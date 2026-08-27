Wechsel FC St. Gallen 1879. Nevio Scherrer kommt für Christian Witzig.
85'
Vorbeigeschossen. Alexander Lind (FC Nordsjælland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Villum Berthelsen.
84'
Alexander Lind (FC Nordsjælland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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84'
Foul von Colin Kleine-Bekel (FC St. Gallen 1879).
83'
Wechsel FC St. Gallen 1879. Diego Besio kommt für Aliou Balde.
83'
Wechsel FC St. Gallen 1879. Colin Kleine-Bekel kommt für Joel Ruiz.
83'
Wechsel FC St. Gallen 1879. Enoch Owusu kommt für Hugo Vandermersch.
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82'
Lawrence Ati Zigi (FC St. Gallen 1879) sieht eine Gelbe Karte.
82'
2 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen FC St. Gallen 1879 und FC Nordsjælland ist 2:3. Hjalte Boe Rasmussen (FC Nordsjælland) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Alexander Lind.
82'
Vorbeigeschossen. Alexander Lind (FC Nordsjælland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Villum Berthelsen.
80'
Vorbeigeschossen. Mark Brink (FC Nordsjælland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei.
79'
Wechsel FC Nordsjælland. Villum Berthelsen kommt für Mamadou Sadio.
78'
Mamadou Sadio (FC Nordsjælland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Lukas Görtler (FC St. Gallen 1879).
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77'
Lukas Daschner (FC St. Gallen 1879) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Jozo Stanic (FC St. Gallen 1879) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
74'
Peter Ankersen (FC Nordsjælland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
74'
Foul von Peter Ankersen (FC Nordsjælland).
74'
Leon Frokaj (FC St. Gallen 1879) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
73'
Vorbeigeschossen. Aliou Balde (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Chima Okoroji mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
72'
Hugo Vandermersch (FC St. Gallen 1879) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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71'
Foul von Justin Janssen (FC Nordsjælland).
71'
Hugo Vandermersch (FC St. Gallen 1879) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Mamadou Sadio (FC Nordsjælland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Foul von Chima Okoroji (FC St. Gallen 1879).
69'
Vorbeigeschossen. Lukas Görtler (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, doch der Ball geht knapp links vorbei nach einer Standardsituation.
69'
Vorbeigeschossen. Lukas Görtler (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Lukas Daschner mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
68'
Foul von Hjalte Boe Rasmussen (FC Nordsjælland).
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68'
Hugo Vandermersch (FC St. Gallen 1879) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
68'
Ecke FC St. Gallen 1879. Die Ecke wurde verursacht von Mamadou Sadio.
67'
Vorbeigeschossen. Lukas Daschner (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Hugo Vandermersch.
66'
Wechsel FC Nordsjælland. Hjalte Boe Rasmussen kommt für Prince Amoako.
66'
Wechsel FC Nordsjælland. Mark Brink kommt für Nicklas Røjkjær.
66'
Juho Lähteenmäki (FC Nordsjælland) sieht eine Gelbe Karte.
65'
Juho Lähteenmäki (FC Nordsjælland) geht zu Boden, aber die Unparteiischen werten das Fallen als Schwalbe.
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64'
Ball abgeblockt. Christian Witzig (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
63'
Nicklas Røjkjær (FC Nordsjælland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
63'
Foul von Leon Frokaj (FC St. Gallen 1879).
62'
Abseits FC St. Gallen 1879. Jozo Stanic spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Hugo Vandermersch im Abseits.
61'
Alexander Lind (FC Nordsjælland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Christian Witzig (FC St. Gallen 1879).
59'
Justin Janssen (FC Nordsjælland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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59'
Foul von Lukas Görtler (FC St. Gallen 1879).
59'
Ball pariert. Aliou Balde (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten.
53'
Foul von Lukas Daschner (FC St. Gallen 1879).
53'
Peter Ankersen (FC Nordsjælland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Prince Amoako (FC Nordsjælland).
53'
Joel Ruiz (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Ecke FC St. Gallen 1879. Die Ecke wurde verursacht von Tobias Salquist.
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50'
Ball abgeblockt. Lukas Daschner (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Leon Frokaj.
49'
Foul von Leon Frokaj (FC St. Gallen 1879).
49'
Peter Ankersen (FC Nordsjælland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Abseits FC Nordsjælland. Tobias Salquist spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mamadou Sadio im Abseits.
48'
Lukas Görtler (FC St. Gallen 1879) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
48'
Foul von Lukas Görtler (FC St. Gallen 1879).
48'
Nicklas Røjkjær (FC Nordsjælland) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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46'
Ecke FC Nordsjælland. Die Ecke wurde verursacht von Christian Witzig.
45'
Wechsel FC Nordsjælland. Alexander Lind kommt für Ibrahim Adel.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC St. Gallen 1879 und FC Nordsjælland ist 2:2.
