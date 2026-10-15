SK Brann Bergen

Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Brann Bergen und Lincoln Red Imps ist 2:1.
95'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Brann Bergen und Lincoln Red Imps ist 2:1.
94'
Vorbeigeschossen. Manuel Toledano (Lincoln Red Imps) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Graeme Torrilla nach einer Ecke.
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93'
Vorbeigeschossen. Graeme Torrilla (Lincoln Red Imps) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Facundo Álvarez mit einer Flanke nach einer Ecke.
93'
Ecke Lincoln Red Imps. Die Ecke wurde verursacht von Simen Nilsen.
93'
Ball pariert. Manuel Toledano (Lincoln Red Imps) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
92'
Abseits Lincoln Red Imps. Christian Rutjens spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nano im Abseits.
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91'
Ecke Lincoln Red Imps. Die Ecke wurde verursacht von Joachim Soltvedt.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ecke Brann Bergen. Die Ecke wurde verursacht von Christian Rutjens.
88'
Handspiel von Graeme Torrilla (Lincoln Red Imps).
88'
Foul von Sævar Magnússon (Brann Bergen).
88'
Julliani Eersteling (Lincoln Red Imps) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Ecke Brann Bergen. Die Ecke wurde verursacht von Jaylan Hankins.
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86'
Ball pariert. Jonas Torsvik (Brann Bergen) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Noah Holm.
84'
Wechsel Lincoln Red Imps. Nico Pinto kommt für Mandi.
84'
Ball pariert. Noah Holm (Brann Bergen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Jacob Sørensen mit einer Flanke.
83'
Foul von Noah Holm (Brann Bergen).
83'
Julliani Eersteling (Lincoln Red Imps) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Wechsel Brann Bergen. Kristian Eriksen kommt für Niklas Castro aufgrund einer Verletzung.
81'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Brann Bergen und Lincoln Red Imps ist 2:1. Niklas Castro (Brann Bergen) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von Jonas Torsvik nach einer Ecke.
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80'
Ecke Brann Bergen. Die Ecke wurde verursacht von Joe.
80'
Das Spiel läuft wieder.
79'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Christian Rutjens (Lincoln Red Imps).
79'
Ball pariert. Noah Holm (Brann Bergen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Joachim Soltvedt.
79'
Vorbeigeschossen. Joachim Soltvedt (Brann Bergen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Eggert Gudmundsson.
77'
Wechsel Lincoln Red Imps. Facundo Álvarez kommt für Álvaro Romero.
77'
Ball abgeblockt. Noah Holm (Brann Bergen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Eggert Gudmundsson.
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76'
Ecke Brann Bergen. Die Ecke wurde verursacht von Julliani Eersteling.
76'
Ball abgeblockt. Joachim Soltvedt (Brann Bergen) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Eggert Gudmundsson.
75'
Ball pariert. Kristall Ingason (Brann Bergen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Sævar Magnússon.
73'
Niklas Castro (Brann Bergen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
73'
Foul von Niklas Castro (Brann Bergen).
73'
Yussef Flalhi Idrissi (Lincoln Red Imps) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Vorbeigeschossen. Noah Holm (Brann Bergen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Joachim Soltvedt mit einer Flanke.
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71'
Ball abgeblockt. Noah Holm (Brann Bergen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Niklas Castro mit einer Flanke.
71'
Wechsel Brann Bergen. Noah Holm kommt für Niklas Jensen Wassberg.
71'
Ecke Brann Bergen. Die Ecke wurde verursacht von Joe.
68'
Ball abgeblockt. Kristall Ingason (Brann Bergen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Eggert Gudmundsson.
67'
Wechsel Lincoln Red Imps. Yussef Flalhi Idrissi kommt für Toni García.
67'
Wechsel Lincoln Red Imps. Manuel Toledano kommt für Kike Gómez.
66'
Jacob Sørensen (Brann Bergen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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66'
Foul von Kike Gómez (Lincoln Red Imps).
66'
Wechsel Brann Bergen. Jonas Torsvik kommt für Thore Pedersen.
66'
Ecke Brann Bergen. Die Ecke wurde verursacht von Christian Rutjens.
64'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Brann Bergen und Lincoln Red Imps ist 1:1. Niklas Castro (Brann Bergen) verwandelt einen Freistoss direkt, mit dem rechten Fuss unten links.
61'
Gelb-Rote Karte für Gabri Cardozo (Lincoln Red Imps) für überhartes Einsteigen.
61'
Sævar Magnússon (Brann Bergen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Gabri Cardozo (Lincoln Red Imps).
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59'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Brann Bergen und Lincoln Red Imps ist 0:1. Kike Gómez (Lincoln Red Imps) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links nach einer Standardsituation.
58'
Foul von Fredrik Knudsen (Brann Bergen).
58'
Álvaro Romero (Lincoln Red Imps) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
57'
Ecke Brann Bergen. Die Ecke wurde verursacht von Gabri Cardozo.
56'
Gabri Cardozo (Lincoln Red Imps) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
56'
Niklas Castro (Brann Bergen) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Gabri Cardozo (Lincoln Red Imps).
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53'
Abseits Brann Bergen. Kristall Ingason spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Sævar Magnússon im Abseits.
