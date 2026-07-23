Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Universitatea Cluj und Brann Bergen ist 2:2.
Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Universitatea Cluj und Brann Bergen ist 2:2.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
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87'
Alexandru Chipciu (Universitatea Cluj) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
87'
Joachim Soltvedt (Brann Bergen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
87'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Universitatea Cluj und Brann Bergen ist 2:2. Pedro Pinho (Universitatea Cluj) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Iulian Cristea.
86'
Fredrik Knudsen (Brann Bergen) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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85'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Universitatea Cluj und Brann Bergen ist 1:2. Jovo Lukic (Universitatea Cluj) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Marius Stefanescu.
80'
Wechsel Brann Bergen. Markus Haaland kommt für Kristall Ingason.
80'
Wechsel Brann Bergen. Bård Finne kommt für Noah Holm.
75'
Adams Friday (Universitatea Cluj) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
67'
Wechsel Brann Bergen. Sævar Magnússon kommt für Ulrik Mathisen.
67'
Wechsel Brann Bergen. Jonas Torsvik kommt für Denzel De Roeve.
66'
Wechsel Brann Bergen. Eggert Gudmundsson kommt für Niklas Castro.
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61'
Wechsel Universitatea Cluj. Adams Friday kommt für Dan Nistor.
61'
Wechsel Universitatea Cluj. Issouf Macalou kommt für Jug Stanojev.
61'
Wechsel Universitatea Cluj. Jovo Lukic kommt für Alibek Aliev.
61'
Wechsel Universitatea Cluj. Pedro Pinho kommt für Mouhamadou Drammeh.
53'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Universitatea Cluj und Brann Bergen ist 0:2. Felix Myhre (Brann Bergen) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Ulrik Mathisen.
46'
Marius Stefanescu (Universitatea Cluj) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Universitatea Cluj und Brann Bergen ist 0:1.
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45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
40'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Universitatea Cluj und Brann Bergen ist 0:1. Niklas Castro (Brann Bergen) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Universitatea Cluj und Brann Bergen.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.