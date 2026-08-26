Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen SK Rapid und Heart of Midlothian ist 2(3):2(4).
Das Elfmeterschiessen ist zu Ende, der Spielstand zwischen SK Rapid und Heart of Midlothian ist 2(3):2(4).
129'
Elfmeter pariert! Marco Tilio (SK Rapid) kann nicht verwandeln. Der Strafstoss wird vergeben mit dem rechten Fuss, links oben gehalten.
Werbung
128'
Elfmeter pariert! Oisin McEntee (Heart of Midlothian) kann nicht verwandeln. Der Strafstoss wird vergeben mit dem rechten Fuss, rechts unten gehalten.
125'
Elfmeter pariert! Moulaye Haïdara (SK Rapid) kann nicht verwandeln. Der Strafstoss wird vergeben mit dem rechten Fuss, links unten gehalten.
Anstoss Elfmeterschiessen. der Spielstand zwischen SK Rapid und Heart of Midlothian ist 2:2.
Die 2. Halbzeit der Verlängerung ist zu Ende, der Spielstand zwischen SK Rapid und Heart of Midlothian ist 2:2.
Werbung
121'
Wechsel SK Rapid. Louis Schaub kommt für Romeo Amané.
120'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
119'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen SK Rapid und Heart of Midlothian ist 2:2. Nenad Cvetkovic (SK Rapid) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz oben rechts. Vorbereitet von Moulaye Haïdara mit einer Flanke.
118'
Vorbeigeschossen. Ange Ahoussou (SK Rapid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Romeo Amané nach einer Ecke.
117'
Ecke SK Rapid. Die Ecke wurde verursacht von Oisin McEntee.
117'
Ball abgeblockt. Romeo Amané (SK Rapid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nicolas Bajlicz.
116'
Ball abgeblockt. Romeo Amané (SK Rapid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marco Tilio.
Werbung
116'
Vorbeigeschossen. Marco Tilio (SK Rapid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Moulaye Haïdara mit einer Flanke.
115'
Ange Ahoussou (SK Rapid) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
115'
Foul von Ange Ahoussou (SK Rapid).
115'
Pierre Landry Kaboré (Heart of Midlothian) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
114'
Vorbeigeschossen. Ercan Kara (SK Rapid) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Nikolaus Wurmbrand mit einer Flanke.
113'
Ball pariert. Pierre Landry Kaboré (Heart of Midlothian) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten.
113'
Vorbeigeschossen. Moulaye Haïdara (SK Rapid) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Ercan Kara nach einer Ecke.
Werbung
112'
Ecke SK Rapid. Die Ecke wurde verursacht von Rogers Mato.
112'
Wechsel SK Rapid. Ange Ahoussou kommt für Jannes Horn.
111'
Wechsel SK Rapid. Moulaye Haïdara kommt für Bendegúz Bolla.
111'
Ecke SK Rapid. Die Ecke wurde verursacht von Christian Borchgrevink.
110'
Niklas Hedl (SK Rapid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
110'
Foul von Pierre Landry Kaboré (Heart of Midlothian).
109'
Foul von Jannes Horn (SK Rapid).
Werbung
109'
Sabah Kerjota (Heart of Midlothian) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
108'
Vorbeigeschossen. Yusuf Demir (SK Rapid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Bendegúz Bolla.
107'
Ball pariert. Christian Borchgrevink (Heart of Midlothian) versucht es mit dem rechten Fuss vom linken Flügel, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Rogers Mato.
107'
Ball pariert. Romeo Amané (SK Rapid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nicolas Bajlicz.
107'
Die 1. Halbzeit der Verlängerung ist zu Ende, der Spielstand zwischen SK Rapid und Heart of Midlothian ist 1:2.
106'
Foul von Nicolas Bajlicz (SK Rapid).
106'
Sabah Kerjota (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
105'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
105'
Ball pariert. Yusuf Demir (SK Rapid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
103'
Nikolaus Wurmbrand (SK Rapid) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
103'
Foul von Pierre Landry Kaboré (Heart of Midlothian).
