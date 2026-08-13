Ecke Ajax Amsterdam. Die Ecke wurde verursacht von James Norris.
9'
Ecke Ajax Amsterdam. Die Ecke wurde verursacht von Odhrán Casey.
9'
Ball abgeblockt. Jorthy Mokio (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Julian Brandt.
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7'
Ecke Ajax Amsterdam. Die Ecke wurde verursacht von Daniel Kelly.
6'
Maher Carrizo (Ajax Amsterdam) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Rodrigo Freitas (Shelbourne FC).
5'
Vorbeigeschossen. Kerr McInroy (Shelbourne FC) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Rodrigo Freitas nach einem Konter.
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5'
Ball abgeblockt. Maher Carrizo (Ajax Amsterdam) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
4'
Ecke Ajax Amsterdam. Die Ecke wurde verursacht von Eddie Beach.
4'
Ball pariert. Youri Regeer (Ajax Amsterdam) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Julian Brandt mit einer Flanke.
4'
Ecke Ajax Amsterdam. Die Ecke wurde verursacht von Milan Mbeng.
2'
Abseits Shelbourne FC. Sam Bone spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Rodrigo Freitas im Abseits.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Shelbourne FC und Ajax Amsterdam.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.