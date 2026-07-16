Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sileks Kratovo und FK Dinamo Minsk ist 0(5):1(6).
Das Elfmeterschiessen ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sileks Kratovo und FK Dinamo Minsk ist 0(5):1(6).
128'
Elfmeter verschossen! Angelche Timovski (Sileks Kratovo) trifft ans Aluminium mit dem rechten Fuss.
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121'
Ivan Subert (Sileks Kratovo) sieht eine Gelbe Karte.
121'
Aleksandar Mishov (Sileks Kratovo) sieht eine Gelbe Karte.
121'
Vladislav Kalinin (FK Dinamo Minsk) sieht eine Gelbe Karte.
Anstoss Elfmeterschiessen. der Spielstand zwischen Sileks Kratovo und FK Dinamo Minsk ist 0:1.
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Die 2. Halbzeit der Verlängerung ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sileks Kratovo und FK Dinamo Minsk ist 0:1.
121'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
106'
Die 1. Halbzeit der Verlängerung ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sileks Kratovo und FK Dinamo Minsk ist 0:1.
105'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
102'
Wechsel Sileks Kratovo. Nikola Manojlov kommt für Ilija Donov.
99'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Fawaz Abdullahi (FK Dinamo Minsk).
Anstoss 1. Halbzeit der Verlängerung. der Spielstand zwischen Sileks Kratovo und FK Dinamo Minsk ist 0:1.
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97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sileks Kratovo und FK Dinamo Minsk ist 0:1.
92'
Wechsel Sileks Kratovo. Angelche Timovski kommt für Borjan Panovski.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
87'
Das Spiel läuft wieder.
86'
Das Spiel ist unterbrochen (FK Dinamo Minsk).
83'
Wechsel FK Dinamo Minsk. Gulzhigit Alykulov kommt für Evgeni Malashevich.
83'
Wechsel FK Dinamo Minsk. Maksim Shvetsov kommt für Gleb Gurban.
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78'
Wechsel Sileks Kratovo. Aleksandar Mishov kommt für Esmir Hasukic.
75'
Darko Angjeleski (Sileks Kratovo) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
71'
Wechsel FK Dinamo Minsk. Andrey Lutskovich kommt für Karen Vardanyan.
71'
Wechsel FK Dinamo Minsk. Artem Sokolovskiy kommt für Aleksey Zhechko.
69'
Wechsel Sileks Kratovo. Kristijan Velinovski kommt für Kristijan Eftimov.
53'
Fawaz Abdullahi (FK Dinamo Minsk) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
48'
Moustapha Djimet (FK Dinamo Minsk) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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45'
Wechsel Sileks Kratovo. Mirza Delimedjac kommt für Nihad Sero.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sileks Kratovo und FK Dinamo Minsk ist 0:1.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
37'
Evgeni Malashevich (FK Dinamo Minsk) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
36'
Nikola Bogdanovski (Sileks Kratovo) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
28'
Roman Begunov (FK Dinamo Minsk) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
18'
Esmir Hasukic (Sileks Kratovo) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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16'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Sileks Kratovo und FK Dinamo Minsk ist 0:1. Evgeni Malashevich (FK Dinamo Minsk) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Aleksey Vakulich.
10'
Nihad Sero (Sileks Kratovo) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Sileks Kratovo und FK Dinamo Minsk.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.