Wechsel Inter Turku. Prosper Ahiabu kommt für Jasse Tuominen.
63'
Wechsel Inter Turku. Lauri Laine kommt für Antoin Essomba.
58'
Denis Simani (FC Vaduz) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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56'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Vaduz und Inter Turku ist 2:1. Lutfi Dalipi (FC Vaduz) trifft mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen FC Vaduz und Inter Turku ist 1:1.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
13'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen FC Vaduz und Inter Turku ist 1:1. Jasse Tuominen (Inter Turku) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Alie Conteh.
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4'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen FC Vaduz und Inter Turku ist 1:0. Denis Simani (FC Vaduz) trifft per Kopf aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Dominik Schwizer.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen FC Vaduz und Inter Turku.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.