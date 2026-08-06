Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Twente Enschede und DAC Dunajská Streda ist 6:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Twente Enschede und DAC Dunajská Streda ist 6:0.
93'
Foul von Lucas Vennegoor of Hesselink (Twente Enschede).
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93'
Filip Blazek (DAC Dunajská Streda) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
93'
Ball abgeblockt. Kristian Hlynsson (Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Marko Pjaca.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
88'
Wechsel DAC Dunajská Streda. Nathan Udvaros kommt für Giorgi Gagua.
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87'
Vorbeigeschossen. Naci Ünüvar (Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei.
87'
Das Spiel läuft wieder.
86'
Das Spiel ist unterbrochen (Twente Enschede).
85'
Foul von Mathias Kjølø (Twente Enschede).
85'
Klemen Nemanic (DAC Dunajská Streda) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Foul von Kristian Hlynsson (Twente Enschede).
84'
Giorgi Gagua (DAC Dunajská Streda) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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83'
Kristian Hlynsson (Twente Enschede) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Fallou Diongue (DAC Dunajská Streda).
82'
Lucas Vennegoor of Hesselink (Twente Enschede) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
82'
Foul von Filip Blazek (DAC Dunajská Streda).
81'
Vorbeigeschossen. Naci Ünüvar (Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Aske Adelgaard.
80'
Ecke DAC Dunajská Streda. Die Ecke wurde verursacht von Lars Unnerstall.
80'
Ball pariert. Filip Blazek (DAC Dunajská Streda) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Giorgi Gagua mit einem langen Ball.
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79'
Mathias Kjølø (Twente Enschede) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Foul von Alioune Sylla (DAC Dunajská Streda).
78'
6 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Twente Enschede und DAC Dunajská Streda ist 6:0. Robin Pröpper (Twente Enschede) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Naci Ünüvar mit einer Flanke nach einer Ecke.
77'
Ecke Twente Enschede. Die Ecke wurde verursacht von Matej Trusa.
76'
Ecke Twente Enschede. Die Ecke wurde verursacht von Klemen Nemanic.
74'
Das Spiel läuft wieder.
74'
Wechsel Twente Enschede. Thomas van den Belt kommt für Daouda Weidmann.
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74'
Wechsel Twente Enschede. Lucas Vennegoor of Hesselink kommt für Wout Weghorst.
73'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Filip Blazek (DAC Dunajská Streda).
72'
Foul von Robin Pröpper (Twente Enschede).
72'
Giorgi Gagua (DAC Dunajská Streda) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
71'
Ball pariert. Giorgi Gagua (DAC Dunajská Streda) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Matej Trusa.
70'
Ecke Twente Enschede. Die Ecke wurde verursacht von Filip Blazek.
69'
Wechsel DAC Dunajská Streda. Alioune Sylla kommt für Ammar Ramadan.
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68'
Wechsel Twente Enschede. Naci Ünüvar kommt für Sondre Ørjasæter.
68'
Wechsel DAC Dunajská Streda. Abdoulaye Gueye kommt für Samsondin Ouro.
68'
Vorbeigeschossen. Sondre Ørjasæter (Twente Enschede) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Kristian Hlynsson.
67'
Ball pariert. Ammar Ramadan (DAC Dunajská Streda) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts oben gehalten. Vorbereitet von Simen Juklerød.
65'
Wechsel Twente Enschede. Mathias Kjølø kommt für Ramiz Zerrouki.
65'
Wechsel Twente Enschede. Kristian Hlynsson kommt für Daan Rots.
64'
5 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Twente Enschede und DAC Dunajská Streda ist 5:0. Ramiz Zerrouki (Twente Enschede) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten rechts. Vorbereitet von Sondre Ørjasæter nach einer Ecke.
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63'
Ecke Twente Enschede. Die Ecke wurde verursacht von Simen Juklerød.
62'
Foul von Daouda Weidmann (Twente Enschede).
62'
Fallou Diongue (DAC Dunajská Streda) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
61'
Foul von Ramiz Zerrouki (Twente Enschede).
61'
Filip Blazek (DAC Dunajská Streda) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
60'
Foul von Bart van Rooij (Twente Enschede).
60'
Ammar Ramadan (DAC Dunajská Streda) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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60'
Ball pariert. Daouda Weidmann (Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Marko Pjaca.
56'
4 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Twente Enschede und DAC Dunajská Streda ist 4:0. Max Bruns (Twente Enschede) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz unten rechts. Vorbereitet von Daouda Weidmann mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
54'
Fallou Diongue (DAC Dunajská Streda) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
54'
Aske Adelgaard (Twente Enschede) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Fallou Diongue (DAC Dunajská Streda).
53'
Daouda Weidmann (Twente Enschede) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
53'
Foul von Fallou Diongue (DAC Dunajská Streda).
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52'
Robin Pröpper (Twente Enschede) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
52'
Foul von Robin Pröpper (Twente Enschede).
52'
Matej Trusa (DAC Dunajská Streda) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
51'
Vorbeigeschossen. Daan Rots (Twente Enschede) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Marko Pjaca.
