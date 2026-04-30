Schachtjor Donezk

Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Schachtar Donezk und Crystal Palace ist 1:3.
Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Schachtar Donezk und Crystal Palace ist 1:3.
95'
Mykola Matviienko (Schachtar Donezk) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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95'
Foul von Maxence Lacroix (Crystal Palace).
93'
Vorbeigeschossen. Brennan Johnson (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Jaydee Canvot mit dem Kopf nach einer Standardsituation.
92'
Foul von Artem Bondarenko (Schachtar Donezk).
92'
Jefferson Lerma (Crystal Palace) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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91'
Foul von Vinícius Tobias (Schachtar Donezk).
91'
Brennan Johnson (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Wechsel Crystal Palace. Jefferson Lerma kommt für Daichi Kamada.
89'
Vorbeigeschossen. Mykola Matviienko (Schachtar Donezk) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Yehor Nazaryna mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
88'
Alisson Santana (Schachtar Donezk) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Tyrick Mitchell (Crystal Palace).
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86'
Lassina Traoré (Schachtar Donezk) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Maxence Lacroix (Crystal Palace).
84'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Schachtar Donezk und Crystal Palace ist 1:3. Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Daichi Kamada nach einem Konter.
83'
Wechsel Schachtar Donezk. Lassina Traoré kommt für Kauã Elias.
83'
Wechsel Schachtar Donezk. Yehor Nazaryna kommt für Oleh Ocheretko.
80'
Handspiel von Ismaïla Sarr (Crystal Palace).
79'
Das Spiel läuft wieder.
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78'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Ismaïla Sarr (Crystal Palace).
77'
Ecke Schachtar Donezk. Die Ecke wurde verursacht von Adam Wharton.
77'
Ball abgeblockt. Newerton (Schachtar Donezk) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
77'
Ball abgeblockt. Isaque (Schachtar Donezk) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
77'
Ball abgeblockt. Valerii Bondar (Schachtar Donezk) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Vinícius Tobias mit einer Flanke.
77'
Ecke Schachtar Donezk. Die Ecke wurde verursacht von Dean Henderson.
77'
Vorbeigeschossen. Alisson Santana (Schachtar Donezk) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Vinícius Tobias.
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75'
Ecke Schachtar Donezk. Die Ecke wurde verursacht von Maxence Lacroix.
74'
Wechsel Schachtar Donezk. Newerton kommt für Eguinaldo.
74'
Wechsel Schachtar Donezk. Artem Bondarenko kommt für Pedrinho.
74'
Wechsel Crystal Palace. Brennan Johnson kommt für Yéremy Pino.
73'
Foul von Isaque (Schachtar Donezk).
73'
Ismaïla Sarr (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Ecke Schachtar Donezk. Die Ecke wurde verursacht von Jaydee Canvot.
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69'
Ecke Schachtar Donezk. Die Ecke wurde verursacht von Jaydee Canvot.
68'
Das Spiel läuft wieder.
68'
Das Spiel ist unterbrochen (Schachtar Donezk).
67'
Vorbeigeschossen. Eguinaldo (Schachtar Donezk) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Vinícius Tobias mit einer Flanke.
65'
Wechsel Schachtar Donezk. Isaque kommt für Marlon Gomes.
65'
Wechsel Crystal Palace. Jørgen Strand Larsen kommt für Jean-Philippe Mateta.
63'
Marlon Gomes (Schachtar Donezk) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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63'
Foul von Daniel Muñoz (Crystal Palace).
58'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Schachtar Donezk und Crystal Palace ist 1:2. Daichi Kamada (Crystal Palace) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Maxence Lacroix.
58'
Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) trifft den rechten Pfosten mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum. Vorbereitet von Maxence Lacroix mit dem Kopf.
56'
Jaydee Canvot (Crystal Palace) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
56'
Vinícius Tobias (Schachtar Donezk) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Jaydee Canvot (Crystal Palace).
54'
Ball pariert. Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
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54'
Ball pariert. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jean-Philippe Mateta mit einem Steilpass.
52'
Pedro Henrique (Schachtar Donezk) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
52'
Foul von Pedro Henrique (Schachtar Donezk).
