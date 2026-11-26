Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sporting Braga und Kuopion PS ist 4:0.
93'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sporting Braga und Kuopion PS ist 4:0.
93'
Demir Ege Tiknaz (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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93'
Foul von Piotr Parzyszek (Kuopion PS).
92'
Foul von Demir Ege Tiknaz (Sporting Braga).
92'
Valentín Gasc (Kuopion PS) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
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92'
Demir Ege Tiknaz (Sporting Braga) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
92'
Foul von Demir Ege Tiknaz (Sporting Braga).
92'
Jorginho (Kuopion PS) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Bernardo Fontes (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
90'
Foul von Saku Savolainen (Kuopion PS).
86'
Vorbeigeschossen. Flinto Costa (Sporting Braga) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Demir Ege Tiknaz.
85'
Abseits Kuopion PS. Arttu Lötjönen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Piotr Parzyszek im Abseits.
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82'
4 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Sporting Braga und Kuopion PS ist 4:0. Jovan Milosevic (Sporting Braga) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Pau Víctor.
82'
Ball abgeblockt. Mario Dorgeles (Sporting Braga) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Demir Ege Tiknaz.
79'
Ecke Kuopion PS. Die Ecke wurde verursacht von Mario Dorgeles.
79'
Wechsel Kuopion PS. Piotr Parzyszek kommt für Jaime Moreno.
78'
Vorbeigeschossen. Víctor Gómez (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Jovan Milosevic nach einer Standardsituation.
77'
Mario Dorgeles (Sporting Braga) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
77'
Foul von Valentín Gasc (Kuopion PS).
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75'
Foul von Tomás Marqués (Sporting Braga).
75'
Joslyn Luyeye-Lutumba (Kuopion PS) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Ball pariert. Pau Víctor (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Demir Ege Tiknaz.
74'
Vorbeigeschossen. Flinto Costa (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Víctor Gómez nach einem Konter.
72'
Wechsel Sporting Braga. Flinto Costa kommt für Gabri Martínez.
71'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Sporting Braga und Kuopion PS ist 3:0. Mario Dorgeles (Sporting Braga) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Pau Víctor.
70'
Foul von Tomás Marqués (Sporting Braga).
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70'
Jaime Moreno (Kuopion PS) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Ecke Kuopion PS. Die Ecke wurde verursacht von Bernardo Fontes.
68'
Ball pariert. Gustav Engvall (Kuopion PS) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Jorginho.
68'
Wechsel Kuopion PS. Joslyn Luyeye-Lutumba kommt für Samuel Pasanen.
67'
Wechsel Kuopion PS. Tommi Jyry kommt für Petteri Pennanen.
67'
Abseits Kuopion PS. Ayman Aiki spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jorginho im Abseits.
66'
Foul von Tomás Marqués (Sporting Braga).
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66'
Petteri Pennanen (Kuopion PS) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
65'
Wechsel Sporting Braga. Bright Arrey-Mbi kommt für Adrian Barisic.
65'
Ecke Sporting Braga. Die Ecke wurde verursacht von Jorginho.
64'
Vorbeigeschossen. Mario Dorgeles (Sporting Braga) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Tomás Marqués.
64'
Ball pariert. Diogo Travassos (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Tomás Marqués.
63'
Ecke Sporting Braga. Die Ecke wurde verursacht von Taneli Hämäläinen.
63'
Valentín Gasc (Kuopion PS) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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62'
Demir Ege Tiknaz (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Valentín Gasc (Kuopion PS).
61'
Jovan Milosevic (Sporting Braga) trifft den rechten Pfosten mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte,.
60'
Wechsel Sporting Braga. Tomás Marqués kommt für João Moutinho.
60'
Wechsel Sporting Braga. Jovan Milosevic kommt für Fran Navarro.
60'
Wechsel Kuopion PS. Gustav Engvall kommt für Julius Eskesen.
57'
Vorbeigeschossen. Gabri Martínez (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei.
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57'
Gabri Martínez (Sporting Braga) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
57'
Foul von Samuel Pasanen (Kuopion PS).
54'
Ecke Sporting Braga. Die Ecke wurde verursacht von Jorginho.
53'
Foul von Fran Navarro (Sporting Braga).
