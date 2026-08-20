Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Tromso IL und Brighton and Hove Albion ist 0:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Tromso IL und Brighton and Hove Albion ist 0:0.
93'
Vorbeigeschossen. Amario Cozier-Duberry (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss von rechts aus spitzem Winkel doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Charalampos Kostoulas.
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92'
Foul von Zadok Yohanna (Brighton and Hove Albion).
92'
Isak Vadebu (Tromso IL) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
91'
Wechsel Tromso IL. Daniel Braut kommt für Troy Nyhammer.
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90'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Jesper Grundt.
88'
Vorbeigeschossen. Charalampos Kostoulas (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Pascal Gross.
87'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Zadok Yohanna kommt für Ferdi Kadioglu.
86'
Vorbeigeschossen. Isak Vadebu (Tromso IL) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder verfehlt den rechten Torwinkel knapp. Vorbereitet von Ieltsin Camões.
85'
Ball abgeblockt. Amario Cozier-Duberry (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mats Wieffer.
83'
Foul von Mats Wieffer (Brighton and Hove Albion).
83'
Sander Innvær (Tromso IL) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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82'
Ball pariert. Jack Hinshelwood (Brighton and Hove Albion) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Pascal Gross mit einer Flanke.
80'
Charalampos Kostoulas (Brighton and Hove Albion) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
80'
Foul von Troy Nyhammer (Tromso IL).
80'
Wechsel Tromso IL. Sander Innvær kommt für Isak Dahlqvist.
80'
Wechsel Tromso IL. Jesper Grundt kommt für Heine Larsen.
79'
Foul von Amario Cozier-Duberry (Brighton and Hove Albion).
79'
Alexander Warneryd (Tromso IL) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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79'
Vorbeigeschossen. Yasin Ayari (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei.
78'
Ball abgeblockt. Jack Hinshelwood (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Charalampos Kostoulas.
78'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Jack Hinshelwood kommt für Georginio Rutter.
77'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Maxim De Cuyper kommt für Ibrahim Osman.
76'
Foul von Amario Cozier-Duberry (Brighton and Hove Albion).
76'
Heine Larsen (Tromso IL) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
75'
Vorbeigeschossen. Charalampos Kostoulas (Brighton and Hove Albion) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Amario Cozier-Duberry mit einer Flanke.
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74'
Abseits Tromso IL. Ruben Jenssen spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ieltsin Camões im Abseits.
73'
Yasin Ayari (Brighton and Hove Albion) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
73'
Foul von Mathias Tønnessen (Tromso IL).
72'
Luka Vuskovic (Brighton and Hove Albion) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Foul von Ieltsin Camões (Tromso IL).
71'
Foul von Georginio Rutter (Brighton and Hove Albion).
71'
Vetle Skjærvik (Tromso IL) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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70'
Abseits Tromso IL. Jakob Haugaard spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Ieltsin Camões im Abseits.
70'
Foul von Mats Wieffer (Brighton and Hove Albion).
70'
Heine Larsen (Tromso IL) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
70'
Ball abgeblockt. Pascal Gross (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
68'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Charalampos Kostoulas kommt für Diego Gómez.
68'
Wechsel Brighton and Hove Albion. Amario Cozier-Duberry kommt für Malick Yalcouyé.
67'
Foul von Diego Gómez (Brighton and Hove Albion).
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67'
Alexander Warneryd (Tromso IL) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Ball abgeblockt. Yasin Ayari (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
67'
Ball abgeblockt. Ibrahim Osman (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Pascal Gross mit einem langen Ball.
64'
Wechsel Tromso IL. Ieltsin Camões kommt für Lars Olden Larsen.
63'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Isak Vadebu.
62'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Alexander Warneryd.
60'
Foul von Malick Yalcouyé (Brighton and Hove Albion).
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60'
Troy Nyhammer (Tromso IL) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
59'
Ferdi Kadioglu (Brighton and Hove Albion) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
59'
Foul von Ferdi Kadioglu (Brighton and Hove Albion).
59'
David Edvardsson (Tromso IL) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
58'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Vetle Skjærvik.
56'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Ruben Jenssen.
55'
Vorbeigeschossen. Ferdi Kadioglu (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Diego Gómez nach einer Ecke.
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54'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Jakob Haugaard.
54'
Ball pariert. Yasin Ayari (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Georginio Rutter.
53'
Abseits Brighton and Hove Albion. Yasin Ayari spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Malick Yalcouyé im Abseits.
52'
Vorbeigeschossen. Yasin Ayari (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Georginio Rutter.
51'
Vorbeigeschossen. Lars Olden Larsen (Tromso IL) versucht es per Kopf rechts im Fünfmeterraum aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Mathias Tønnessen nach einer Ecke.
