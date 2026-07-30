Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Sion und BATE Borissow ist 4:0.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Sion und BATE Borissow ist 4:0.
93'
Noé Sow (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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93'
Foul von Vladislav Varaksa (BATE Borissow).
92'
Ball pariert. Adrien Llukes (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
91'
Josias Lukembila (FC Sion) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
91'
Foul von Pavel Dubovskiy (BATE Borissow).
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Vorbeigeschossen. Artem Rakhmanov (BATE Borissow) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Egor Kress mit einer Flanke nach einer Ecke.
90'
Ecke BATE Borissow. Die Ecke wurde verursacht von Jan Kronig.
89'
Foul von Fode Sylla (FC Sion).
89'
Erick Puerto (BATE Borissow) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
88'
Josias Lukembila (FC Sion) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
88'
Foul von Pavel Dubovskiy (BATE Borissow).
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87'
Vorbeigeschossen. Donat Rrudhani (FC Sion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei - nach einem direkten Freistoss.
86'
Ales Sakhonchik (BATE Borissow) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
86'
Fode Sylla (FC Sion) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Ales Sakhonchik (BATE Borissow).
85'
Nias Hefti (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Yaroslav Khramtsevich (BATE Borissow).
82'
Wechsel BATE Borissow. Platon Kolosovskiy kommt für Ivan Mikhnyuk.
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82'
Vorbeigeschossen. Erick Puerto (BATE Borissow) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Ivan Mikhnyuk.
81'
Vorbeigeschossen. Théo Berdayes (FC Sion) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Donat Rrudhani mit einer Flanke nach einer Ecke.
80'
Ecke FC Sion. Die Ecke wurde verursacht von Pavel Dubovskiy.
80'
Ball abgeblockt. Josias Lukembila (FC Sion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Théo Berdayes.
79'
Foul von Adrien Llukes (FC Sion).
79'
Egor Kress (BATE Borissow) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Erick Puerto (BATE Borissow) trifft die Latte mit dem rechten Fuss aus der Distanz,. Vorbereitet von Ivan Mikhnyuk.
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73'
Wechsel BATE Borissow. Yaroslav Khramtsevich kommt für Maksim Sakuta.
73'
Wechsel FC Sion. Adrien Llukes kommt für Rilind Nivokazi.
72'
Rilind Nivokazi (FC Sion) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
72'
Foul von Rilind Nivokazi (FC Sion).
72'
Egor Kress (BATE Borissow) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Das Spiel läuft wieder.
69'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
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68'
4 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Sion und BATE Borissow ist 4:0. Théo Berdayes (FC Sion) trifft per Kopf aus kürzester Distanz unten links. Vorbereitet von Donat Rrudhani mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
68'
Josias Lukembila (FC Sion) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Maksim Sakuta (BATE Borissow).
66'
Foul von Numa Lavanchy (FC Sion).
66'
Vladislav Varaksa (BATE Borissow) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Wechsel FC Sion. Fode Sylla kommt für Winsley Boteli.
65'
Wechsel FC Sion. Donat Rrudhani kommt für Ali Kabacalman.
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65'
Wechsel FC Sion. Josias Lukembila kommt für Franck Surdez.
65'
Wechsel FC Sion. Théo Berdayes kommt für Ilyas Chouaref.
64'
Abseits BATE Borissow. Erick Puerto spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Vladislav Varaksa im Abseits.
63'
Vorbeigeschossen. Jan Kronig (FC Sion) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Franck Surdez mit einer Flanke nach einer Ecke.
62'
Ecke FC Sion. Die Ecke wurde verursacht von Yuri Kovalev.
62'
Elfmeter pariert! Ali Kabacalman (FC Sion) kann nicht verwandeln. Der Strafstoss wird vergeben mit dem linken Fuss, rechts unten gehalten.
61'
Elfmeter für FC Sion. Baltazar Costa wurde im Strafraum gefoult.
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61'
Ales Sakhonchik verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
58'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Sion und BATE Borissow ist 3:0. Baltazar Costa (FC Sion) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, oben rechts.
57'
Baltazar Costa (FC Sion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Kirill Kaplenko (BATE Borissow).
