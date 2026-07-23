Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Vaduz und Atlètic Club d'Escaldes ist 4:0.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Vaduz und Atlètic Club d'Escaldes ist 4:0.
92'
Adrià Gallego (Atlètic Club d'Escaldes) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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90'
Wechsel Atlètic Club d'Escaldes. Dylan Traore kommt für David Valero.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
89'
4 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Vaduz und Atlètic Club d'Escaldes ist 4:0. Dejan Sorgic (FC Vaduz) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Juan Cabrera.
80'
3 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Vaduz und Atlètic Club d'Escaldes ist 3:0. Juan Cabrera (FC Vaduz) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Liridon Berisha.
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79'
Wechsel FC Vaduz. Malik Sawadogo kommt für Dominik Schwizer.
79'
Wechsel FC Vaduz. Dejan Djokic kommt für Marcel Monsberger.
77'
Denis Simani (FC Vaduz) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
70'
Julian Stark (FC Vaduz) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
69'
Jota (Atlètic Club d'Escaldes) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
68'
Emanoel (Atlètic Club d'Escaldes) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
67'
Wechsel Atlètic Club d'Escaldes. Borja Morales kommt für Juan Barragán.
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63'
Juan Barragán (Atlètic Club d'Escaldes) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
61'
Wechsel FC Vaduz. Juan Cabrera kommt für Mats Hammerich.
61'
Wechsel FC Vaduz. Julian Stark kommt für Mischa Eberhard.
60'
Wechsel Atlètic Club d'Escaldes. Jota kommt für Hamza Ryahi.
54'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Vaduz und Atlètic Club d'Escaldes ist 2:0. Mischa Eberhard (FC Vaduz) trifft nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Dominik Schwizer.
53'
Marcos Blasco (Atlètic Club d'Escaldes) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
45'
Wechsel Atlètic Club d'Escaldes. Jean Assoubre kommt für Sohaib Boulayoune.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Vaduz und Atlètic Club d'Escaldes ist 1:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
18'
Sohaib Boulayoune (Atlètic Club d'Escaldes) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
11'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Vaduz und Atlètic Club d'Escaldes ist 1:0. Mischa Eberhard (FC Vaduz) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Dominik Schwizer.
9'
Wechsel FC Vaduz. Dejan Sorgic kommt für Lado Akhalaia.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Vaduz und Atlètic Club d'Escaldes.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.