102'
Wechsel SK Rapid. Marco Tilio kommt für Matthias Seidl.
100'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen SK Rapid und Heart of Midlothian ist 1:2. Calvin Miller (Heart of Midlothian) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Rogers Mato mit einer Flanke nach einem Konter.
100'
Ecke SK Rapid. Die Ecke wurde verursacht von Rogers Mato.
Werbung
95'
Vorbeigeschossen. Ercan Kara (SK Rapid) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Jannes Horn mit einer Flanke.
95'
Vorbeigeschossen. Jannes Horn (SK Rapid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Ecke.
94'
Ecke SK Rapid. Die Ecke wurde verursacht von Jamie McCart.
94'
Ball abgeblockt. Matthias Seidl (SK Rapid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Romeo Amané.
93'
Das Spiel läuft wieder.
92'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Oisin McEntee (Heart of Midlothian).
92'
Ball abgeblockt. Yusuf Demir (SK Rapid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Nicolas Bajlicz.
Werbung
Anstoss 1. Halbzeit der Verlängerung. der Spielstand zwischen SK Rapid und Heart of Midlothian ist 1:1.
90'
Wechsel Heart of Midlothian. Rogers Mato kommt für Blair Spittal.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SK Rapid und Heart of Midlothian ist 1:1.
95'
Vorbeigeschossen. Nikolaus Wurmbrand (SK Rapid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Romeo Amané.
95'
Vorbeigeschossen. Romeo Amané (SK Rapid) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Nikolaus Wurmbrand.
93'
Das Spiel läuft wieder.
93'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Blair Spittal (Heart of Midlothian).
Werbung
93'
Nikolaus Wurmbrand (SK Rapid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Foul von Jordi Altena (Heart of Midlothian).
91'
Bendegúz Bolla (SK Rapid) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
91'
Foul von Bendegúz Bolla (SK Rapid).
91'
Sabah Kerjota (Heart of Midlothian) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Wechsel Heart of Midlothian. Laurent Mendy kommt für Cláudio Braga.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
Werbung
89'
Ball abgeblockt. Jannes Horn (SK Rapid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yusuf Demir.
89'
Ecke SK Rapid. Die Ecke wurde verursacht von Jamie McCart.
89'
VAR Entscheidung: Andere Entscheidung nicht bestätigt.
88'
Ecke SK Rapid. Die Ecke wurde verursacht von Christian Borchgrevink.
87'
Ball abgeblockt. Serge-Philippe Raux-Yao (SK Rapid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
87'
Ball abgeblockt. Matthias Seidl (SK Rapid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
86'
Pierre Landry Kaboré (Heart of Midlothian) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Werbung
86'
Romeo Amané (SK Rapid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
86'
Foul von Pierre Landry Kaboré (Heart of Midlothian).
85'
Vorbeigeschossen. Yusuf Demir (SK Rapid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Bendegúz Bolla nach einer Ecke.
84'
Ecke SK Rapid. Die Ecke wurde verursacht von Beau Reus.
84'
Vorbeigeschossen. Nikolaus Wurmbrand (SK Rapid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Jannes Horn.
81'
Ecke SK Rapid. Die Ecke wurde verursacht von Blair Spittal.
81'
Ball abgeblockt. Yusuf Demir (SK Rapid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Bendegúz Bolla.
Werbung
80'
VAR Entscheidung: Tor SK Rapid 1-1 Heart of Midlothian (Pierre Landry Kaboré).
79'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen SK Rapid und Heart of Midlothian ist 1:1. Pierre Landry Kaboré (Heart of Midlothian) trifft nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus kürzester Distanz oben links. Vorbereitet von Blair Spittal mit einer Flanke nach einer Ecke.Tor nach Eingriff des Video-Schiedsrichters gegeben.
78'
Ecke Heart of Midlothian. Die Ecke wurde verursacht von Bendegúz Bolla.
