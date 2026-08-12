Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen SK Rapid und Paide ist 2:0.
92'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SK Rapid und Paide ist 2:0.
92'
Foul von Nikolaus Wurmbrand (SK Rapid).
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92'
Daniel Cabral (Paide) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Vorbeigeschossen. Eaden Roka (SK Rapid) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Nikolaus Wurmbrand.
88'
Ecke SK Rapid. Die Ecke wurde verursacht von Victor Hugo.
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88'
Ball abgeblockt. Nicolas Bajlicz (SK Rapid) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
84'
Wechsel Paide. Kristofer Piht kommt für Henri Anier.
84'
Wechsel SK Rapid. Matthias Seidl kommt für Louis Schaub.
84'
Wechsel Paide. Pa Cham kommt für Daniel Luts.
82'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen SK Rapid und Paide ist 2:0. Louis Schaub (SK Rapid) verwandelt den Elfmeter mit dem linken Fuss oben links.
81'
Henri Anier (Paide) sieht eine Gelbe Karte.
79'
VAR Entscheidung: Elfmeter SK Rapid.
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79'
Elfmeter für SK Rapid. Nikolaus Wurmbrand wurde im Strafraum gefoult.
79'
Michael Lilander verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
74'
Louis Schaub (SK Rapid) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
74'
Foul von Louis Schaub (SK Rapid).
74'
Henrik Ojamaa (Paide) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Ball abgeblockt. Tonni Adamsen (SK Rapid) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
74'
Wechsel SK Rapid. Serge-Philippe Raux-Yao kommt für Jakob Schöller.
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73'
Ball pariert. Henri Anier (Paide) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
69'
Das Spiel läuft wieder.
68'
Wechsel Paide. Edgar Tur kommt für Hindrek Ojamaa.
68'
Wechsel Paide. Henrik Ojamaa kommt für Pa Sohna.
67'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Ebrima Jarju (Paide).
67'
Abseits Paide. Ebrima Jarju spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Henri Anier im Abseits.
67'
Foul von Petter Nosa Dahl (SK Rapid).
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67'
Hindrek Ojamaa (Paide) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
66'
Ball pariert. Louis Schaub (SK Rapid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten.
65'
Foul von Louis Schaub (SK Rapid).
65'
Daniel Luts (Paide) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Wechsel SK Rapid. Petter Nosa Dahl kommt für Moulaye Haïdara.
63'
Wechsel SK Rapid. Nicolas Bajlicz kommt für Romeo Amané.
63'
Wechsel SK Rapid. Tonni Adamsen kommt für Marco Tilio.
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63'
Das Spiel läuft wieder.
63'
Das Spiel ist unterbrochen (SK Rapid).
62'
Vorbeigeschossen. Nikolaus Wurmbrand (SK Rapid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Louis Schaub.
60'
Foul von Romeo Amané (SK Rapid).
60'
Pa Sohna (Paide) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Eaden Roka (SK Rapid) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
58'
Foul von Pa Sohna (Paide).
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55'
Vorbeigeschossen. Tobias Gulliksen (SK Rapid) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
55'
Ball pariert. Moulaye Haïdara (SK Rapid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Nikolaus Wurmbrand.
54'
Vorbeigeschossen. Louis Schaub (SK Rapid) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Jonas Auer mit einer Flanke.
53'
Ecke SK Rapid. Die Ecke wurde verursacht von Daniel Luts.
50'
Abseits SK Rapid. Nenad Cvetkovic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nikolaus Wurmbrand im Abseits.
47'
Abseits SK Rapid. Louis Schaub spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jonas Auer im Abseits.
45'
Wechsel Paide. Ramon Smirnov kommt für Martin Miller.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen SK Rapid und Paide ist 1:0.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Ball abgeblockt. Moulaye Haïdara (SK Rapid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tobias Gulliksen.
41'
Foul von Eaden Roka (SK Rapid).
41'
Daniel Cabral (Paide) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
VAR Entscheidung: Tor SK Rapid 1-0 Paide (Marco Tilio).
38'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen SK Rapid und Paide ist 1:0. Marco Tilio (SK Rapid) trifft mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, unten links. Vorbereitet von Nikolaus Wurmbrand.Tor nach Eingriff des Video-Schiedsrichters gegeben.
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37'
Jakob Schöller (SK Rapid) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
37'
Foul von Jakob Schöller (SK Rapid).
37'
Daniel Luts (Paide) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Vorbeigeschossen. Nikolaus Wurmbrand (SK Rapid) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
35'
Ball abgeblockt. Nikolaus Wurmbrand (SK Rapid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Eaden Roka.
34'
Ball pariert. Marco Tilio (SK Rapid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Tobias Gulliksen.
33'
Vorbeigeschossen. Moulaye Haïdara (SK Rapid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Eaden Roka mit einer Flanke.
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32'
Louis Schaub (SK Rapid) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Foul von Henri Anier (Paide).
31'
Vorbeigeschossen. Marco Tilio (SK Rapid) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Tobias Gulliksen.
31'
Vorbeigeschossen. Tobias Gulliksen (SK Rapid) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Eaden Roka mit einer Flanke.
30'
Foul von Romeo Amané (SK Rapid).
30'
Daniel Cabral (Paide) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Vorbeigeschossen. Jakob Schöller (SK Rapid) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Louis Schaub.
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26'
Ecke SK Rapid. Die Ecke wurde verursacht von Daniel Luts.
24'
Ball abgeblockt. Pa Sohna (Paide) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
23'
Foul von Romeo Amané (SK Rapid).
23'
Pa Sohna (Paide) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Foul von Louis Schaub (SK Rapid).
21'
Martin Miller (Paide) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Ball pariert. Marco Tilio (SK Rapid) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Tobias Gulliksen.
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20'
Vorbeigeschossen. Moulaye Haïdara (SK Rapid) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Marco Tilio mit einer Flanke nach einer Ecke.
19'
Ecke SK Rapid. Die Ecke wurde verursacht von Nikita Baranov.
19'
Ball abgeblockt. Moulaye Haïdara (SK Rapid) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marco Tilio mit einer Flanke.
19'
Ecke SK Rapid. Die Ecke wurde verursacht von Oskar Hõim.
16'
Pa Sohna (Paide) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Tobias Gulliksen (SK Rapid).
13'
Ecke Paide. Die Ecke wurde verursacht von Tobias Gulliksen.
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9'
Ball pariert. Nikolaus Wurmbrand (SK Rapid) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Louis Schaub.
8'
Abseits Paide. Victor Hugo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Henri Anier im Abseits.
7'
Abseits SK Rapid. Jakob Schöller spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Tobias Gulliksen im Abseits.
7'
Vorbeigeschossen. Tobias Gulliksen (SK Rapid) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
6'
Abseits Paide. Oskar Hõim spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Daniel Luts im Abseits.
3'
Abseits SK Rapid. Jonas Auer spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Moulaye Haïdara im Abseits.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen SK Rapid und Paide.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.