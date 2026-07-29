Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen SK Rapid Wien und FC Santa Coloma ist 6:2.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SK Rapid Wien und FC Santa Coloma ist 6:2.
92'
Vorbeigeschossen. Nikolaus Wurmbrand (SK Rapid Wien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Bendegúz Bolla mit einer Flanke.
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91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
91'
Vorbeigeschossen. Louis Schaub (SK Rapid Wien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Bendegúz Bolla mit einer Flanke.
88'
Abseits SK Rapid Wien. Jannes Horn spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nikolaus Wurmbrand im Abseits.
87'
6 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen SK Rapid Wien und FC Santa Coloma ist 6:2. Roberto Abreu (FC Santa Coloma) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts.
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86'
Abseits SK Rapid Wien. Nenad Cvetkovic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nikolaus Wurmbrand im Abseits.
82'
6 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen SK Rapid Wien und FC Santa Coloma ist 6:1. Nikolaus Wurmbrand (SK Rapid Wien) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Jannes Horn.
81'
Das Spiel läuft wieder.
81'
Das Spiel ist unterbrochen (SK Rapid Wien).
78'
Wechsel SK Rapid Wien. Louis Schaub kommt für Ercan Kara.
76'
Ecke SK Rapid Wien. Die Ecke wurde verursacht von André Alcaráz.
76'
Ball pariert. Nikolaus Wurmbrand (SK Rapid Wien) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Yusuf Demir.
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75'
Ercan Kara (SK Rapid Wien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
75'
Foul von Raly Cabral (FC Santa Coloma).
74'
Nikolaus Wurmbrand (SK Rapid Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Moisés San Nicolás (FC Santa Coloma).
73'
Wechsel SK Rapid Wien. Nikolaus Wurmbrand kommt für Petter Nosa Dahl.
73'
Bendegúz Bolla (SK Rapid Wien) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
73'
Foul von Bendegúz Bolla (SK Rapid Wien).
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73'
Andy (FC Santa Coloma) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
72'
Wechsel FC Santa Coloma. Moisés San Nicolás kommt für Guti.
71'
Andy (FC Santa Coloma) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
71'
Bendegúz Bolla (SK Rapid Wien) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
71'
Foul von Andy (FC Santa Coloma).
69'
Ecke FC Santa Coloma. Die Ecke wurde verursacht von Jannes Horn.
67'
Ercan Kara (SK Rapid Wien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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67'
Foul von Guti (FC Santa Coloma).
67'
Nicolas Bajlicz (SK Rapid Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Foul von Andy (FC Santa Coloma).
66'
Wechsel SK Rapid Wien. Tobias Gulliksen kommt für Marco Tilio.
66'
Vorbeigeschossen. Raly Cabral (FC Santa Coloma) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei.
64'
Wechsel FC Santa Coloma. Raly Cabral kommt für Álex Gómez.
64'
Wechsel FC Santa Coloma. Kun Temenuzhkov kommt für Pedra Muñoz.
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63'
5 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen SK Rapid Wien und FC Santa Coloma ist 5:1. Ercan Kara (SK Rapid Wien) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Bendegúz Bolla.
62'
Ball pariert. Jannes Horn (SK Rapid Wien) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Matthias Seidl.
61'
Vorbeigeschossen. Yusuf Demir (SK Rapid Wien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Niklas Hedl mit einem langen Ball.
58'
4 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen SK Rapid Wien und FC Santa Coloma ist 4:1. Nenad Cvetkovic (SK Rapid Wien) trifft mit dem linken Fuss rechts im Fünfmeterraum in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Ercan Kara nach einer Standardsituation.
57'
Álex Gómez (FC Santa Coloma) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
57'
Jannes Horn (SK Rapid Wien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Álex Gómez (FC Santa Coloma).
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56'
Serge-Philippe Raux-Yao (SK Rapid Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Foul von Pedra Muñoz (FC Santa Coloma).
55'
Foul von Ercan Kara (SK Rapid Wien).
55'
Miguel López (FC Santa Coloma) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Wechsel FC Santa Coloma. Roberto Abreu kommt für Iñigo Barrenetxea.
54'
Yusuf Demir (SK Rapid Wien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Guti (FC Santa Coloma).
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50'
Ball pariert. Yusuf Demir (SK Rapid Wien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Bendegúz Bolla.
48'
Yusuf Demir (SK Rapid Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Andy (FC Santa Coloma).