77'
Foul von Ercan Kara (SK Rapid).
77'
Calvin Miller (Heart of Midlothian) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
76'
Gelb-Rote Karte für Tómas Magnússon (Heart of Midlothian) für überhartes Einsteigen.
76'
Nikolaus Wurmbrand (SK Rapid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
76'
Foul von Tómas Magnússon (Heart of Midlothian).
75'
Vorbeigeschossen. Tómas Magnússon (Heart of Midlothian) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Blair Spittal mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
75'
Wechsel Heart of Midlothian. Sabah Kerjota kommt für Josh McPake.
74'
Wechsel Heart of Midlothian. Pierre Landry Kaboré kommt für James Wilson.
74'
Matthias Seidl (SK Rapid) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
74'
Foul von Matthias Seidl (SK Rapid).
74'
Josh McPake (Heart of Midlothian) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
72'
Foul von Romeo Amané (SK Rapid).
72'
Christian Borchgrevink (Heart of Midlothian) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
70'
Ecke SK Rapid. Die Ecke wurde verursacht von Christian Borchgrevink.
68'
Das Spiel läuft wieder.
68'
Das Spiel ist unterbrochen (SK Rapid).
67'
Abseits SK Rapid. Niklas Hedl spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ercan Kara im Abseits.
66'
Wechsel SK Rapid. Nicolas Bajlicz kommt für Tonni Adamsen.
Werbung
66'
Wechsel SK Rapid. Nikolaus Wurmbrand kommt für Petter Nosa Dahl.
65'
Nenad Cvetkovic (SK Rapid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Foul von Oisin McEntee (Heart of Midlothian).
64'
Ecke Heart of Midlothian. Die Ecke wurde verursacht von Nenad Cvetkovic.
64'
Vorbeigeschossen. Josh McPake (Heart of Midlothian) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
63'
Ecke Heart of Midlothian. Die Ecke wurde verursacht von Bendegúz Bolla.
62'
Vorbeigeschossen. Petter Nosa Dahl (SK Rapid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Yusuf Demir.
Werbung
60'
Vorbeigeschossen. Cláudio Braga (Heart of Midlothian) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Calvin Miller mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
60'
Foul von Jannes Horn (SK Rapid).
60'
Calvin Miller (Heart of Midlothian) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
59'
Cláudio Braga (Heart of Midlothian) sieht eine Gelbe Karte.
59'
Petter Nosa Dahl (SK Rapid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Foul von Christian Borchgrevink (Heart of Midlothian).
59'
Ball abgeblockt. Cláudio Braga (Heart of Midlothian) versucht es mit dem linken Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tómas Magnússon mit dem Kopf.
Werbung
58'
Ecke Heart of Midlothian. Die Ecke wurde verursacht von Serge-Philippe Raux-Yao.
57'
Petter Nosa Dahl (SK Rapid) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Calvin Miller (Heart of Midlothian).
54'
Serge-Philippe Raux-Yao (SK Rapid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Calvin Miller (Heart of Midlothian).
53'
Abseits SK Rapid. Tonni Adamsen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ercan Kara im Abseits.
52'
Nenad Cvetkovic (SK Rapid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
52'
Foul von Josh McPake (Heart of Midlothian).
51'
Ecke Heart of Midlothian. Die Ecke wurde verursacht von Romeo Amané.
50'
Foul von Tonni Adamsen (SK Rapid).
50'
Josh McPake (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Yusuf Demir (SK Rapid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Christian Borchgrevink (Heart of Midlothian).
49'
Foul von Ercan Kara (SK Rapid).
Werbung
49'
Tómas Magnússon (Heart of Midlothian) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Vorbeigeschossen. Blair Spittal (Heart of Midlothian) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei nach einer Ecke.
47'
Ecke Heart of Midlothian. Die Ecke wurde verursacht von Jannes Horn.
45'
Wechsel Heart of Midlothian. Christian Borchgrevink kommt für Stuart Findlay.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SK Rapid und Heart of Midlothian ist 1:0.
