente Enschede).
31'
Lukas Kübler (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Wout Weghorst (FC Twente Enschede).
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30'
Yuito Suzuki (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Robin Pröpper (FC Twente Enschede).
28'
Igor Matanovic (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Ramiz Zerrouki (FC Twente Enschede) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Foul von Yannik Engelhardt (SC Freiburg).
24'
Vorbeigeschossen. Sondre Ørjasæter (FC Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Ramiz Zerrouki mit einem langen Ball.
21'
Ball abgeblockt. Sondre Ørjasæter (FC Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Wout Weghorst.
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19'
Ball abgeblockt. Igor Matanovic (SC Freiburg) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Vincenzo Grifo.
17'
Vorbeigeschossen. Daouda Weidmann (FC Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Aske Adelgaard.
16'
Foul von Ramiz Zerrouki (FC Twente Enschede).
16'
Yannik Engelhardt (SC Freiburg) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Ball pariert. Younes Taha (FC Twente Enschede) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
13'
Ecke FC Twente Enschede. Die Ecke wurde verursacht von Max Rosenfelder.
11'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen SC Freiburg und FC Twente Enschede ist 1:0. Cyriaque Irié (SC Freiburg) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Yuito Suzuki mit einem Steilpass nach einem Konter.
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10'
Ball abgeblockt. Cyriaque Irié (SC Freiburg) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yuito Suzuki.
9'
Ball pariert. Aske Adelgaard (FC Twente Enschede) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Bart van Rooij mit einem Steilpass.
6'
Das Spiel läuft wieder.
5'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Daouda Weidmann (FC Twente Enschede).
5'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Maximilian Eggestein (SC Freiburg).
5'
Daouda Weidmann (FC Twente Enschede) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Maximilian Eggestein (SC Freiburg).
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4'
Vorbeigeschossen. Bart van Rooij (FC Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
4'
Ecke FC Twente Enschede. Die Ecke wurde verursacht von Yuito Suzuki.
4'
Ball pariert. Daouda Weidmann (FC Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
2'
Ramiz Zerrouki (FC Twente Enschede) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Igor Matanovic (SC Freiburg).
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen SC Freiburg und FC Twente Enschede.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.