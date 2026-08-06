Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sheriff Tiraspol und FC St. Gallen 1879 ist 1:3.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sheriff Tiraspol und FC St. Gallen 1879 ist 1:3.
93'
Handspiel von Konan Loukou (Sheriff Tiraspol).
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92'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Sheriff Tiraspol und FC St. Gallen 1879 ist 1:3. Christian Witzig (FC St. Gallen 1879) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, oben links. Vorbereitet von Andrin Hunziker.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
91'
Ecke FC St. Gallen 1879. Die Ecke wurde verursacht von Baye Ciss.
89'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Sheriff Tiraspol und FC St. Gallen 1879 ist 1:2. Juan Pineda (Sheriff Tiraspol) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, oben rechts nach einem Konter.
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88'
Corsin Konietzke (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Arli Përgjoni (Sheriff Tiraspol).
87'
Ecke Sheriff Tiraspol. Die Ecke wurde verursacht von Chima Okoroji.
87'
Ball abgeblockt. Konan Loukou (Sheriff Tiraspol) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Juan Pineda mit dem Kopf.
86'
Christian Witzig (FC St. Gallen 1879) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Sapata (Sheriff Tiraspol).
85'
Chima Okoroji (FC St. Gallen 1879).
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85'
(Sheriff Tiraspol) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Chima Okoroji (FC St. Gallen 1879) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Vsevolod Nihaev (Sheriff Tiraspol).
84'
Foul von Corsin Konietzke (FC St. Gallen 1879).
84'
Arli Përgjoni (Sheriff Tiraspol) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Vorbeigeschossen. Dhoraso Klas (Sheriff Tiraspol) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
82'
Foul von Mihailo Stevanovic (FC St. Gallen 1879).
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82'
Vsevolod Nihaev (Sheriff Tiraspol) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Abseits Sheriff Tiraspol. Juan Pineda spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Konan Loukou im Abseits.
80'
Wechsel FC St. Gallen 1879. Colin Kleine-Bekel kommt für Lukas Daschner.
79'
Ball pariert. Arli Përgjoni (Sheriff Tiraspol) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Raí Lopes.
78'
Lukas Daschner (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Konan Loukou (Sheriff Tiraspol).
77'
Wechsel Sheriff Tiraspol. Vsevolod Nihaev kommt für Samba Koné.
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77'
Wechsel Sheriff Tiraspol. Juan Pineda kommt für Jayder Asprilla.
77'
Foul von Diego Besio (FC St. Gallen 1879).
77'
Baye Ciss (Sheriff Tiraspol) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Ball pariert. Samba Koné (Sheriff Tiraspol) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Sapata mit einer Flanke.
76'
Ecke Sheriff Tiraspol. Die Ecke wurde verursacht von Joel Ruiz.
74'
Abseits FC St. Gallen 1879. Hugo Vandermersch spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Andrin Hunziker im Abseits.
73'
Wechsel FC St. Gallen 1879. Corsin Konietzke kommt für Lukas Görtler.
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70'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Sheriff Tiraspol und FC St. Gallen 1879 ist 0:2. Leon Frokaj (FC St. Gallen 1879) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Chima Okoroji.
69'
Wechsel Sheriff Tiraspol. Konan Loukou kommt für Danila Forov.
67'
Das Spiel läuft wieder.
67'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
65'
Lukas Görtler (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Arli Përgjoni (Sheriff Tiraspol).
63'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Sheriff Tiraspol und FC St. Gallen 1879 ist 0:1. Andrin Hunziker (FC St. Gallen 1879) trifft per Kopf aus kürzester Distanz in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Joel Ruiz mit einer Flanke.
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62'
Christian Witzig (FC St. Gallen 1879) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Mamoutou Ouedraogo (Sheriff Tiraspol).
61'
Wechsel FC St. Gallen 1879. Leon Frokaj kommt für Betim Fazliji.
61'
Wechsel Sheriff Tiraspol. Sapata kommt für Vladimir Fratea.
61'
Wechsel FC St. Gallen 1879. Christian Witzig kommt für Enoch Owusu.
61'
Wechsel FC St. Gallen 1879. Andrin Hunziker kommt für Aliou Balde.
60'
Vorbeigeschossen. Betim Fazliji (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Lukas Daschner nach einem Konter.
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59'
Vorbeigeschossen. Lukas Daschner (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Chima Okoroji nach einer Standardsituation.
58'
Enoch Owusu (FC St. Gallen 1879) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Baye Ciss (Sheriff Tiraspol).
57'
Aliou Balde (FC St. Gallen 1879) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Dhoraso Klas (Sheriff Tiraspol).
55'
Foul von Joel Ruiz (FC St. Gallen 1879).
55'
Danila Forov (Sheriff Tiraspol) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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55'
Enoch Owusu (FC St. Gallen 1879) trifft den rechten Pfosten per Kopf aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Lukas Daschner mit einer Flanke nach einer Ecke.
54'
Ecke FC St. Gallen 1879. Die Ecke wurde verursacht von Mamoutou Ouedraogo.
54'
Vorbeigeschossen. Lukas Görtler (FC St. Gallen 1879) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Hugo Vandermersch mit einer Flanke.
48'
Abseits Sheriff Tiraspol. Bourama Fomba spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Samba Koné im Abseits.
48'
Ecke Sheriff Tiraspol. Die Ecke wurde verursacht von Joel Ruiz.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sheriff Tiraspol und FC St. Gallen 1879 ist 0:0.
