Das Elfmeterschiessen ist zu Ende, der Spielstand zwischen The New Saints FC und FC Flora Tallinn ist 1(2):0(4).
Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen The New Saints FC und FC Flora Tallinn ist 1(2):0(4).
126'
Elfmeter verschossen! Schlecht geschossener Elfmeter von Josh Lock (The New Saints FC). Der Schuss erfolgt mit dem linken Fuss doch der Ball geht knapp drüber. Man kann Josh Lock die Enttäuschung ansehen.
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125'
Elfmeter pariert! Tony Varjund (FC Flora Tallinn) kann nicht verwandeln. Der Strafstoss wird vergeben mit dem rechten Fuss, hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
122'
Elfmeter pariert! Ben Wilson (The New Saints FC) kann nicht verwandeln. Der Strafstoss wird vergeben mit dem rechten Fuss, in der Mitte des Kastens gehalten.
Anstoss Elfmeterschiessen. der Spielstand zwischen The New Saints FC und FC Flora Tallinn ist 1:0.
Die 2. Halbzeit der Verlängerung ist zu Ende, der Spielstand zwischen The New Saints FC und FC Flora Tallinn ist 1:0.
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121'
Danny Davies (The New Saints FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
120'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
110'
Wechsel FC Flora Tallinn. Maksim Kalimullin kommt für Sergei Zenjov.
105'
Wechsel The New Saints FC. Zach Nolan kommt für Danny Redmond.
105'
Wechsel FC Flora Tallinn. Taaniel Usta kommt für Rauno Sappinen.
106'
Die 1. Halbzeit der Verlängerung ist zu Ende, der Spielstand zwischen The New Saints FC und FC Flora Tallinn ist 1:0.
105'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
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102'
Dynel Simeu (The New Saints FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
97'
Danny Redmond (The New Saints FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
92'
Sergei Zenjov (FC Flora Tallinn) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Anstoss 1. Halbzeit der Verlängerung. der Spielstand zwischen The New Saints FC und FC Flora Tallinn ist 1:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen The New Saints FC und FC Flora Tallinn ist 1:0.
91'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen The New Saints FC und FC Flora Tallinn ist 1:0. Ben Wilson (The New Saints FC) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Jack Bodenham.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
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87'
Wechsel The New Saints FC. Josh Lock kommt für Rhys Hughes.
86'
Dan Williams (The New Saints FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
81'
Wechsel The New Saints FC. Ben Clark kommt für Eoin Farrell.
81'
Wechsel The New Saints FC. Ben Wilson kommt für Jordan Williams.
80'
Wechsel FC Flora Tallinn. Tristan Teeväli kommt für Vladislav Kreida.
80'
Wechsel FC Flora Tallinn. Robert Veering kommt für Danil Kuraksin.
66'
Wechsel The New Saints FC. Isaac Jefferies kommt für Leo Smith.
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66'
Wechsel The New Saints FC. Ryan Brobbel kommt für Rory Holden.
66'
Wechsel FC Flora Tallinn. Rauno Alliku kommt für Sander Alamaa.
65'
Rhys Hughes (The New Saints FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen The New Saints FC und FC Flora Tallinn ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
41'
Ilja Antonov (FC Flora Tallinn) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
20'
Wechsel FC Flora Tallinn. Ilja Antonov kommt für Sander Tovstik.
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16'
Jordan Williams (The New Saints FC) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen The New Saints FC und FC Flora Tallinn.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.