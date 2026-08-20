Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sporting Braga und FK Austria Wien ist 2:0.
97'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sporting Braga und FK Austria Wien ist 2:0.
96'
Vorbeigeschossen. Sanel Saljic (FK Austria Wien) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Lee Tae-Seok nach einer Ecke.
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95'
Ecke FK Austria Wien. Die Ecke wurde verursacht von Sergio Barcia.
95'
Foul von Diogo Travassos (Sporting Braga).
95'
Ibrahim Buhari (FK Austria Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Foul von Adrian Bajrami (Sporting Braga).
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92'
Daniel Nnodim (FK Austria Wien) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 6 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Wechsel Sporting Braga. Sergio Barcia kommt für Vítor Carvalho.
90'
Wechsel Sporting Braga. Diogo Travassos kommt für Pau Víctor.
90'
Das Spiel läuft wieder.
89'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Samuel Sahin-Radlinger (FK Austria Wien).
88'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Sporting Braga und FK Austria Wien ist 2:0. Diego Rodrigues (Sporting Braga) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Mario Dorgeles mit einem Steilpass nach einem Konter.
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87'
Pau Víctor (Sporting Braga) sieht eine Gelbe Karte.
87'
Foul von Pau Víctor (Sporting Braga).
87'
Aleksandar Dragovic (FK Austria Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Pau Víctor (Sporting Braga) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
85'
Foul von Aleksandar Dragovic (FK Austria Wien).
84'
Vorbeigeschossen. Mario Dorgeles (Sporting Braga) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei nach einer Standardsituation.
84'
Elfmeter pariert! Pau Víctor (Sporting Braga) kann nicht verwandeln. Der Strafstoss wird vergeben mit dem rechten Fuss, rechts unten gehalten.
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82'
Elfmeter für Sporting Braga. Víctor Gómez wurde im Strafraum gefoult.
82'
Manfred Fischer verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
82'
Ecke Sporting Braga. Die Ecke wurde verursacht von Florian Wustinger.
81'
Wechsel FK Austria Wien. Matteo Schablas kommt für Vasilije Markovic.
80'
Foul von Pau Víctor (Sporting Braga).
80'
Manfred Fischer (FK Austria Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
77'
Ecke FK Austria Wien. Die Ecke wurde verursacht von Gustaf Lagerbielke.
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76'
Foul von Adrian Bajrami (Sporting Braga).
76'
Daniel Nnodim (FK Austria Wien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Gabri Martínez (Sporting Braga) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
76'
Foul von Gabri Martínez (Sporting Braga).
76'
Daniel Nnodim (FK Austria Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
75'
Wechsel Sporting Braga. Mario Dorgeles kommt für Demir Ege Tiknaz.
75'
Wechsel Sporting Braga. Gabri Martínez kommt für Gabriel Silva.
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74'
Gabriel Silva (Sporting Braga) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Aleksandar Dragovic (FK Austria Wien).
72'
Wechsel FK Austria Wien. Kelvin Boateng kommt für Johannes Eggestein.
72'
Wechsel FK Austria Wien. Florian Wustinger kommt für Philipp Maybach.
69'
Pau Víctor (Sporting Braga) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Vasilije Markovic (FK Austria Wien).
68'
Wechsel Sporting Braga. Diego Rodrigues kommt für Fran Navarro.
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63'
Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Vasilije Markovic (FK Austria Wien).
62'
Gabriel Silva (Sporting Braga) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Philipp Maybach (FK Austria Wien).
61'
João Moutinho (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Manfred Fischer (FK Austria Wien).
59'
Wechsel FK Austria Wien. Sanel Saljic kommt für Julian Hettwer.
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59'
Wechsel FK Austria Wien. Daniel Nnodim kommt für Johannes Handl.
58'
Foul von Adrian Bajrami (Sporting Braga).
58'
Julian Hettwer (FK Austria Wien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
55'
Foul von Pau Víctor (Sporting Braga).