49'
Ball pariert. Oisin McEntee (Heart of Midlothian) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Tómas Magnússon.
47'
Vorbeigeschossen. Josh McPake (Heart of Midlothian) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Oisin McEntee mit einem langen Ball.
Werbung
45'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Foul von Nenad Cvetkovic (SK Rapid).
45'
James Wilson (Heart of Midlothian) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Petter Nosa Dahl (SK Rapid).
44'
Jordi Altena (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Romeo Amané (SK Rapid).
42'
Cláudio Braga (Heart of Midlothian) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
41'
Tómas Magnússon (Heart of Midlothian) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
41'
Petter Nosa Dahl (SK Rapid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Foul von Tómas Magnússon (Heart of Midlothian).
41'
Foul von Bendegúz Bolla (SK Rapid).
41'
Josh McPake (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Vorbeigeschossen. Ercan Kara (SK Rapid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Yusuf Demir.
38'
Vorbeigeschossen. Yusuf Demir (SK Rapid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Petter Nosa Dahl nach einem Konter.
Werbung
38'
Ball pariert. Cláudio Braga (Heart of Midlothian) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
34'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen SK Rapid und Heart of Midlothian ist 1:0. Ercan Kara (SK Rapid) trifft mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, unten links.
34'
Vorbeigeschossen. Yusuf Demir (SK Rapid) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Ercan Kara.
34'
Vorbeigeschossen. Bendegúz Bolla (SK Rapid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Romeo Amané nach einer Ecke.
33'
Ecke SK Rapid. Die Ecke wurde verursacht von Jamie McCart.
31'
Bendegúz Bolla (SK Rapid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Josh McPake (Heart of Midlothian).
Werbung
29'
Foul von Yusuf Demir (SK Rapid).
29'
Cláudio Braga (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Ball abgeblockt. Ercan Kara (SK Rapid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yusuf Demir.
23'
Handspiel von Tonni Adamsen (SK Rapid).
21'
Petter Nosa Dahl (SK Rapid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Jordi Altena (Heart of Midlothian).
21'
Foul von Bendegúz Bolla (SK Rapid).
Werbung
21'
Josh McPake (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Nenad Cvetkovic (SK Rapid).
20'
James Wilson (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Ball abgeblockt. Tonni Adamsen (SK Rapid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jannes Horn mit einer Flanke.
18'
Das Spiel läuft wieder.
18'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Ercan Kara (SK Rapid).
18'
Oisin McEntee (Heart of Midlothian) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Werbung
18'
Ercan Kara (SK Rapid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Oisin McEntee (Heart of Midlothian).
16'
Foul von Serge-Philippe Raux-Yao (SK Rapid).
16'
James Wilson (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Wechsel Heart of Midlothian. Tómas Magnússon kommt für Tom Renaud aufgrund einer Verletzung.
13'
Das Spiel läuft wieder.
12'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Tom Renaud (Heart of Midlothian).
Werbung
12'
Petter Nosa Dahl (SK Rapid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Jordi Altena (Heart of Midlothian).
11'
Romeo Amané (SK Rapid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Foul von Tom Renaud (Heart of Midlothian).
10'
Vorbeigeschossen. Ercan Kara (SK Rapid) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Romeo Amané mit einer Flanke nach einer Ecke.
9'
Ecke SK Rapid. Die Ecke wurde verursacht von Jordi Altena.
9'
Ecke SK Rapid. Die Ecke wurde verursacht von Beau Reus.
Werbung
9'
Ball pariert. Tonni Adamsen (SK Rapid) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
7'
Ball pariert. Yusuf Demir (SK Rapid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
6'
Petter Nosa Dahl (SK Rapid) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Jordi Altena (Heart of Midlothian).
4'
Foul von Jannes Horn (SK Rapid).
4'
Jordi Altena (Heart of Midlothian) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen SK Rapid und Heart of Midlothian.
Werbung
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.