52'
Adam Wharton (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Ecke Schachtar Donezk. Die Ecke wurde verursacht von Tyrick Mitchell.
49'
Vorbeigeschossen. Eguinaldo (Schachtar Donezk) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Mykola Matviienko mit einem langen Ball.
47'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Schachtar Donezk und Crystal Palace ist 1:1. Oleh Ocheretko (Schachtar Donezk) trifft mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Kauã Elias mit dem Kopf nach einer Ecke.
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47'
Ecke Schachtar Donezk. Die Ecke wurde verursacht von Adam Wharton.
47'
Ball abgeblockt. Pedro Henrique (Schachtar Donezk) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pedrinho.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Schachtar Donezk und Crystal Palace ist 0:1.
46'
Abseits Schachtar Donezk. Valerii Bondar spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Eguinaldo im Abseits.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Yéremy Pino (Crystal Palace) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
44'
Vinícius Tobias (Schachtar Donezk) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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44'
Foul von Yéremy Pino (Crystal Palace).
43'
Kauã Elias (Schachtar Donezk) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Daniel Muñoz (Crystal Palace).
41'
Mykola Matviienko (Schachtar Donezk) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Adam Wharton (Crystal Palace).
39'
Ecke Crystal Palace. Die Ecke wurde verursacht von Eguinaldo.
38'
Vinícius Tobias (Schachtar Donezk) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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38'
Foul von Vinícius Tobias (Schachtar Donezk).
38'
Tyrick Mitchell (Crystal Palace) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
34'
Eguinaldo (Schachtar Donezk) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Daniel Muñoz (Crystal Palace).
33'
Vinícius Tobias (Schachtar Donezk) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Ismaïla Sarr (Crystal Palace).
31'
Oleh Ocheretko (Schachtar Donezk) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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30'
Foul von Oleh Ocheretko (Schachtar Donezk).
30'
Adam Wharton (Crystal Palace) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Ecke Schachtar Donezk. Die Ecke wurde verursacht von Maxence Lacroix.
26'
Ecke Schachtar Donezk. Die Ecke wurde verursacht von Chris Richards.
25'
Ecke Schachtar Donezk. Die Ecke wurde verursacht von Tyrick Mitchell.
24'
Ball abgeblockt. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Daniel Muñoz.
17'
Ball abgeblockt. Kauã Elias (Schachtar Donezk) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pedro Henrique.
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16'
Alisson Santana (Schachtar Donezk) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Adam Wharton (Crystal Palace).
14'
Ball abgeblockt. Kauã Elias (Schachtar Donezk) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marlon Gomes.
12'
Vorbeigeschossen. Eguinaldo (Schachtar Donezk) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Pedrinho mit einer Flanke nach einer Ecke.
12'
Ecke Schachtar Donezk. Die Ecke wurde verursacht von Daniel Muñoz.
12'
Ball abgeblockt. Eguinaldo (Schachtar Donezk) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Alisson Santana mit einer Flanke.
10'
Ecke Schachtar Donezk. Die Ecke wurde verursacht von Chris Richards.
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10'
Ball abgeblockt. Eguinaldo (Schachtar Donezk) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pedrinho mit einer Flanke.
10'
Alisson Santana (Schachtar Donezk) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Tyrick Mitchell (Crystal Palace).
8'
Ecke Schachtar Donezk. Die Ecke wurde verursacht von Chris Richards.
8'
Ball abgeblockt. Alisson Santana (Schachtar Donezk) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Eguinaldo.
7'
Foul von Oleh Ocheretko (Schachtar Donezk).
7'
Yéremy Pino (Crystal Palace) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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6'
Ball pariert. Adam Wharton (Crystal Palace) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Ismaïla Sarr.
6'
Ball abgeblockt. Adam Wharton (Crystal Palace) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
1'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Schachtar Donezk und Crystal Palace ist 0:1. Ismaïla Sarr (Crystal Palace) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, unten links. Vorbereitet von Jean-Philippe Mateta mit einem Steilpass.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Schachtar Donezk und Crystal Palace.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.