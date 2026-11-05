Thun holt den ersten Sieg in der Conference League. Zamir Loshi/freshfocus

Die Szene des Spiels

Der erste Thuner Treffer in der 22. Minute ist sinnbildlich für die Galligkeit der Hausherren, die gegen den schottischen Topclub Heart of Midlothian lange Zeit fast schon wieder meisterlich auftreten. Thuns Aussenverteidiger Lucien Dähler rückt bis weit in den gegnerischen Strafraum auf und setzt Hearts-Verteidiger Jamie McCart so stark unter Druck, dass dieser den Ball mit einem völlig verunglückten Rückpass ins eigene Gehäuse bugsiert. Am Ende siegt Thun mit 3:1 und feiert so die ersten drei Punkte in der Ligaphase der Conference League.

Die Schlüsselfigur

Nils Reichmuth. Der chilenische Nationalspieler in Diensten des Schweizer Meisters erwischt einen Sahnetag. Mal um Mal spielt er die schottischen Verteidiger schwindlig oder geht selbst in den Abschluss. Beim 3:0 von Furkan Dursan liefert Reichmuth zudem mit seinem schwachen rechten Fuss die vorzügliche Vorarbeit. Nach 72 Minuten gibts für den Offensivmann frühzeitig Feierabend, als ihn Coach Gian-Luca Privitelli auswechselt.

Das bessere Team

Thun macht in der ersten Halbzeit einen bemerkenswert wiffen und konzentrierten Eindruck, gewinnt die Mehrzahl der Zweikämpfe und belohnt sich mit einer Zwei-Tore-Führung. Nach dem Seitenwechsel gehts im ähnlichen Stil weiter. Thun kommt innerhalb weniger Minuten zu einigen guten Torchancen und siegt am Ende absolut verdient. Der schottische Anschlusstreffer kommt zu spät.

Das Tribünengezwitscher

Das Visana Stadion ist auch im zweiten Heimspiel der Thuner Conference-League-Kampagne gut gefüllt. Zahlreiche (wohl etwa 2000) schottische Anhänger tragen neben den heimischen Fans zu einer schönen Atmosphäre bei und saufen an den Bierständen vor und im Stadion den Gerstensaft weg. Teuer dürfte es für den FC Thun womöglich wegen einer Pyroaktion der eigenen Supporter zu Beginn der Partie werden. Die Rauchschwaden nach dem Feuerwerk verzögerten das Spiel rund sieben Minuten lang.

Die Tore

22’ I 1:0 I Lucien Dähler erzwingt das Eigentor der Gäste. Er stört McCart vor dem Tor der Schotten und zwingt den Innenverteidiger so zu einem ungestümen Rückpass, der dann im Tor landet.

34’ I 2:0 I Brighton Labeau profitiert von einem miserablen Klärungsversuch und drischt den Ball aus bester Position in die Maschen.

57’ I 3:0 I Nils Reichmuth flankt aus dem Halbfeld mit rechts auf den ersten Pfosten, wo Furkan Dursan im Stile eines klasse Mittelstürmers versenkt.

82’ I 3:1 I Hearts-Verteidiger Findlay steigt am höchsten und nickt nach einem Freistoss ein.

Stimme zum Spiel

Furkan Dursun, Stürmer FC Thun: «Wir sind unglaublich glücklich, dass wir das Spiel gewonnen haben. Wir haben unser Herz auf dem Spielfeld gelassen und haben alles gegeben, wie man gesehen hat. Jeder ist glücklich heute Abend. Jeder hat auf diesen Moment gewartet. Umso glücklicher bin ich, dass es heute passiert ist.»

Quelle: SRF

So gehts weiter

Schon am Sonntag gehts für Thun weiter mit dem nächsten Heimspiel – in der Liga empfangen die Berner Oberländer den FC Basel.