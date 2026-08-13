Einmal mehr war Boteli erfolgreich. Pascal Muller/freshfocus

Nur eines der letzten 15 Auswärtsspiele konnte Noah Jerewan im Europacup gewinnen. Gegen Sion brauchte es jedoch einen solchen Sieg, denn das Hinspiel endete 2:2. Und Noah stellte in der 25. Minute die Weichen auf Sieg. Vom Penaltypunkt ging man in Führung.

Doch Sion kann Rückstand! So auch am Donnerstagabend. Erst erzielte der wieder agile Botelli den Ausgleich, dann war auch noch Baltazar erfolgreich. Jetzt geht es wohl in den Playoffs zur Conference League gegen Ajax Amsterdam.