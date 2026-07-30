Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Brann Bergen und Universitatea Cluj ist 3:1.
Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Brann Bergen und Universitatea Cluj ist 3:1.
92'
Alexandru Chipciu (Universitatea Cluj) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
86'
Wechsel Universitatea Cluj. Pedro Pinho kommt für Ovidiu Bic.
86'
Wechsel Brann Bergen. Sævar Magnússon kommt für Noah Holm.
85'
Wechsel Brann Bergen. Kristall Ingason kommt für Niklas Castro.
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78'
Wechsel Brann Bergen. Kristian Eriksen kommt für Niklas Jensen Wassberg.
76'
Dorin Codrea (Universitatea Cluj) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
75'
Wechsel Universitatea Cluj. Alibek Aliev kommt für Jovo Lukic.
75'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Brann Bergen und Universitatea Cluj ist 3:1. Niklas Castro (Brann Bergen) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Jacob Sørensen.
69'
Wechsel Brann Bergen. Eggert Gudmundsson kommt für Ulrik Mathisen.
68'
Wechsel Universitatea Cluj. Oucasse Mendy kommt für Dino Mikanovic.
45'
Wechsel Universitatea Cluj. Dan Nistor kommt für Marius Stefanescu.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Brann Bergen und Universitatea Cluj ist 2:1.
45'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Brann Bergen und Universitatea Cluj ist 2:1. Ulrik Mathisen (Brann Bergen) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Niklas Castro.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Marius Stefanescu (Universitatea Cluj) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
32'
Niklas Castro (Brann Bergen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
26'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Brann Bergen und Universitatea Cluj ist 1:1. Jovo Lukic (Universitatea Cluj) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
14'
Dino Mikanovic (Universitatea Cluj) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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8'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Brann Bergen und Universitatea Cluj ist 1:0. Niklas Castro (Brann Bergen) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Denzel De Roeve.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Brann Bergen und Universitatea Cluj.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.