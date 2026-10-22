Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sporting Braga und KAA Gent ist 2:0.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sporting Braga und KAA Gent ist 2:0.
92'
Vorbeigeschossen. Ibrahima Cisse (KAA Gent) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Kyrell Wilson mit einer Flanke.
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91'
Ball pariert. Víctor Gómez (Sporting Braga) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von João Moutinho mit einer Flanke.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
90'
Ecke Sporting Braga. Die Ecke wurde verursacht von Leonardo Lopes.
90'
Ball abgeblockt. Gabri Martínez (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Denis Huseinbasic.
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89'
Wechsel Sporting Braga. Denis Huseinbasic kommt für Ricardo Horta.
89'
Wechsel Sporting Braga. Sergio Barcia kommt für Adrian Barisic.
88'
Vorbeigeschossen. Víctor Gómez (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Mario Dorgeles.
88'
Ball pariert. Gabri Martínez (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Ricardo Horta.
87'
Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
87'
Foul von Ibrahima Cisse (KAA Gent).
87'
Vorbeigeschossen. Gabri Martínez (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Ricardo Horta.
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86'
Foul von Bright Arrey-Mbi (Sporting Braga).
86'
László Bénes (KAA Gent) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
85'
Ball pariert. Ricardo Horta (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Demir Ege Tiknaz.
85'
Ball abgeblockt. Mario Dorgeles (Sporting Braga) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
83'
Mario Dorgeles (Sporting Braga) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Christian Burgess (KAA Gent).
82'
Wechsel KAA Gent. Kyrell Wilson kommt für Maksim Paskotsi.
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82'
Wechsel KAA Gent. Gilles De Meyer kommt für Momodou Sonko.
77'
VAR Entscheidung: Tor Sporting Braga 2-0 KAA Gent (Gabri Martínez).
76'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Sporting Braga und KAA Gent ist 2:0. Gabri Martínez (Sporting Braga) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Víctor Gómez.
72'
Ecke KAA Gent. Die Ecke wurde verursacht von Bernardo Fontes.
72'
Ball pariert. Momodou Sonko (KAA Gent) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von László Bénes.
71'
Wechsel Sporting Braga. Demir Ege Tiknaz kommt für Jean-Baptiste Gorby.
71'
Wechsel Sporting Braga. Gabri Martínez kommt für Gabriel Silva.
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70'
Vorbeigeschossen. Siebe Van der Heyden (KAA Gent) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
70'
Leonardo Lopes (KAA Gent) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Ricardo Horta (Sporting Braga).
69'
Vorbeigeschossen. Gabriel Silva (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einem Konter.
67'
Abseits Sporting Braga. João Moutinho spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mario Dorgeles im Abseits.
66'
Ball abgeblockt. Mario Dorgeles (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pau Víctor.
65'
Vorbeigeschossen. Ibrahima Cisse (KAA Gent) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Christian Burgess mit dem Kopf.
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63'
Wechsel KAA Gent. Leonardo Lopes kommt für Mathias Delorge.
63'
Wechsel KAA Gent. El Hadji Seck kommt für Hyllarion Goore.
63'
Vorbeigeschossen. Maksim Paskotsi (KAA Gent) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Tibe De Vlieger.
62'
Ball abgeblockt. Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Gustaf Lagerbielke.
61'
Wechsel Sporting Braga. Mario Dorgeles kommt für Jovan Milosevic.
61'
Vorbeigeschossen. Gabriel Silva (Sporting Braga) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Ricardo Horta.
60'
Vorbeigeschossen. Ricardo Horta (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Gabriel Silva mit dem Kopf.
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60'
Ball pariert. Pau Víctor (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
58'
Vorbeigeschossen. Jovan Milosevic (Sporting Braga) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von João Moutinho mit einer Flanke nach einer Ecke.
57'
Ecke Sporting Braga. Die Ecke wurde verursacht von Christian Burgess.
