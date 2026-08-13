Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Tobol Kostanay und Partizan Belgrad ist 1:2.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Tobol Kostanay und Partizan Belgrad ist 1:2.
92'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Tobol Kostanay und Partizan Belgrad ist 1:2. Chaka Traorè (Partizan Belgrad) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Ibrahim Zubairu.
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90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
86'
Abdoulaye Cissé (Tobol Kostanay) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
85'
Samson Nwulu (Partizan Belgrad) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
81'
Wechsel Partizan Belgrad. Samson Nwulu kommt für Milan Vukotic.
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78'
Wechsel Tobol Kostanay. Aleksandr Zuev kommt für Uros Milovanovic.
70'
Wechsel Partizan Belgrad. Chaka Traorè kommt für Bogdan Kostic.
63'
Wechsel Tobol Kostanay. Antonio Borsic kommt für Roman Asrankulov.
63'
Wechsel Tobol Kostanay. Amine Talal kommt für Askhat Tagybergen.
62'
Stefan Milic (Partizan Belgrad) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
47'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Tobol Kostanay und Partizan Belgrad ist 1:1. Stefan Mitrovic (Partizan Belgrad) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Milan Vukotic.
45'
Wechsel Partizan Belgrad. Ibrahim Zubairu kommt für Nemanja Trifunovic.
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45'
Wechsel Partizan Belgrad. Aleks Zekovic kommt für Zoran Alilovic.
45'
Wechsel Partizan Belgrad. Jeh kommt für Erik Kojzek.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Tobol Kostanay und Partizan Belgrad ist 1:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Nemanja Trifunovic (Partizan Belgrad) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
40'
Zoran Alilovic (Partizan Belgrad) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
7'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Tobol Kostanay und Partizan Belgrad ist 1:0. Islam Chesnokov (Tobol Kostanay) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Luis Guerra.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Tobol Kostanay und Partizan Belgrad.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.