48'
Aliou Balde (FC St. Gallen 1879) trifft die Latte mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Hugo Vandermersch mit einer Flanke.
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47'
Vorbeigeschossen. Enoch Owusu (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Chima Okoroji.
46'
Ecke FC St. Gallen 1879. Die Ecke wurde verursacht von Mamoutou Ouedraogo.
46'
Ball abgeblockt. Diego Besio (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Betim Fazliji.
46'
Vorbeigeschossen. Betim Fazliji (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Lukas Görtler.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ball pariert. Samba Koné (Sheriff Tiraspol) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Jayder Asprilla.
44'
Joel Ruiz (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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44'
Foul von Jayder Asprilla (Sheriff Tiraspol).
42'
Vorbeigeschossen. Arli Përgjoni (Sheriff Tiraspol) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Vladimir Fratea nach einem Konter.
40'
Abseits FC St. Gallen 1879. Betim Fazliji spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Aliou Balde im Abseits.
39'
Vorbeigeschossen. Lukas Görtler (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Lukas Daschner nach einer Ecke.
39'
Ecke FC St. Gallen 1879. Die Ecke wurde verursacht von Raí Lopes.
38'
Vorbeigeschossen. Dhoraso Klas (Sheriff Tiraspol) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Samba Koné.
37'
Foul von Enoch Owusu (FC St. Gallen 1879).
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37'
Samba Koné (Sheriff Tiraspol) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Vorbeigeschossen. Diego Besio (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
34'
Vorbeigeschossen. Aliou Balde (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Hugo Vandermersch.
33'
Ball pariert. Raí Lopes (Sheriff Tiraspol) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Samba Koné.
31'
Joel Ruiz (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Arli Përgjoni (Sheriff Tiraspol).
30'
Ecke Sheriff Tiraspol. Die Ecke wurde verursacht von Hugo Vandermersch.
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30'
Ball abgeblockt. Jayder Asprilla (Sheriff Tiraspol) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt.
30'
Ball pariert. Samba Koné (Sheriff Tiraspol) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Baye Ciss mit dem Kopf.
30'
Ball abgeblockt. Samba Koné (Sheriff Tiraspol) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Vladimir Fratea mit einer Flanke.
30'
Ecke Sheriff Tiraspol. Die Ecke wurde verursacht von Betim Fazliji.
27'
Vorbeigeschossen. Danila Forov (Sheriff Tiraspol) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Samba Koné mit dem Kopf.
26'
Vorbeigeschossen. Enoch Owusu (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Lukas Daschner mit einer Flanke nach einer Ecke.
25'
Ecke FC St. Gallen 1879. Die Ecke wurde verursacht von Baye Ciss.
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25'
Ball abgeblockt. Enoch Owusu (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
25'
Ball abgeblockt. Enoch Owusu (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lukas Daschner mit einer Flanke.
24'
Das Spiel läuft wieder.
24'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
23'
Ecke FC St. Gallen 1879. Die Ecke wurde verursacht von Baye Ciss.
23'
Ball abgeblockt. Betim Fazliji (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
21'
Abseits FC St. Gallen 1879. Chima Okoroji spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Aliou Balde im Abseits.
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19'
Ball pariert. Lukas Görtler (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Betim Fazliji.
19'
Ball abgeblockt. Diego Besio (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Aliou Balde.
19'
Das Spiel läuft wieder.
18'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Emil Tîmbur (Sheriff Tiraspol).
17'
Vorbeigeschossen. Aliou Balde (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Hugo Vandermersch mit einer Flanke.
15'
Abseits Sheriff Tiraspol. Emil Tîmbur spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Dhoraso Klas im Abseits.
14'
Foul von Enoch Owusu (FC St. Gallen 1879).
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14'
Vladimir Fratea (Sheriff Tiraspol) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Hugo Vandermersch (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Samba Koné (Sheriff Tiraspol).
13'
Ball abgeblockt. Dhoraso Klas (Sheriff Tiraspol) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Vladimir Fratea.
12'
Ecke Sheriff Tiraspol. Die Ecke wurde verursacht von Joel Ruiz.
11'
Vorbeigeschossen. Joel Ruiz (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Betim Fazliji.
9'
Abseits FC St. Gallen 1879. Hugo Vandermersch spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Aliou Balde im Abseits.
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9'
Ball pariert. Samba Koné (Sheriff Tiraspol) versucht es mit dem rechten Fuss vom rechten Flügel der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Vladimir Fratea mit einem langen Ball.
9'
Vorbeigeschossen. Lukas Görtler (FC St. Gallen 1879) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Lukas Daschner mit einer Flanke nach einer Ecke.
8'
Ecke FC St. Gallen 1879. Die Ecke wurde verursacht von Emil Tîmbur.
8'
Ball pariert. Enoch Owusu (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Chima Okoroji.
7'
Hugo Vandermersch (FC St. Gallen 1879) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Danila Forov (Sheriff Tiraspol).
6'
Abseits FC St. Gallen 1879. Hugo Vandermersch spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Aliou Balde im Abseits.
Werbung
5'
Vorbeigeschossen. Aliou Balde (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Chima Okoroji.
3'
Hugo Vandermersch (FC St. Gallen 1879) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Arli Përgjoni (Sheriff Tiraspol).
1'
Ecke FC St. Gallen 1879. Die Ecke wurde verursacht von Danila Forov.
1'
Vorbeigeschossen. Aliou Balde (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Chima Okoroji.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Sheriff Tiraspol und FC St. Gallen 1879.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.