51'
Vorbeigeschossen. Mathias Tønnessen (Tromso IL) versucht es nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus kürzester Distanz doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von David Edvardsson mit einer Flanke nach einer Ecke.
50'
Ecke Tromso IL. Die Ecke wurde verursacht von Luka Vuskovic.
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49'
Ecke Tromso IL. Die Ecke wurde verursacht von Bart Verbruggen.
49'
Ball pariert. Heine Larsen (Tromso IL) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von David Edvardsson mit einem Steilpass.
48'
Luka Vuskovic (Brighton and Hove Albion) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
48'
Foul von Luka Vuskovic (Brighton and Hove Albion).
48'
Troy Nyhammer (Tromso IL) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Tromso IL und Brighton and Hove Albion ist 0:0.
47'
Vorbeigeschossen. Olivier Boscagli (Brighton and Hove Albion) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Pascal Gross mit einer Flanke nach einer Ecke.
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46'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Isak Vadebu.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Mats Wieffer (Brighton and Hove Albion) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
45'
Foul von Lars Olden Larsen (Tromso IL).
42'
Foul von Olivier Boscagli (Brighton and Hove Albion).
42'
David Edvardsson (Tromso IL) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
41'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Isak Dahlqvist.
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40'
Das Spiel läuft wieder.
40'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Mathias Tønnessen (Tromso IL).
39'
Das Spiel läuft wieder.
38'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Luka Vuskovic (Brighton and Hove Albion).
36'
Foul von Malick Yalcouyé (Brighton and Hove Albion).
36'
David Edvardsson (Tromso IL) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Vorbeigeschossen. Mats Wieffer (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Ibrahim Osman mit einer Flanke.
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35'
Luka Vuskovic (Brighton and Hove Albion) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
35'
Foul von Heine Larsen (Tromso IL).
34'
Ball pariert. Luka Vuskovic (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Malick Yalcouyé.
31'
Foul von Ibrahim Osman (Brighton and Hove Albion).
31'
Isak Vadebu (Tromso IL) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
30'
Vorbeigeschossen. Ibrahim Osman (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss vom linken Flügel, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Pascal Gross nach einer Ecke.
30'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Jakob Haugaard.
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30'
Ball pariert. Ibrahim Osman (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten.
29'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von Jakob Haugaard.
29'
Ball pariert. Georginio Rutter (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
28'
Vorbeigeschossen. Malick Yalcouyé (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
27'
Ball abgeblockt. Georginio Rutter (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Yasin Ayari.
26'
Ball pariert. Pascal Gross (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Georginio Rutter.
26'
Ferdi Kadioglu (Brighton and Hove Albion) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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26'
Foul von Isak Dahlqvist (Tromso IL).
25'
Foul von Georginio Rutter (Brighton and Hove Albion).
25'
David Edvardsson (Tromso IL) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Malick Yalcouyé (Brighton and Hove Albion) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
24'
Foul von David Edvardsson (Tromso IL).
23'
Foul von Yasin Ayari (Brighton and Hove Albion).
23'
Mathias Tønnessen (Tromso IL) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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23'
Foul von Georginio Rutter (Brighton and Hove Albion).
23'
Vetle Skjærvik (Tromso IL) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
22'
Vorbeigeschossen. Mathias Tønnessen (Tromso IL) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von David Edvardsson mit einer Flanke nach einer Ecke.
21'
Ecke Tromso IL. Die Ecke wurde verursacht von Georginio Rutter.
21'
Ecke Tromso IL. Die Ecke wurde verursacht von Ferdi Kadioglu.
20'
Foul von Olivier Boscagli (Brighton and Hove Albion).
20'
Troy Nyhammer (Tromso IL) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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19'
Das Spiel läuft wieder.
19'
Das Spiel ist unterbrochen (Brighton and Hove Albion).
18'
Abseits Tromso IL. Troy Nyhammer spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Vetle Skjærvik im Abseits.
17'
Ecke Tromso IL. Die Ecke wurde verursacht von Mats Wieffer.
16'
Das Spiel läuft wieder.
16'
Das Spiel ist unterbrochen (Brighton and Hove Albion).
14'
Foul von Malick Yalcouyé (Brighton and Hove Albion).
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14'
Heine Larsen (Tromso IL) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
11'
Handspiel von Pascal Gross (Brighton and Hove Albion).
11'
Ball abgeblockt. Pascal Gross (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ibrahim Osman.
10'
Ecke Brighton and Hove Albion. Die Ecke wurde verursacht von David Edvardsson.
4'
Abseits Tromso IL. David Edvardsson spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Heine Larsen im Abseits.
3'
Ball abgeblockt. Georginio Rutter (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ibrahim Osman.
3'
Vorbeigeschossen. Yasin Ayari (Brighton and Hove Albion) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Pascal Gross mit einem langen Ball.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Tromso IL und Brighton and Hove Albion.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.