Lukas Görtler (FC St. Gallen 1879) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Arli Përgjoni (Sheriff Tiraspol).
38'
Enoch Owusu (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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38'
Foul von Arli Përgjoni (Sheriff Tiraspol).
38'
Ball abgeblockt. Baye Ciss (Sheriff Tiraspol) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sapata mit einer Flanke.
38'
Ecke Sheriff Tiraspol. Die Ecke wurde verursacht von Chima Okoroji.
37'
Foul von Lukas Görtler (FC St. Gallen 1879).
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37'
Jayder Asprilla (Sheriff Tiraspol) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Baye Ciss (Sheriff Tiraspol) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
36'
Andrin Hunziker (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Foul von Baye Ciss (Sheriff Tiraspol).
34'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC St. Gallen 1879 und Sheriff Tiraspol ist 2:1. Andrin Hunziker (FC St. Gallen 1879) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, unten links. Vorbereitet von Diego Besio nach einem Konter.
32'
Vorbeigeschossen. Jozo Stanic (FC St. Gallen 1879) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Lukas Daschner mit einer Flanke nach einer Ecke.
31'
Ecke FC St. Gallen 1879. Die Ecke wurde verursacht von Baye Ciss.
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30'
Diego Besio (FC St. Gallen 1879) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
30'
Foul von Baye Ciss (Sheriff Tiraspol).
29'
Ball pariert. Andrin Hunziker (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Hugo Vandermersch.
28'
Vorbeigeschossen. Sapata (Sheriff Tiraspol) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Dhoraso Klas - nach einem direkten Freistoss.
27'
Lukas Daschner (FC St. Gallen 1879) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
26'
Foul von Lukas Daschner (FC St. Gallen 1879).
26'
Sapata (Sheriff Tiraspol) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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26'
Foul von Andrin Hunziker (FC St. Gallen 1879).
26'
Bourama Fomba (Sheriff Tiraspol) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Leon Frokaj (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Mamoutou Ouedraogo (Sheriff Tiraspol).
24'
Ball abgeblockt. Andrin Hunziker (FC St. Gallen 1879) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lukas Daschner mit einer Flanke.
24'
Ecke FC St. Gallen 1879. Die Ecke wurde verursacht von Mamoutou Ouedraogo.
23'
Ball abgeblockt. Andrin Hunziker (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Lukas Görtler mit dem Kopf.
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20'
Ecke Sheriff Tiraspol. Die Ecke wurde verursacht von Jozo Stanic.
20'
Hugo Vandermersch (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Juan Pineda (Sheriff Tiraspol).
19'
Foul von Enoch Owusu (FC St. Gallen 1879).
19'
Mamoutou Ouedraogo (Sheriff Tiraspol) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Chima Okoroji (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Danila Forov (Sheriff Tiraspol).
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17'
Handspiel von Lukas Görtler (FC St. Gallen 1879).
13'
Ball pariert. Sapata (Sheriff Tiraspol) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Jayder Asprilla.
12'
Hugo Vandermersch (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Foul von Danila Forov (Sheriff Tiraspol).
10'
Ecke FC St. Gallen 1879. Die Ecke wurde verursacht von Emil Tîmbur.
10'
Ball pariert. Lukas Daschner (FC St. Gallen 1879) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts oben gehalten.
9'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC St. Gallen 1879 und Sheriff Tiraspol ist 1:1. Danila Forov (Sheriff Tiraspol) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Arli Përgjoni mit einem langen Ball nach einem Konter.
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6'
Foul von Colin Kleine-Bekel (FC St. Gallen 1879).
6'
Juan Pineda (Sheriff Tiraspol) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Leon Frokaj (FC St. Gallen 1879).
5'
Mamoutou Ouedraogo (Sheriff Tiraspol) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Enoch Owusu (FC St. Gallen 1879) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
5'
Foul von Danila Forov (Sheriff Tiraspol).
1'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC St. Gallen 1879 und Sheriff Tiraspol ist 1:0. Diego Besio (FC St. Gallen 1879) trifft mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum in die Tormitte. Vorbereitet von Lukas Görtler mit einer Flanke.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC St. Gallen 1879 und Sheriff Tiraspol.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.