52'
Foul von Joel Ruiz (FC St. Gallen 1879).
52'
Ibrahim Adel (FC Nordsjælland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
50'
Das Spiel läuft wieder.
50'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Lukas Görtler (FC St. Gallen 1879).
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49'
Ibrahim Adel (FC Nordsjælland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
49'
Lukas Görtler (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
49'
Foul von Ibrahim Adel (FC Nordsjælland).
48'
Vorbeigeschossen. Stephen Acquah (FC Nordsjælland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Tobias Salquist mit dem Kopf nach einer Ecke.
48'
Ecke FC Nordsjælland. Die Ecke wurde verursacht von Joel Ruiz.
48'
Ball abgeblockt. Nicklas Røjkjær (FC Nordsjælland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Runar Norheim mit dem Kopf.
47'
Abseits FC St. Gallen 1879. Hugo Vandermersch spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Aliou Balde im Abseits.
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46'
Der vierte Offizielle kündigt 8 Minuten Nachspielzeit an.
43'
Wechsel FC St. Gallen 1879. Leon Frokaj kommt für Andrin Hunziker aufgrund einer Verletzung.
43'
Ecke FC Nordsjælland. Die Ecke wurde verursacht von Jozo Stanic.
42'
Lukas Görtler (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
42'
Foul von Nicklas Røjkjær (FC Nordsjælland).
41'
Das Spiel läuft wieder.
39'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Andrin Hunziker (FC St. Gallen 1879).
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39'
Gelb-Rote Karte für Mihailo Stevanovic (FC St. Gallen 1879).
39'
Mihailo Stevanovic (FC St. Gallen 1879) geht zu Boden, aber die Unparteiischen werten das Fallen als Schwalbe.
38'
Ball abgeblockt. Prince Amoako (FC Nordsjælland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Runar Norheim.
37'
Ecke FC Nordsjælland. Die Ecke wurde verursacht von Jozo Stanic.
37'
Ball pariert. Christian Witzig (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Lukas Görtler mit einem langen Ball.
36'
Vorbeigeschossen. Mihailo Stevanovic (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
36'
Ball abgeblockt. Lukas Daschner (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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36'
Joel Ruiz (FC St. Gallen 1879) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Ibrahim Adel (FC Nordsjælland).
35'
Ball abgeblockt. Andrin Hunziker (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lukas Daschner.
34'
Ball abgeblockt. Aliou Balde (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
33'
Ball pariert. Aliou Balde (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Chima Okoroji.
31'
Foul von Joel Ruiz (FC St. Gallen 1879).
31'
Ibrahim Adel (FC Nordsjælland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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28'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FC St. Gallen 1879 und FC Nordsjælland ist 2:2. Aliou Balde (FC St. Gallen 1879) trifft mit dem linken Fuss links im Sechzehner, unten rechts. Vorbereitet von Chima Okoroji mit einem langen Ball.
27'
Vorbeigeschossen. Christian Witzig (FC St. Gallen 1879) versucht es per Kopf links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Lukas Görtler mit einem langen Ball.
24'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen FC St. Gallen 1879 und FC Nordsjælland ist 1:2. Prince Amoako (FC Nordsjælland) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Nicklas Røjkjær nach einem Konter.
23'
Foul von Prince Amoako (FC Nordsjælland).
23'
Jozo Stanic (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Mihailo Stevanovic (FC St. Gallen 1879) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
22'
Juho Lähteenmäki (FC Nordsjælland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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22'
Foul von Mihailo Stevanovic (FC St. Gallen 1879).
21'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC St. Gallen 1879 und FC Nordsjælland ist 1:1. Lukas Görtler (FC St. Gallen 1879) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss unten rechts.
17'
VAR Entscheidung: Elfmeter FC St. Gallen 1879.
15'
Justin Janssen verschuldet einen Elfmeter durch ein Handspiel im Strafraum.
15'
Ball abgeblockt. Lukas Görtler (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Andrin Hunziker.
14'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC St. Gallen 1879 und FC Nordsjælland ist 0:1. Juho Lähteenmäki (FC Nordsjælland) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Mamadou Sadio.
12'
Abseits FC Nordsjælland. Prince Amoako spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Nicklas Røjkjær im Abseits.
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6'
Ball pariert. Andrin Hunziker (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
6'
Ball pariert. Prince Amoako (FC Nordsjælland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Mamadou Sadio.
5'
Ball pariert. Christian Witzig (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Hugo Vandermersch.
3'
Vorbeigeschossen. Andrin Hunziker (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Hugo Vandermersch mit einer Flanke.
2'
Vorbeigeschossen. Ibrahim Adel (FC Nordsjælland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Peter Ankersen mit einer Flanke.
1'
Vorbeigeschossen. Andrin Hunziker (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Lukas Görtler mit einem langen Ball.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC St. Gallen 1879 und FC Nordsjælland.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.