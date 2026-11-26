Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Brann Bergen und Aarhus GF ist 1:4.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Brann Bergen und Aarhus GF ist 1:4.
92'
Ecke Aarhus GF. Die Ecke wurde verursacht von Mathias Dyngeland.
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91'
Ball pariert. James Bogere (Aarhus GF) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Tobias Bech mit einem langen Ball.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
88'
Foul von Sævar Magnússon (Brann Bergen).
88'
Rasmus Carstensen (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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87'
Ball pariert. Kristall Ingason (Brann Bergen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Kristian Eriksen.
85'
Foul von Jonas Torsvik (Brann Bergen).
85'
Tobias Bech (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Ball abgeblockt. Kristall Ingason (Brann Bergen) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Niklas Jensen Wassberg.
82'
Wechsel Aarhus GF. Sebastian Jørgensen kommt für Kristian Arnstad.
80'
Foul von Julian Laegreid (Brann Bergen).
80'
Rasmus Carstensen (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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77'
Vorbeigeschossen. Sævar Magnússon (Brann Bergen) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
76'
Niklas Jensen Wassberg (Brann Bergen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Rasmus Carstensen (Aarhus GF).
76'
Wechsel Brann Bergen. Brage Haugen kommt für Ulrik Mathisen.
75'
Wechsel Brann Bergen. Julian Laegreid kommt für Noah Holm.
75'
Wechsel Brann Bergen. Sævar Magnússon kommt für Niklas Castro.
75'
Niklas Castro (Brann Bergen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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75'
Foul von Luka Callø (Aarhus GF).
73'
Wechsel Aarhus GF. Rasmus Carstensen kommt für Jacob Andersen.
73'
Wechsel Aarhus GF. Luka Callø kommt für Tobias Mølgaard.
72'
Handspiel von Leo Cornic (Brann Bergen).
67'
Abseits Brann Bergen. Leo Cornic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Noah Holm im Abseits.
67'
Kristall Ingason (Brann Bergen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Magnus Knudsen (Aarhus GF).
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65'
Wechsel Aarhus GF. Markus Solbakken kommt für Callum McCowatt.
65'
Wechsel Aarhus GF. James Bogere kommt für Stefen Tchamche.
65'
Foul von Noah Holm (Brann Bergen).
65'
Daníel Grétarsson (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Vorbeigeschossen. Tobias Bech (Aarhus GF) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Callum McCowatt nach einer Ecke.
63'
Ecke Aarhus GF. Die Ecke wurde verursacht von Leo Cornic.
63'
Vorbeigeschossen. Colin Rösler (Aarhus GF) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Kristian Arnstad mit einer Flanke nach einer Ecke.
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62'
Ecke Aarhus GF. Die Ecke wurde verursacht von Niklas Jensen Wassberg.
62'
Ball abgeblockt. Callum McCowatt (Aarhus GF) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kristian Arnstad.
60'
1 : 4
Tor! Der Spielstand zwischen Brann Bergen und Aarhus GF ist 1:4. Magnus Knudsen (Aarhus GF) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts.
60'
Tobias Bech (Aarhus GF) trifft den rechten Pfosten mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Gift Links.
59'
Vorbeigeschossen. Noah Holm (Brann Bergen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Ulrik Mathisen.
59'
Ball pariert. Niklas Castro (Brann Bergen) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Kristall Ingason.
58'
Niklas Jensen Wassberg (Brann Bergen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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58'
Foul von Kristian Arnstad (Aarhus GF).
56'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Brann Bergen und Aarhus GF ist 1:3. Stefen Tchamche (Aarhus GF) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Callum McCowatt.
54'
Vorbeigeschossen. Jacob Andersen (Aarhus GF) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei.
51'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Brann Bergen und Aarhus GF ist 1:2. Niklas Castro (Brann Bergen) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss in die Tormitte.
47'
VAR Entscheidung: Elfmeter Brann Bergen.
46'
Tobias Bech verschuldet einen Elfmeter durch ein Handspiel im Strafraum.
45'
Wechsel Brann Bergen. Kristian Eriksen kommt für Joachim Soltvedt.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Brann Bergen und Aarhus GF ist 0:2.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Foul von Kristall Ingason (Brann Bergen).
44'
Tobias Bech (Aarhus GF) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Vorbeigeschossen. Ulrik Mathisen (Brann Bergen) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Joachim Soltvedt mit einer Flanke nach einer Ecke.
43'
Ecke Brann Bergen. Die Ecke wurde verursacht von Kristian Arnstad.
42'
Kristall Ingason (Brann Bergen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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42'
Foul von Callum McCowatt (Aarhus GF).
41'
Vorbeigeschossen. Tobias Bech (Aarhus GF) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Gift Links mit einer Flanke.
39'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Brann Bergen und Aarhus GF ist 0:2. Daníel Grétarsson (Aarhus GF) trifft per Kopf aus kürzester Distanz in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Kristian Arnstad mit einer Flanke nach einer Ecke.
39'
Ecke Aarhus GF. Die Ecke wurde verursacht von Fredrik Knudsen.
38'
Ball abgeblockt. Colin Rösler (Aarhus GF) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tobias Bech.
37'
Ecke Aarhus GF. Die Ecke wurde verursacht von Leo Cornic.
34'
Ball abgeblockt. Ulrik Mathisen (Brann Bergen) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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34'
Ball abgeblockt. Jonas Torsvik (Brann Bergen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Niklas Castro mit einer Flanke.
34'
Ecke Brann Bergen. Die Ecke wurde verursacht von Tobias Mølgaard.
34'
Ball abgeblockt. Noah Holm (Brann Bergen) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ulrik Mathisen.
32'
Ecke Brann Bergen. Die Ecke wurde verursacht von Colin Rösler.
32'
Ball abgeblockt. Ulrik Mathisen (Brann Bergen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Niklas Castro.
30'
Handspiel von Stefen Tchamche (Aarhus GF).
29'
Kristall Ingason (Brann Bergen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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29'
Foul von Stefen Tchamche (Aarhus GF).
25'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Brann Bergen und Aarhus GF ist 0:1. Tobias Bech (Aarhus GF) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts.
23'
Foul von Noah Holm (Brann Bergen).
23'
Tobias Bech (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Kristall Ingason (Brann Bergen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Stefen Tchamche (Aarhus GF).
21'
Foul von Jonas Torsvik (Brann Bergen).
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21'
Kristian Arnstad (Aarhus GF) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Vorbeigeschossen. Gift Links (Aarhus GF) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Tobias Bech mit einem langen Ball.
14'
Ball abgeblockt. Niklas Castro (Brann Bergen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Kristall Ingason.
14'
Handspiel von Gift Links (Aarhus GF).
13'
Leo Cornic (Brann Bergen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Callum McCowatt (Aarhus GF).
12'
Fredrik Knudsen (Brann Bergen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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12'
Foul von Stefen Tchamche (Aarhus GF).
10'
Handspiel von Tobias Bech (Aarhus GF).
9'
Handspiel von Niklas Castro (Brann Bergen).
8'
Foul von Tobias Mølgaard (Aarhus GF).
8'
Niklas Castro (Brann Bergen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Tobias Mølgaard (Aarhus GF).
6'
Niklas Castro (Brann Bergen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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6'
Ball pariert. Jacob Andersen (Aarhus GF) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Tobias Bech mit einem Steilpass.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Brann Bergen und Aarhus GF.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.