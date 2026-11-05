Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Twente Enschede und Pafos FC ist 3:1.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Twente Enschede und Pafos FC ist 3:1.
93'
Vorbeigeschossen. Lucas Vennegoor of Hesselink (FC Twente Enschede) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei nach einem Konter.
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93'
Foul von Robin Pröpper (FC Twente Enschede).
93'
Guga (Pafos FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Vorbeigeschossen. Lucas Vennegoor of Hesselink (FC Twente Enschede) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Thomas van den Belt.
92'
Ball pariert. Wout Weghorst (FC Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Marko Pjaca.
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91'
Ball abgeblockt. Jordy Bawuah (FC Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Michal Rosiak.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
89'
Ecke Pafos FC. Die Ecke wurde verursacht von Michal Rosiak.
88'
Vorbeigeschossen. Thomas van den Belt (FC Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Robin Pröpper mit dem Kopf nach einer Ecke.
88'
Ecke FC Twente Enschede. Die Ecke wurde verursacht von Samy Mmaee.
88'
Ball abgeblockt. Thomas van den Belt (FC Twente Enschede) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Joël Drommel.
86'
Wechsel FC Twente Enschede. Michal Rosiak kommt für Aske Adelgaard.
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85'
Wechsel FC Twente Enschede. Jordy Bawuah kommt für Daouda Weidmann.
85'
Wechsel FC Twente Enschede. Marko Pjaca kommt für Sondre Ørjasæter.
82'
3 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Twente Enschede und Pafos FC ist 3:1. Daouda Weidmann (FC Twente Enschede) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Thomas van den Belt.
82'
Ball abgeblockt. Thomas van den Belt (FC Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
82'
Abseits FC Twente Enschede. Daouda Weidmann spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Wout Weghorst im Abseits.
81'
Wechsel FC Twente Enschede. Thomas van den Belt kommt für Younes Taha.
81'
Wechsel Pafos FC. Guga kommt für Alexandre Brito.
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81'
Wechsel Pafos FC. Domingos Quina kommt für Vlad Dragomir.
80'
Ecke FC Twente Enschede. Die Ecke wurde verursacht von Nicholas Ioannou.
80'
Ball abgeblockt. Younes Taha (FC Twente Enschede) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
79'
Ball pariert. Daouda Weidmann (FC Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Younes Taha.
78'
Daouda Weidmann (FC Twente Enschede) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
78'
Foul von Alexandre Brito (Pafos FC).
77'
Wechsel FC Twente Enschede. Lucas Vennegoor of Hesselink kommt für Daan Rots.
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76'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Twente Enschede und Pafos FC ist 2:1. Sondre Ørjasæter (FC Twente Enschede) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Younes Taha mit einem Steilpass nach einem Konter.
75'
Ball pariert. Ramiz Zerrouki (FC Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten.
74'
Ball pariert. Sondre Ørjasæter (FC Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
74'
Ecke FC Twente Enschede. Die Ecke wurde verursacht von Radoslaw Majecki.
74'
Ball pariert. Daouda Weidmann (FC Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Wout Weghorst mit dem Kopf.
71'
Ecke FC Twente Enschede. Die Ecke wurde verursacht von David Luiz.
71'
Ball abgeblockt. Younes Taha (FC Twente Enschede) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Aske Adelgaard.
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69'
Wechsel Pafos FC. Anderson Silva kommt für João Correia.
67'
Ecke FC Twente Enschede. Die Ecke wurde verursacht von Radoslaw Majecki.
66'
Ball abgeblockt. Aske Adelgaard (FC Twente Enschede) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
66'
Ecke FC Twente Enschede. Die Ecke wurde verursacht von David Luiz.
66'
Ecke FC Twente Enschede. Die Ecke wurde verursacht von Samy Mmaee.
66'
Vorbeigeschossen. Wout Weghorst (FC Twente Enschede) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Bart van Rooij mit einer Flanke.
64'
Gelb-Rote Karte für Lelê (Pafos FC) für überhartes Einsteigen.
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64'
Daouda Weidmann (FC Twente Enschede) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
64'
Foul von Lelê (Pafos FC).
63'
Ball pariert. Lelê (Pafos FC) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Bruno Felipe mit einer Flanke.
62'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Twente Enschede und Pafos FC ist 1:1. Ruud Nijstad (FC Twente Enschede) trifft per Kopf aus kürzester Distanz in die Tormitte. Vorbereitet von Daouda Weidmann mit einer Flanke nach einer Standardsituation.
62'
Sondre Ørjasæter (FC Twente Enschede) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
62'
Foul von Bruno Felipe (Pafos FC).
