Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Tromso IL und CFR Cluj ist 2:1.
Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Tromso IL und CFR Cluj ist 2:1.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
Werbung
84'
Wechsel Tromso IL. Daniel Braut kommt für Ieltsin Camões.
78'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Tromso IL und CFR Cluj ist 2:1. Meriton Korenica (CFR Cluj) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Andres Sfait.
76'
Wechsel CFR Cluj. Mateo Miclăuș kommt für Lorenzo Biliboc.
75'
Wechsel Tromso IL. Mads Mikkelsen kommt für David Edvardsson.
Werbung
70'
Heine Larsen (Tromso IL) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
68'
Wechsel CFR Cluj. Bruno Costa kommt für Adrian Paun.
63'
Meriton Korenica (CFR Cluj) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
62'
Wechsel Tromso IL. Aleksander Elvebu kommt für Troy Nyhammer.
49'
Adrian Paun (CFR Cluj) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
48'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Tromso IL und CFR Cluj ist 2:0. Isak Vadebu (Tromso IL) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Troy Nyhammer.
45'
Wechsel Tromso IL. Heine Larsen kommt für Lars Olden Larsen.
Werbung
45'
Wechsel Tromso IL. Alexander Warneryd kommt für Isak Dahlqvist.
45'
Wechsel CFR Cluj. Viktor Kun kommt für Christopher Braun.
45'
Wechsel CFR Cluj. Meriton Korenica kommt für Andrei Cordea.
45'
Wechsel CFR Cluj. Francisco Barrios kommt für Alin Fica.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Tromso IL und CFR Cluj ist 1:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 0 Minuten Nachspielzeit an.
6'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Tromso IL und CFR Cluj ist 1:0. Leon Hien (Tromso IL) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Lars Olden Larsen.
Werbung
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Tromso IL und CFR Cluj.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.