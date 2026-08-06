Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Valur Reykjavik und FC Nordsjaelland ist 0:2.
94'
Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Valur Reykjavik und FC Nordsjaelland ist 0:2.
93'
Foul von Prince Amoako (FC Nordsjaelland).
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93'
Kristófer Arnarsson (Valur Reykjavik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
92'
Vorbeigeschossen. Markus Nakkim (Valur Reykjavik) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Myles Veldman mit einer Flanke.
91'
Abseits FC Nordsjaelland. Mark Brink spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Runar Norheim im Abseits.
91'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
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89'
Ecke Valur Reykjavik. Die Ecke wurde verursacht von Nicklas Røjkjær.
88'
Justin Janssen (FC Nordsjaelland) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
88'
Foul von Justin Janssen (FC Nordsjaelland).
88'
Tryggvi Haraldsson (Valur Reykjavik) bekommt auf dem rechten Flügel einen Freistoss zugesprochen.
87'
Ball pariert. Bjarni Antonsson (Valur Reykjavik) versucht es per Kopf aus kürzester Distanz der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Tryggvi Haraldsson mit einer Flanke.
87'
Ecke Valur Reykjavik. Die Ecke wurde verursacht von Andreas Hansen.
87'
Ball abgeblockt. Myles Veldman (Valur Reykjavik) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Patrick Pedersen.
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86'
Foul von Prince Amoako (FC Nordsjaelland).
86'
Hördur Gunnarsson (Valur Reykjavik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
84'
Wechsel FC Nordsjaelland. Levy Néné kommt für Ibrahim Adel.
83'
Wechsel FC Nordsjaelland. Noah Markmann kommt für Juho Lähteenmäki.
83'
Tryggvi Haraldsson (Valur Reykjavik) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
83'
Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
83'
Foul von Tryggvi Haraldsson (Valur Reykjavik).
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82'
Ecke FC Nordsjaelland. Die Ecke wurde verursacht von Markus Nakkim.
81'
Ecke FC Nordsjaelland. Die Ecke wurde verursacht von Markus Nakkim.
80'
Foul von Runar Norheim (FC Nordsjaelland).
80'
Myles Veldman (Valur Reykjavik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
79'
Wechsel Valur Reykjavik. Patrick Pedersen kommt für Jónatan Jónsson.
79'
Wechsel Valur Reykjavik. Bjarni Antonsson kommt für Albin Skoglund.
79'
Wechsel Valur Reykjavik. Kristófer Arnarsson kommt für Lúkas Heimisson.
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78'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Valur Reykjavik und FC Nordsjaelland ist 0:2. Nicklas Røjkjær (FC Nordsjaelland) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss in die Tormitte unter die Latte.
77'
VAR Entscheidung: Elfmeter FC Nordsjaelland.
76'
Elfmeter für FC Nordsjaelland. Prince Amoako wurde im Strafraum gefoult.
76'
Albin Skoglund verschuldet einen Elfmeter mit einem Foul im Strafraum.
74'
Ball pariert. Hjalte Boe Rasmussen (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Runar Norheim.
73'
Ball pariert. Runar Norheim (FC Nordsjaelland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Prince Amoako.
71'
Vorbeigeschossen. Nicklas Røjkjær (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Runar Norheim.
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69'
Juho Lähteenmäki (FC Nordsjaelland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
69'
Foul von Hördur Gunnarsson (Valur Reykjavik).
68'
Foul von Mark Brink (FC Nordsjaelland).
68'
Tryggvi Haraldsson (Valur Reykjavik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
67'
Ecke FC Nordsjaelland. Die Ecke wurde verursacht von Ingimar Støle.
67'
Wechsel Valur Reykjavik. Hördur Gunnarsson kommt für Birkir Heimisson.
67'
Wechsel Valur Reykjavik. Ingimar Støle kommt für Dagur Gardarsson.
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67'
Wechsel FC Nordsjaelland. Nicklas Røjkjær kommt für Stephen Acquah.
66'
Wechsel FC Nordsjaelland. Prince Amoako kommt für Villum Berthelsen.
66'
Foul von Justin Janssen (FC Nordsjaelland).
66'
Dagur Gardarsson (Valur Reykjavik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
63'
Ball abgeblockt. Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Villum Berthelsen.
61'
Foul von Stephen Acquah (FC Nordsjaelland).