55'
Vorbeigeschossen. Gabriel Silva (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
55'
Ecke Sporting Braga. Die Ecke wurde verursacht von Maksim Paskotsi.
54'
László Bénes (KAA Gent) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von João Moutinho (Sporting Braga).
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53'
Ball pariert. Pau Víctor (Sporting Braga) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Jovan Milosevic.
52'
Vorbeigeschossen. Hyllarion Goore (KAA Gent) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Ibrahima Cisse mit einem langen Ball nach einem Konter.
49'
Abseits KAA Gent. Tiago Araújo spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Hyllarion Goore im Abseits.
47'
Foul von Ibrahima Cisse (KAA Gent).
47'
João Moutinho (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sporting Braga und KAA Gent ist 1:0.
48'
Vorbeigeschossen. Christian Burgess (KAA Gent) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Mathias Delorge.
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48'
Ball abgeblockt. Siebe Van der Heyden (KAA Gent) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
46'
Foul von Ibrahima Cisse (KAA Gent).
46'
João Moutinho (Sporting Braga) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Siebe Van der Heyden (KAA Gent) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Jovan Milosevic (Sporting Braga).
41'
Das Spiel läuft wieder.
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41'
Wechsel KAA Gent. László Bénes kommt für Michel-Ange Balikwisha aufgrund einer Verletzung.
40'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Michel-Ange Balikwisha (KAA Gent).
40'
Tiago Sá (Sporting Braga) sieht eine Gelbe Karte.
36'
Ball pariert. Gabriel Silva (Sporting Braga) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Bright Arrey-Mbi.
34'
Handspiel von João Moutinho (Sporting Braga).
33'
Ecke Sporting Braga. Die Ecke wurde verursacht von Davy Roef.
33'
Ball pariert. Pau Víctor (Sporting Braga) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
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32'
Maksim Paskotsi (KAA Gent) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
32'
Foul von Maksim Paskotsi (KAA Gent).
32'
Gabriel Silva (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Maksim Paskotsi (KAA Gent) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Jovan Milosevic (Sporting Braga).
30'
Momodou Sonko (KAA Gent) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga).
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29'
Das Spiel läuft wieder.
27'
Adrian Barisic (Sporting Braga) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
27'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Michel-Ange Balikwisha (KAA Gent).
26'
Handspiel von Mathias Delorge (KAA Gent).
25'
Foul von Hyllarion Goore (KAA Gent).
25'
Bernardo Fontes (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
23'
Foul von Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga).
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23'
Tibe De Vlieger (KAA Gent) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Ball abgeblockt. Tiago Araújo (KAA Gent) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Siebe Van der Heyden.
17'
Vorbeigeschossen. João Moutinho (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
17'
Ecke Sporting Braga. Die Ecke wurde verursacht von Christian Burgess.
13'
Ecke KAA Gent. Die Ecke wurde verursacht von Bright Arrey-Mbi.
12'
Ecke KAA Gent. Die Ecke wurde verursacht von Adrian Barisic.
12'
Ibrahima Cisse (KAA Gent) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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12'
Foul von Adrian Barisic (Sporting Braga).
11'
Vorbeigeschossen. Maksim Paskotsi (KAA Gent) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei.
7'
Foul von Adrian Barisic (Sporting Braga).
7'
Ibrahima Cisse (KAA Gent) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
6'
Foul von Adrian Barisic (Sporting Braga).
6'
Ibrahima Cisse (KAA Gent) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Ecke Sporting Braga. Die Ecke wurde verursacht von Christian Burgess.
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5'
Ball abgeblockt. Gabriel Silva (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
3'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Sporting Braga und KAA Gent ist 1:0. Víctor Gómez (Sporting Braga) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Jean-Baptiste Gorby.
2'
Foul von Hyllarion Goore (KAA Gent).
2'
Gabriel Silva (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Foul von Siebe Van der Heyden (KAA Gent).
1'
Víctor Gómez (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Sporting Braga und KAA Gent.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.