Anstoss 1. Halbzeit der Verlängerung. der Spielstand zwischen Tobol Kostanay und FK Panevėžys ist 1:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Tobol Kostanay und FK Panevėžys ist 1:1.
90'
Luis Guerra (Tobol Kostanay) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
84'
Wechsel FK Panevėžys. Miano van den Bos kommt für Kwadwo Asamoah.
84'
Wechsel FK Panevėžys. Joël Bopesu kommt für Parfait Bizoza.
77'
Wechsel Tobol Kostanay. Abdoulaye Cissé kommt für Maksim Myakish.
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77'
Wechsel Tobol Kostanay. Roman Asrankulov kommt für Antonio Borsic.
65'
Wechsel FK Panevėžys. Oleksandr Kurtsev kommt für Valdas Paulauskas.
65'
Wechsel FK Panevėžys. Marko Bacanin kommt für Nauris Petkevicius.
63'
Wechsel Tobol Kostanay. Luis Guerra kommt für Uros Milovanovic.
57'
Kwadwo Asamoah (FK Panevėžys) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
52'
Valdas Paulauskas (FK Panevėžys) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Tobol Kostanay und FK Panevėžys ist 1:1.
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48'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Tobol Kostanay und FK Panevėžys ist 1:1. Amine Talal (Tobol Kostanay) trifft nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Islam Chesnokov.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
35'
Wechsel FK Panevėžys. Rokas Rasimavicius kommt für Isaac Asante.
34'
Matas Ramanauskas (FK Panevėžys) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
33'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Tobol Kostanay und FK Panevėžys ist 0:1. Nauris Petkevicius (FK Panevėžys) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Isaac Asante.
31'
Maksim Myakish (Tobol Kostanay) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Tobol Kostanay und FK Panevėžys.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.