47'
Foul von Marco Tilio (SK Rapid Wien).
47'
Iñigo Barrenetxea (FC Santa Coloma) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Wechsel FC Santa Coloma. Andy kommt für Guillaume López.
45'
Wechsel SK Rapid Wien. Jannes Horn kommt für Jonas Auer.
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45'
Wechsel SK Rapid Wien. Yusuf Demir kommt für Moulaye Haïdara.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SK Rapid Wien und FC Santa Coloma ist 3:1.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
46'
Guti (FC Santa Coloma) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Foul von Moulaye Haïdara (SK Rapid Wien).
43'
Foul von Guti (FC Santa Coloma).
43'
Ercan Kara (SK Rapid Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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41'
Ecke SK Rapid Wien. Die Ecke wurde verursacht von David Andrade.
39'
Pedra Muñoz (FC Santa Coloma) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Petter Nosa Dahl (SK Rapid Wien).
38'
Ball abgeblockt. Bendegúz Bolla (SK Rapid Wien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
37'
Miguel López (FC Santa Coloma) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
36'
Foul von Miguel López (FC Santa Coloma).
36'
Ercan Kara (SK Rapid Wien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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33'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen SK Rapid Wien und FC Santa Coloma ist 3:1. Ercan Kara (SK Rapid Wien) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Matthias Seidl.
32'
Foul von Adrià Arjona (FC Santa Coloma).
32'
Petter Nosa Dahl (SK Rapid Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Vorbeigeschossen. Moulaye Haïdara (SK Rapid Wien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Jonas Auer mit einer Flanke.
31'
Foul von Miguel López (FC Santa Coloma).
31'
Marco Tilio (SK Rapid Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen SK Rapid Wien und FC Santa Coloma ist 2:1. Guti (FC Santa Coloma) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Álex Gómez mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
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29'
Adrià Arjona (FC Santa Coloma) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Nicolas Bajlicz (SK Rapid Wien).
26'
Adrià Arjona (FC Santa Coloma) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
26'
Foul von Bendegúz Bolla (SK Rapid Wien).
24'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen SK Rapid Wien und FC Santa Coloma ist 2:0. Petter Nosa Dahl (SK Rapid Wien) trifft mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, unten links. Vorbereitet von Marco Tilio.
22'
Foul von Jorge Padilla (FC Santa Coloma).
22'
Ercan Kara (SK Rapid Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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21'
Ball pariert. Bendegúz Bolla (SK Rapid Wien) versucht es mit dem rechten Fuss vom linken Flügel aus spitzem Winkel der Schuss wird aber links unten gehalten.
20'
Foul von Jorge Padilla (FC Santa Coloma).
20'
Petter Nosa Dahl (SK Rapid Wien) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
18'
Vorbeigeschossen. Miguel López (FC Santa Coloma) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Adrià Arjona nach einer Standardsituation.
17'
Adrià Arjona (FC Santa Coloma) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Bendegúz Bolla (SK Rapid Wien).
16'
Foul von David Andrade (FC Santa Coloma).
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16'
Marco Tilio (SK Rapid Wien) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
14'
Ecke FC Santa Coloma. Die Ecke wurde verursacht von Ercan Kara.
14'
Ball abgeblockt. Adrià Arjona (FC Santa Coloma) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pedra Muñoz mit einem langen Ball.
13'
Ecke FC Santa Coloma. Die Ecke wurde verursacht von Bendegúz Bolla.
12'
Foul von Guillaume López (FC Santa Coloma).
12'
Nenad Cvetkovic (SK Rapid Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen SK Rapid Wien und FC Santa Coloma ist 1:0. Ercan Kara (SK Rapid Wien) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Bendegúz Bolla mit einer Flanke.
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8'
Foul von Guillaume López (FC Santa Coloma).
8'
Nenad Cvetkovic (SK Rapid Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Vorbeigeschossen. Pedra Muñoz (FC Santa Coloma) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
4'
Abseits FC Santa Coloma. Guillaume López spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Pedra Muñoz im Abseits.
3'
Ercan Kara (SK Rapid Wien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
3'
Foul von Jorge Padilla (FC Santa Coloma).
1'
Foul von Nenad Cvetkovic (SK Rapid Wien).
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1'
Guillaume López (FC Santa Coloma) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen SK Rapid Wien und FC Santa Coloma.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.