53'
Arttu Lötjönen (Kuopion PS) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Abseits Kuopion PS. Ayman Aiki spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jaime Moreno im Abseits.
52'
Foul von Fran Navarro (Sporting Braga).
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52'
Arttu Lötjönen (Kuopion PS) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Foul von Mario Dorgeles (Sporting Braga).
50'
Valentín Gasc (Kuopion PS) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Abseits Sporting Braga. Pau Víctor spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Fran Navarro im Abseits.
50'
Vorbeigeschossen. Pau Víctor (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Víctor Gómez mit dem Kopf nach einer Ecke.
49'
Ecke Sporting Braga. Die Ecke wurde verursacht von Jorginho.
46'
Ball pariert. Mario Dorgeles (Sporting Braga) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Demir Ege Tiknaz.
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45'
Wechsel Sporting Braga. Demir Ege Tiknaz kommt für Jean-Baptiste Gorby.
45'
Wechsel Kuopion PS. Jorginho kommt für Niilo Kujasalo.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Sporting Braga und Kuopion PS ist 2:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
42'
Foul von Fran Navarro (Sporting Braga).
42'
Valentín Gasc (Kuopion PS) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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42'
Foul von Petteri Pennanen (Kuopion PS).
41'
Vorbeigeschossen. Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von João Moutinho mit einer Flanke nach einer Ecke.
40'
Ecke Sporting Braga. Die Ecke wurde verursacht von Niilo Kujasalo.
40'
Ball pariert. Gabri Martínez (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Gustaf Lagerbielke.
37'
Samuel Pasanen (Kuopion PS) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
37'
Fran Navarro (Sporting Braga) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Foul von Samuel Pasanen (Kuopion PS).
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36'
Ball pariert. Julius Eskesen (Kuopion PS) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Ayman Aiki.
35'
Foul von Pau Víctor (Sporting Braga).
35'
Samuel Pasanen (Kuopion PS) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Vorbeigeschossen. Ayman Aiki (Kuopion PS) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Julius Eskesen mit dem Kopf.
31'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Sporting Braga und Kuopion PS ist 2:0. Fran Navarro (Sporting Braga) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten links. Vorbereitet von Pau Víctor.
30'
Vorbeigeschossen. Adrian Barisic (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Gustaf Lagerbielke.
24'
Vorbeigeschossen. Fran Navarro (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Pau Víctor.
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24'
Ball abgeblockt. Mario Dorgeles (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Jean-Baptiste Gorby.
23'
Ecke Sporting Braga. Die Ecke wurde verursacht von Saku Savolainen.
22'
Ball pariert. Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von João Moutinho.
20'
Foul von Gabri Martínez (Sporting Braga).
20'
Saku Savolainen (Kuopion PS) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Fran Navarro (Sporting Braga).
19'
Valentín Gasc (Kuopion PS) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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18'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Sporting Braga und Kuopion PS ist 1:0. Pau Víctor (Sporting Braga) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Gabri Martínez.
17'
Foul von Pau Víctor (Sporting Braga).
17'
Samuel Pasanen (Kuopion PS) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga).
16'
Samuel Pasanen (Kuopion PS) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
14'
Foul von Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga).
14'
Jaime Moreno (Kuopion PS) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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10'
Bernardo Fontes (Sporting Braga) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Foul von Taneli Hämäläinen (Kuopion PS).
10'
Ecke Kuopion PS. Die Ecke wurde verursacht von Adrian Barisic.
10'
Ball abgeblockt. Jaime Moreno (Kuopion PS) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Samuel Pasanen.
8'
Foul von Diogo Travassos (Sporting Braga).
8'
Valentín Gasc (Kuopion PS) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Ball pariert. Fran Navarro (Sporting Braga) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Pau Víctor.
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4'
Ball abgeblockt. Mario Dorgeles (Sporting Braga) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von João Moutinho mit einem langen Ball.
3'
Ecke Sporting Braga. Die Ecke wurde verursacht von Samuel Pasanen.
2'
Foul von Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga).
2'
Jaime Moreno (Kuopion PS) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
1'
Abseits Sporting Braga. Víctor Gómez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Fran Navarro im Abseits.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Sporting Braga und Kuopion PS.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.