48'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Twente Enschede und DAC Dunajská Streda ist 3:0. Daouda Weidmann (Twente Enschede) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, unten rechts. Vorbereitet von Sondre Ørjasæter.
45'
Wechsel DAC Dunajská Streda. Matej Trusa kommt für Uros Kabic.
45'
Wechsel DAC Dunajská Streda. Fallou Diongue kommt für Eymard Bationo.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Twente Enschede und DAC Dunajská Streda ist 2:0.
48'
Daouda Weidmann (Twente Enschede) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
48'
Foul von Uros Kabic (DAC Dunajská Streda).
47'
Uros Kabic (DAC Dunajská Streda) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
47'
Aske Adelgaard (Twente Enschede) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
47'
Foul von Uros Kabic (DAC Dunajská Streda).
47'
Ball abgeblockt. Ammar Ramadan (DAC Dunajská Streda) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Klemen Nemanic.
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47'
Ecke DAC Dunajská Streda. Die Ecke wurde verursacht von Sondre Ørjasæter.
46'
Ecke DAC Dunajská Streda. Die Ecke wurde verursacht von Max Bruns.
46'
Ball abgeblockt. Simen Juklerød (DAC Dunajská Streda) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ammar Ramadan.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
44'
Ecke Twente Enschede. Die Ecke wurde verursacht von Ammar Ramadan.
44'
Ball abgeblockt. Bart van Rooij (Twente Enschede) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Daouda Weidmann.
44'
Ball abgeblockt. Daouda Weidmann (Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Wout Weghorst.
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42'
Ball pariert. Ammar Ramadan (DAC Dunajská Streda) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Samsondin Ouro.
42'
Das Spiel läuft wieder.
39'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Wout Weghorst (Twente Enschede).
39'
Klemen Nemanic (DAC Dunajská Streda) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
39'
Wout Weghorst (Twente Enschede) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
39'
Foul von Klemen Nemanic (DAC Dunajská Streda).
38'
Foul von Wout Weghorst (Twente Enschede).
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38'
Klemen Nemanic (DAC Dunajská Streda) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
38'
Foul von Ramiz Zerrouki (Twente Enschede).
38'
Tsotne Kapanadze (DAC Dunajská Streda) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Abseits DAC Dunajská Streda. Tsotne Kapanadze spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Eymard Bationo im Abseits.
35'
Ecke DAC Dunajská Streda. Die Ecke wurde verursacht von Max Bruns.
33'
Vorbeigeschossen. Daouda Weidmann (Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
30'
Vorbeigeschossen. Ramiz Zerrouki (Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Daouda Weidmann nach einer Standardsituation.
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29'
Marko Pjaca (Twente Enschede) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
29'
Foul von Filip Blazek (DAC Dunajská Streda).
28'
Foul von Daouda Weidmann (Twente Enschede).
28'
Uros Kabic (DAC Dunajská Streda) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
27'
Ball abgeblockt. Bart van Rooij (Twente Enschede) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Max Bruns.
21'
Ecke Twente Enschede. Die Ecke wurde verursacht von Filip Blazek.
20'
Foul von Aske Adelgaard (Twente Enschede).
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20'
Samsondin Ouro (DAC Dunajská Streda) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Ball pariert. Daan Rots (Twente Enschede) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Wout Weghorst.
18'
Ball pariert. Wout Weghorst (Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Daouda Weidmann.
18'
Vorbeigeschossen. Uros Kabic (DAC Dunajská Streda) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
17'
Abseits Twente Enschede. Ramiz Zerrouki spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Sondre Ørjasæter im Abseits.
17'
Ramiz Zerrouki (Twente Enschede) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
17'
Foul von Giorgi Gagua (DAC Dunajská Streda).
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16'
Vorbeigeschossen. Ammar Ramadan (DAC Dunajská Streda) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Ecke.
16'
Ecke DAC Dunajská Streda. Die Ecke wurde verursacht von Robin Pröpper.
16'
Ball abgeblockt. Giorgi Gagua (DAC Dunajská Streda) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Tsotne Kapanadze.
15'
Vorbeigeschossen. Samsondin Ouro (DAC Dunajská Streda) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
13'
Abseits DAC Dunajská Streda. Ammar Ramadan spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Giorgi Gagua im Abseits.
11'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Twente Enschede und DAC Dunajská Streda ist 2:0. Marko Pjaca (Twente Enschede) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, unten links. Vorbereitet von Wout Weghorst.
11'
Ball pariert. Daouda Weidmann (Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Sondre Ørjasæter.
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7'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Twente Enschede und DAC Dunajská Streda ist 1:0. Daan Rots (Twente Enschede) trifft per Kopf aus kürzester Distanz unten rechts. Vorbereitet von Sondre Ørjasæter mit einer Flanke.
4'
Daan Rots (Twente Enschede) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
4'
Foul von Samsondin Ouro (DAC Dunajská Streda).
1'
Ecke Twente Enschede. Die Ecke wurde verursacht von Tsotne Kapanadze.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Twente Enschede und DAC Dunajská Streda.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.