55'
Reinhold Ranftl (FK Austria Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Adrian Bajrami (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Reinhold Ranftl (FK Austria Wien).
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52'
Foul von Pau Víctor (Sporting Braga).
52'
Reinhold Ranftl (FK Austria Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Ball abgeblockt. Denis Huseinbasic (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Fran Navarro.
49'
Fran Navarro (Sporting Braga) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Vasilije Markovic (FK Austria Wien).
49'
Vorbeigeschossen. Philipp Maybach (FK Austria Wien) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz doch der Ball geht knapp drüber nach einer Ecke.
48'
Ecke FK Austria Wien. Die Ecke wurde verursacht von Bernardo Fontes.
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48'
Ball pariert. Julian Hettwer (FK Austria Wien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Reinhold Ranftl.
47'
Fran Navarro (Sporting Braga) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Aleksandar Dragovic (FK Austria Wien).
47'
Demir Ege Tiknaz (Sporting Braga) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Vasilije Markovic (FK Austria Wien).
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sporting Braga und FK Austria Wien ist 1:0.
46'
Ball abgeblockt. Pau Víctor (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Demir Ege Tiknaz.
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46'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Demir Ege Tiknaz (Sporting Braga) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
43'
Foul von Johannes Eggestein (FK Austria Wien).
40'
Foul von Denis Huseinbasic (Sporting Braga).
40'
Vasilije Markovic (FK Austria Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Ball abgeblockt. Johannes Eggestein (FK Austria Wien) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lee Tae-Seok.
37'
Vorbeigeschossen. João Moutinho (Sporting Braga) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Vítor Carvalho mit dem Kopf nach einer Ecke.
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37'
Ball abgeblockt. João Moutinho (Sporting Braga) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Víctor Gómez mit einer Flanke.
36'
Ecke Sporting Braga. Die Ecke wurde verursacht von Lee Tae-Seok.
33'
Ball pariert. Denis Huseinbasic (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Pau Víctor.
32'
Vorbeigeschossen. Fran Navarro (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Gabriel Silva nach einem Konter.
31'
Vorbeigeschossen. João Moutinho (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Gabriel Silva.
29'
Foul von Adrian Bajrami (Sporting Braga).
29'
Johannes Eggestein (FK Austria Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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27'
Ecke FK Austria Wien. Die Ecke wurde verursacht von Bernardo Fontes.
24'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Sporting Braga und FK Austria Wien ist 1:0. Pau Víctor (Sporting Braga) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss in die Tormitte unter die Latte.
23'
Elfmeter für Sporting Braga. Denis Huseinbasic wurde im Strafraum gefoult.
23'
Ibrahim Buhari verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
22'
Gabriel Silva (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Foul von Reinhold Ranftl (FK Austria Wien).
21'
Foul von Fran Navarro (Sporting Braga).
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21'
Philipp Maybach (FK Austria Wien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Ecke Sporting Braga. Die Ecke wurde verursacht von Lee Tae-Seok.
17'
Ecke Sporting Braga. Die Ecke wurde verursacht von Ibrahim Buhari.
17'
Ball abgeblockt. Pau Víctor (Sporting Braga) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Demir Ege Tiknaz.
13'
Vorbeigeschossen. Demir Ege Tiknaz (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
12'
Ecke Sporting Braga. Die Ecke wurde verursacht von Vasilije Markovic.
7'
Fran Navarro (Sporting Braga) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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7'
Foul von Vasilije Markovic (FK Austria Wien).
6'
Gabriel Silva (Sporting Braga) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Philipp Maybach (FK Austria Wien).
5'
Vorbeigeschossen. Johannes Eggestein (FK Austria Wien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Manfred Fischer.
4'
Denis Huseinbasic (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Vasilije Markovic (FK Austria Wien).
3'
Handspiel von Vasilije Markovic (FK Austria Wien).
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2'
Ball pariert. Denis Huseinbasic (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Sporting Braga und FK Austria Wien.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.