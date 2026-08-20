Ajax kann gegen Sion einen 4:2-Hinspielsieg bejubeln. Claudio De Capitani/freshfocus

Die Szene des Spiels

Nach dem Chouarefs Ausgleich per Penalty in der 72. Minute zum zwischenzeitlichen 2:2 ist die Euphorie im Tourbillon riesig, ebbt aber jäh ab. Schon zwei Minuten später nutzt Ajax eine Unaufmerksamkeit in der Sittener Abwehr zur erneuten Führung, als Arokodare per Kopf auf 3:2 stellt. Am Ende heisst es 4:2 aus Sicht des niederländischen Topclubs, der so mit einem komfortablen Polster ins Rückspiel steigt.

Die Schlüsselfigur

Tolu Arokodare kommt direkt nach Chouarefs Ausgleich in der 73. Minute rein und sticht sofort zu mit dem Tor zum 3:2. Bei Davy Klaassens Treffer zum 4:2 steuert der Nigerianer dann auch noch den Assist bei.

Das bessere Team

In der ersten Hälfte ist Sion besser und könnte sogar noch höher führen. Nach der Pause legen die Niederländer dann zwei, drei Gänge zu und stellen ihre immense fussballerische Klasse unter Beweis.

Das Tribünengezwitscher

Vor dem Spiel lieferten sich einige Ultras beider Vereine eine kleine Prügelei ausserhalb in einer Bar in der Stadt. Während dem Spiel blieb es im Stadion aber offenbar ruhig. Die Fans feierten ein Fussballfest im vollen Stade de Tourbillon.

Die Tore

34’ I 1:0 I Surdez rauscht von links in den Strafraum und verwandelt eine Vorlage Kabacalmans stark unten links.

53’ I 1:1 I Ein Geniestreich von Brandt gleicht das Spiel aus.

60’ I 1:2 I Nach einer starken Kombination sorgt Marcos Leonardo für die erstmalige Führung der Niederländer

72’ I 2:2 I Chouaref bleibt vom Penaltypunkt cool.

74’ I 2:3 I Arokodare versenkt einen Kopfball im Netz.

87’ I 2:3 I Klaassen stellt kurz vor Schluss auf 4:2.

So geht’s weiter

Sion hat wegen den Playoffsspielen das Ligaspiel gegen GC verschoben. In einer Woche folgt das Rückspiel in Amsterdam.