52'
Abseits Brann Bergen. Kristall Ingason spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Niklas Castro im Abseits.
52'
Niklas Castro (Brann Bergen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Julliani Eersteling (Lincoln Red Imps).
52'
Niklas Castro (Brann Bergen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
52'
Foul von Graeme Torrilla (Lincoln Red Imps).
48'
Foul von Niklas Jensen Wassberg (Brann Bergen).
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48'
Mandi (Lincoln Red Imps) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Ecke Brann Bergen. Die Ecke wurde verursacht von Nano.
47'
Ball pariert. Jacob Sørensen (Brann Bergen) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Kristall Ingason.
47'
Ecke Brann Bergen. Die Ecke wurde verursacht von Julliani Eersteling.
47'
Vorbeigeschossen. Fredrik Knudsen (Brann Bergen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Joachim Soltvedt mit einer Flanke nach einer Ecke.
46'
Ecke Brann Bergen. Die Ecke wurde verursacht von Christian Rutjens.
46'
Eggert Gudmundsson (Brann Bergen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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46'
Foul von Mandi (Lincoln Red Imps).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Brann Bergen und Lincoln Red Imps ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Eggert Gudmundsson (Brann Bergen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Julliani Eersteling (Lincoln Red Imps).
44'
Ecke Brann Bergen. Die Ecke wurde verursacht von Gabri Cardozo.
44'
Ball abgeblockt. Sævar Magnússon (Brann Bergen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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42'
Ecke Brann Bergen. Die Ecke wurde verursacht von Christian Rutjens.
42'
Ball abgeblockt. Sævar Magnússon (Brann Bergen) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
41'
Abseits Lincoln Red Imps. Kike Gómez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Álvaro Romero im Abseits.
39'
Abseits Brann Bergen. Kristall Ingason spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Sævar Magnússon im Abseits.
35'
Abseits Brann Bergen. Niklas Jensen Wassberg spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Niklas Castro im Abseits.
34'
Foul von Eggert Gudmundsson (Brann Bergen).
34'
Julliani Eersteling (Lincoln Red Imps) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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34'
Vorbeigeschossen. Joachim Soltvedt (Brann Bergen) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei - nach einem direkten Freistoss.
33'
Joachim Soltvedt (Brann Bergen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
33'
Foul von Graeme Torrilla (Lincoln Red Imps).
31'
Ecke Brann Bergen. Die Ecke wurde verursacht von Joe.
29'
Foul von Niklas Jensen Wassberg (Brann Bergen).
29'
Christian Rutjens (Lincoln Red Imps) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Sævar Magnússon (Brann Bergen) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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28'
Foul von Mandi (Lincoln Red Imps).
25'
Niklas Castro (Brann Bergen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Mandi (Lincoln Red Imps).
25'
Das Spiel läuft wieder.
23'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Mandi (Lincoln Red Imps).
23'
Neraysho Kasanwirjo (Brann Bergen) sieht die Rote Karte für eine Tätlichkeit.
23'
Foul von Neraysho Kasanwirjo (Brann Bergen).
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23'
Mandi (Lincoln Red Imps) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Ecke Brann Bergen. Die Ecke wurde verursacht von Nano.
21'
Neraysho Kasanwirjo (Brann Bergen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Kike Gómez (Lincoln Red Imps).
21'
Foul von Joachim Soltvedt (Brann Bergen).
21'
Julliani Eersteling (Lincoln Red Imps) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Ball abgeblockt. Kike Gómez (Lincoln Red Imps) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Álvaro Romero.
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19'
Niklas Castro (Brann Bergen) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Julliani Eersteling (Lincoln Red Imps).
15'
Abseits Brann Bergen. Kristall Ingason spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Sævar Magnússon im Abseits.
15'
Ball pariert. Álvaro Romero (Lincoln Red Imps) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Toni García.
14'
Ecke Brann Bergen. Die Ecke wurde verursacht von Jaylan Hankins.
14'
Ball pariert. Fredrik Knudsen (Brann Bergen) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Joachim Soltvedt mit einer Flanke.
14'
Ecke Brann Bergen. Die Ecke wurde verursacht von Gabri Cardozo.
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13'
Joachim Soltvedt (Brann Bergen) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Foul von Julliani Eersteling (Lincoln Red Imps).
12'
Ball pariert. Kristall Ingason (Brann Bergen) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Eggert Gudmundsson.
11'
Handspiel von Álvaro Romero (Lincoln Red Imps).
10'
Abseits Brann Bergen. Eggert Gudmundsson spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Niklas Castro im Abseits.
9'
Foul von Fredrik Knudsen (Brann Bergen).
9'
Álvaro Romero (Lincoln Red Imps) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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7'
Vorbeigeschossen. Nano (Lincoln Red Imps) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp drüber - nach einem direkten Freistoss.
6'
Neraysho Kasanwirjo (Brann Bergen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
6'
Foul von Neraysho Kasanwirjo (Brann Bergen).
6'
Álvaro Romero (Lincoln Red Imps) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Foul von Fredrik Knudsen (Brann Bergen).
2'
Kike Gómez (Lincoln Red Imps) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Ecke Brann Bergen. Die Ecke wurde verursacht von Jaylan Hankins.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Brann Bergen und Lincoln Red Imps.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.