56'
Das Spiel läuft wieder.
55'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Numa Lavanchy (FC Sion).
54'
Vorbeigeschossen. Franck Surdez (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Numa Lavanchy mit einer Flanke.
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48'
Ecke FC Sion. Die Ecke wurde verursacht von Ales Sakhonchik.
47'
Ecke FC Sion. Die Ecke wurde verursacht von Egor Kress.
46'
Maksim Sakuta (BATE Borissow) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
46'
Numa Lavanchy (FC Sion) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Maksim Sakuta (BATE Borissow).
45'
Wechsel BATE Borissow. Erick Puerto kommt für Luka Djordjevic.
45'
Wechsel BATE Borissow. Ales Sakhonchik kommt für Victorien Angban.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Sion und BATE Borissow ist 2:0.
49'
Ball pariert. Franck Surdez (FC Sion) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Ilyas Chouaref.
49'
Ecke FC Sion. Die Ecke wurde verursacht von Danila Sokol.
48'
Foul von Ilyas Chouaref (FC Sion).
48'
Victorien Angban (BATE Borissow) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
48'
Abseits FC Sion. Ali Kabacalman spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Winsley Boteli im Abseits.
47'
Ecke FC Sion. Die Ecke wurde verursacht von Egor Kress.
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47'
Ball abgeblockt. Nias Hefti (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
46'
Ecke FC Sion. Die Ecke wurde verursacht von Egor Kress.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Foul von Rilind Nivokazi (FC Sion).
44'
Kirill Kaplenko (BATE Borissow) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Ball pariert. Winsley Boteli (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Franck Surdez mit einer Flanke.
43'
Ecke FC Sion. Die Ecke wurde verursacht von Artem Rakhmanov.
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42'
Foul von Numa Lavanchy (FC Sion).
42'
Victorien Angban (BATE Borissow) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Sion und BATE Borissow ist 2:0. Rilind Nivokazi (FC Sion) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Ilyas Chouaref mit einer Flanke.
36'
Vorbeigeschossen. Winsley Boteli (FC Sion) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Baltazar Costa mit einer Flanke.
32'
Foul von Baltazar Costa (FC Sion).
32'
Victorien Angban (BATE Borissow) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Ilyas Chouaref (FC Sion).
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31'
Yuri Kovalev (BATE Borissow) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Rilind Nivokazi (FC Sion).
30'
Vladislav Varaksa (BATE Borissow) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Ecke FC Sion. Die Ecke wurde verursacht von Maksim Sakuta.
26'
Foul von Noé Sow (FC Sion).
26'
Luka Djordjevic (BATE Borissow) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
25'
Das Spiel läuft wieder.
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25'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
21'
Vorbeigeschossen. Luka Djordjevic (BATE Borissow) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einem Konter.
20'
Foul von Rilind Nivokazi (FC Sion).
20'
Kirill Kaplenko (BATE Borissow) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Jan Kronig (FC Sion).
19'
Luka Djordjevic (BATE Borissow) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Abseits FC Sion. Numa Lavanchy spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Winsley Boteli im Abseits.
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19'
Vorbeigeschossen. Numa Lavanchy (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
18'
Handspiel von Vladislav Varaksa (BATE Borissow).
18'
Vorbeigeschossen. Franck Surdez (FC Sion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Jan Kronig.
16'
Ecke FC Sion. Die Ecke wurde verursacht von Yuri Kovalev.
15'
Wechsel BATE Borissow. Pavel Dubovskiy kommt für Nikita Neskoromny aufgrund einer Verletzung.
14'
Franck Surdez (FC Sion) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Yuri Kovalev (BATE Borissow).
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13'
Das Spiel läuft wieder.
11'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Nikita Neskoromny (BATE Borissow).
6'
Foul von Baltazar Costa (FC Sion).
6'
Egor Kress (BATE Borissow) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Nias Hefti (FC Sion).
6'
Luka Djordjevic (BATE Borissow) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
5'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Sion und BATE Borissow ist 1:0. Winsley Boteli (FC Sion) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links.
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1'
Vorbeigeschossen. Kirill Kaplenko (BATE Borissow) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Sion und BATE Borissow.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.