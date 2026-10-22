Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Trabzonspor und Heart of Midlothian ist 2:0.
96'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Trabzonspor und Heart of Midlothian ist 2:0.
96'
Kuzey Akçay (Trabzonspor) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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96'
Foul von Pierre Landry Kaboré (Heart of Midlothian).
95'
Gelb-Rote Karte für Sidny Cabral (Trabzonspor) für überhartes Einsteigen.
94'
Foul von Sidny Cabral (Trabzonspor).
94'
Sabah Kerjota (Heart of Midlothian) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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93'
Foul von Fabinho (Trabzonspor).
93'
Sabah Kerjota (Heart of Midlothian) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Wechsel Heart of Midlothian. Pierre Landry Kaboré kommt für Cláudio Braga.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
91'
Josh McPake (Heart of Midlothian) sieht eine Gelbe Karte.
91'
Ecke Trabzonspor. Die Ecke wurde verursacht von Malachi Fagan-Walcott.
88'
Vorbeigeschossen. Sidny Cabral (Trabzonspor) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber nach einer Ecke.
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87'
Wechsel Trabzonspor. Kuzey Akçay kommt für Noah Saviolo aufgrund einer Verletzung.
87'
Das Spiel läuft wieder.
87'
Wechsel Trabzonspor. Fabinho kommt für Batista Mendy.
86'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Noah Saviolo (Trabzonspor).
85'
Ecke Trabzonspor. Die Ecke wurde verursacht von Rogers Mato.
84'
Ozan Tufan (Trabzonspor) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von JJ Williams (Heart of Midlothian).
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83'
Vorbeigeschossen. Josh McPake (Heart of Midlothian) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Sabah Kerjota mit einem langen Ball.
82'
Ball pariert. Noah Saviolo (Trabzonspor) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ozan Tufan.
81'
Wagner Pina (Trabzonspor) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
81'
Foul von Josh McPake (Heart of Midlothian).
80'
Sidny Cabral (Trabzonspor) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von JJ Williams (Heart of Midlothian).
75'
Wechsel Heart of Midlothian. Josh McPake kommt für Sabri Guendouz.
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75'
Wechsel Heart of Midlothian. Sabah Kerjota kommt für Calvin Miller.
75'
Wechsel Heart of Midlothian. JJ Williams kommt für James Wilson.
74'
Sidny Cabral (Trabzonspor) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
74'
Foul von Calvin Miller (Heart of Midlothian).
71'
Wechsel Trabzonspor. Aral Simsir kommt für Tim Jabol-Folcarelli.
71'
Wechsel Trabzonspor. Ozan Tufan kommt für Mohamed Salah.
70'
Wechsel Trabzonspor. Wagner Pina kommt für Benjamin Bouchouari.
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70'
Ecke Trabzonspor. Die Ecke wurde verursacht von Stephen Kingsley.
68'
Tim Jabol-Folcarelli (Trabzonspor) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Tómas Magnússon (Heart of Midlothian).
66'
Vorbeigeschossen. Rogers Mato (Heart of Midlothian) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Stephen Kingsley.
58'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Trabzonspor und Heart of Midlothian ist 2:0. Franculino Djú (Trabzonspor) trifft mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, oben links. Vorbereitet von Mohamed Salah.
56'
Abseits Heart of Midlothian. Calvin Miller spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Jamie McCart im Abseits.
55'
Foul von Samet Akaydin (Trabzonspor).
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55'
Jordi Altena (Heart of Midlothian) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
54'
Vorbeigeschossen. Sidny Cabral (Trabzonspor) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Noah Saviolo.
52'
Vorbeigeschossen. Batista Mendy (Trabzonspor) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Tim Jabol-Folcarelli.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Trabzonspor und Heart of Midlothian ist 1:0.
49'
Foul von Melih Kabasakal (Trabzonspor).
49'
Sabri Guendouz (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Ball pariert. Benjamin Bouchouari (Trabzonspor) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Franculino Djú.
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46'
Der vierte Offizielle kündigt 5 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Abseits Trabzonspor. Mohamed Salah spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Franculino Djú im Abseits.
45'
Ball abgeblockt. Cláudio Braga (Heart of Midlothian) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Sabri Guendouz.
44'
Wechsel Heart of Midlothian. Stephen Kingsley kommt für Christian Borchgrevink aufgrund einer Verletzung.
44'
Vorbeigeschossen. Benjamin Bouchouari (Trabzonspor) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Tim Jabol-Folcarelli.