61'
Vorbeigeschossen. Lelê (Pafos FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei nach einer Standardsituation.
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61'
Ball pariert. Lelê (Pafos FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Samy Mmaee mit dem Kopf.
60'
Foul von Aske Adelgaard (FC Twente Enschede).
60'
Bruno Felipe (Pafos FC) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
58'
Abseits Pafos FC. Samy Mmaee spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Lelê im Abseits.
57'
Abseits Pafos FC. David Luiz spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen João Correia im Abseits.
56'
Foul von Wout Weghorst (FC Twente Enschede).
56'
David Luiz (Pafos FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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54'
Ecke FC Twente Enschede. Die Ecke wurde verursacht von Ken Sema.
52'
Vorbeigeschossen. Aske Adelgaard (FC Twente Enschede) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Sondre Ørjasæter mit einer Flanke.
51'
Foul von Bart van Rooij (FC Twente Enschede).
51'
João Correia (Pafos FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
48'
Ecke FC Twente Enschede. Die Ecke wurde verursacht von Ivan Sunjic.
47'
Ball pariert. Sondre Ørjasæter (FC Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
47'
Ball abgeblockt. Sondre Ørjasæter (FC Twente Enschede) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Daan Rots.
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46'
Foul von Daouda Weidmann (FC Twente Enschede).
46'
Ivan Sunjic (Pafos FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Twente Enschede und Pafos FC ist 0:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Ball pariert. Younes Taha (FC Twente Enschede) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Sondre Ørjasæter mit einer Flanke.
44'
Bart van Rooij (FC Twente Enschede) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Ken Sema (Pafos FC).
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43'
Foul von Daan Rots (FC Twente Enschede).
43'
João Correia (Pafos FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
40'
Lelê (Pafos FC) sieht eine Gelbe Karte für exzessiven Jubel.
39'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Twente Enschede und Pafos FC ist 0:1. Lelê (Pafos FC) trifft mit dem rechten Fuss aus der Distanz, oben links.
39'
Foul von Wout Weghorst (FC Twente Enschede).
39'
David Luiz (Pafos FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
37'
Ball pariert. Daouda Weidmann (FC Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Ramiz Zerrouki.
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34'
Ruud Nijstad (FC Twente Enschede) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
34'
Foul von Ruud Nijstad (FC Twente Enschede).
34'
Lelê (Pafos FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
32'
Ball abgeblockt. Sondre Ørjasæter (FC Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Daan Rots.
31'
Daan Rots (FC Twente Enschede) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Lelê (Pafos FC).
30'
Ramiz Zerrouki (FC Twente Enschede) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
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30'
Foul von Ken Sema (Pafos FC).
28'
Ecke FC Twente Enschede. Die Ecke wurde verursacht von Samy Mmaee.
26'
Handspiel von Ramiz Zerrouki (FC Twente Enschede).
25'
Vorbeigeschossen. Younes Taha (FC Twente Enschede) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber - nach einem direkten Freistoss.
25'
Younes Taha (FC Twente Enschede) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
25'
Foul von Nicholas Ioannou (Pafos FC).
22'
Ball pariert. Ramiz Zerrouki (FC Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Younes Taha.
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19'
Ecke FC Twente Enschede. Die Ecke wurde verursacht von David Luiz.
18'
Aske Adelgaard (FC Twente Enschede) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
18'
Foul von Ivan Sunjic (Pafos FC).
16'
Daan Rots (FC Twente Enschede) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
16'
Foul von Nicholas Ioannou (Pafos FC).
15'
Handspiel von Ruud Nijstad (FC Twente Enschede).
15'
Ball abgeblockt. Ruud Nijstad (FC Twente Enschede) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
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15'
Ecke FC Twente Enschede. Die Ecke wurde verursacht von Bruno Felipe.
13'
Foul von Ramiz Zerrouki (FC Twente Enschede).
13'
Lelê (Pafos FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
12'
Das Spiel läuft wieder.
11'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung David Luiz (Pafos FC).
11'
Ball pariert. Wout Weghorst (FC Twente Enschede) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Bart van Rooij.
10'
Handspiel von Younes Taha (FC Twente Enschede).
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9'
Vorbeigeschossen. Sondre Ørjasæter (FC Twente Enschede) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Aske Adelgaard mit einer Flanke.
8'
Vorbeigeschossen. João Correia (Pafos FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Lelê nach einem Konter.
6'
Foul von Bart van Rooij (FC Twente Enschede).
6'
Alexandre Brito (Pafos FC) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
2'
Ball pariert. Alexandre Brito (Pafos FC) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Twente Enschede und Pafos FC.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.