44'
Ball pariert. Franculino Djú (Trabzonspor) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
43'
Das Spiel läuft wieder.
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42'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Christian Borchgrevink (Heart of Midlothian).
40'
Foul von Mohamed Salah (Trabzonspor).
40'
Tómas Magnússon (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Samet Akaydin (Trabzonspor) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
37'
Foul von Samet Akaydin (Trabzonspor).
37'
James Wilson (Heart of Midlothian) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
36'
Noah Saviolo (Trabzonspor) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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36'
Foul von Cláudio Braga (Heart of Midlothian).
35'
Ball abgeblockt. Malachi Fagan-Walcott (Heart of Midlothian) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Cláudio Braga.
35'
Foul von Noah Saviolo (Trabzonspor).
35'
Calvin Miller (Heart of Midlothian) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Noah Saviolo (Trabzonspor).
34'
Cláudio Braga (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Sidny Cabral (Trabzonspor) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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34'
Foul von Calvin Miller (Heart of Midlothian).
32'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Trabzonspor und Heart of Midlothian ist 1:0. Mohamed Salah (Trabzonspor) verwandelt den Elfmeter mit dem linken Fuss in die Tormitte.
30'
Elfmeter für Trabzonspor. Franculino Djú wurde im Strafraum gefoult.
30'
Tómas Magnússon verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
30'
Ball abgeblockt. Mohamed Salah (Trabzonspor) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Melih Kabasakal.
29'
Melih Kabasakal (Trabzonspor) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Tómas Magnússon (Heart of Midlothian).
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25'
Foul von Noah Saviolo (Trabzonspor).
25'
Christian Borchgrevink (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Cenk Özkacar (Trabzonspor) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von Cláudio Braga (Heart of Midlothian).
24'
Foul von Franculino Djú (Trabzonspor).
24'
Jordi Altena (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
21'
Ball abgeblockt. Samet Akaydin (Trabzonspor) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mohamed Salah mit einer Flanke.
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20'
Christian Borchgrevink (Heart of Midlothian) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
20'
Noah Saviolo (Trabzonspor) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Christian Borchgrevink (Heart of Midlothian).
14'
VAR Entscheidung: Kein Elfmeter Trabzonspor.
14'
Abseits Trabzonspor. Benjamin Bouchouari spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Mohamed Salah im Abseits.
14'
Ecke Trabzonspor. Die Ecke wurde verursacht von Sabri Guendouz.
13'
Ecke Trabzonspor. Die Ecke wurde verursacht von Rogers Mato.
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11'
Calvin Miller (Heart of Midlothian) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
11'
Foul von Calvin Miller (Heart of Midlothian).
11'
Sidny Cabral (Trabzonspor) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
10'
Ball pariert. Cláudio Braga (Heart of Midlothian) versucht es per Kopf rechts im Strafraum, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Calvin Miller mit einer Flanke.
9'
Sidny Cabral (Trabzonspor) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
9'
Christian Borchgrevink (Heart of Midlothian) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
9'
Foul von Sidny Cabral (Trabzonspor).
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7'
Vorbeigeschossen. Christian Borchgrevink (Heart of Midlothian) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Calvin Miller nach einer Ecke.
7'
Vorbeigeschossen. Jamie McCart (Heart of Midlothian) versucht es mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
7'
Ball abgeblockt. Tómas Magnússon (Heart of Midlothian) versucht es mit dem rechten Fuss links im Fünfmeterraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
7'
Malachi Fagan-Walcott (Heart of Midlothian) trifft den linken Pfosten per Kopf aus der Strafraummitte,. Vorbereitet von Calvin Miller mit einer Flanke nach einer Ecke.
6'
Ecke Heart of Midlothian. Die Ecke wurde verursacht von André Onana.
6'
Vorbeigeschossen. Christian Borchgrevink (Heart of Midlothian) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus mehr als 30 Metern aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Malachi Fagan-Walcott.
5'
Sabri Guendouz (Heart of Midlothian) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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5'
Foul von Melih Kabasakal (Trabzonspor).
5'
Handspiel von Rogers Mato (Heart of Midlothian).
3'
Ecke Trabzonspor. Die Ecke wurde verursacht von Rogers Mato.
1'
Foul von Cláudio Braga (Heart of Midlothian).
1'
Noah Saviolo (Trabzonspor) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Trabzonspor und Heart of Midlothian.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.