61'
Dagur Gardarsson (Valur Reykjavik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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61'
Ecke FC Nordsjaelland. Die Ecke wurde verursacht von Jónatan Jónsson.
60'
Ecke FC Nordsjaelland. Die Ecke wurde verursacht von Frederik Schram.
59'
Ecke FC Nordsjaelland. Die Ecke wurde verursacht von Samúel Fridjónsson.
59'
Ball abgeblockt. Runar Norheim (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Ibrahim Adel mit einer Flanke.
58'
Ecke Valur Reykjavik. Die Ecke wurde verursacht von Peter Ankersen.
58'
Ball abgeblockt. Lúkas Heimisson (Valur Reykjavik) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Dagur Gardarsson.
57'
Foul von Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland).
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57'
Albin Skoglund (Valur Reykjavik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
56'
Ecke FC Nordsjaelland. Die Ecke wurde verursacht von Samúel Fridjónsson.
54'
Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
54'
Foul von Birkir Heimisson (Valur Reykjavik).
54'
Vorbeigeschossen. Lúkas Heimisson (Valur Reykjavik) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
53'
Wechsel FC Nordsjaelland. Mark Brink kommt für Malte Heyde aufgrund einer Verletzung.
53'
Das Spiel läuft wieder.
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53'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Malte Heyde (FC Nordsjaelland).
51'
Vorbeigeschossen. Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Villum Berthelsen mit einem langen Ball nach einem Konter.
49'
Vorbeigeschossen. Hjalte Boe Rasmussen (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei.
48'
Ball pariert. Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem rechten Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Peter Ankersen mit einem langen Ball.
47'
Foul von Villum Berthelsen (FC Nordsjaelland).
47'
Samúel Fridjónsson (Valur Reykjavik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
46'
Vorbeigeschossen. Hjalte Boe Rasmussen (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Malte Heyde.
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Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Valur Reykjavik und FC Nordsjaelland ist 0:1.
50'
Ball abgeblockt. Hjalte Boe Rasmussen (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem linken Fuss rechts im Strafraum, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Peter Ankersen.
49'
Vorbeigeschossen. Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber.
46'
Vorbeigeschossen. Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, doch die Murmel geht links hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Peter Ankersen mit einer Flanke.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 8 Minuten Nachspielzeit an.
45'
Vorbeigeschossen. Hjalte Boe Rasmussen (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Villum Berthelsen nach einem Konter.
44'
Das Spiel läuft wieder.
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37'
Das Spiel ist unterbrochen (FC Nordsjaelland).
34'
Ecke FC Nordsjaelland. Die Ecke wurde verursacht von Samúel Fridjónsson.
33'
Foul von Justin Janssen (FC Nordsjaelland).
33'
Albin Skoglund (Valur Reykjavik) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
32'
Vorbeigeschossen. Runar Norheim (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Fünfmeterraum , allerdings fliegt die Kugel drüber.
32'
Ball pariert. Hjalte Boe Rasmussen (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber rechts unten gehalten. Vorbereitet von Justin Janssen.
32'
Foul von Ibrahim Adel (FC Nordsjaelland).
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32'
Birkir Heimisson (Valur Reykjavik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Peter Ankersen (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Myles Veldman (Valur Reykjavik).
30'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Valur Reykjavik und FC Nordsjaelland ist 0:1. Villum Berthelsen (FC Nordsjaelland) trifft mit dem linken Fuss aus der Distanz, oben rechts. Vorbereitet von Ibrahim Adel.
30'
Ball pariert. Tryggvi Haraldsson (Valur Reykjavik) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Markus Nakkim mit einem langen Ball.
26'
Das Spiel läuft wieder.
25'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Samúel Fridjónsson (Valur Reykjavik).
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25'
Ball abgeblockt. Hjalte Boe Rasmussen (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
24'
Vorbeigeschossen. Hjalte Boe Rasmussen (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Malte Heyde.
22'
Foul von Runar Norheim (FC Nordsjaelland).
22'
Myles Veldman (Valur Reykjavik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Hjalte Boe Rasmussen (FC Nordsjaelland).
20'
Hólmar Eyjólfsson (Valur Reykjavik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
15'
Foul von Juho Lähteenmäki (FC Nordsjaelland).
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15'
Dagur Gardarsson (Valur Reykjavik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
13'
Ball abgeblockt. Malte Heyde (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Villum Berthelsen.
10'
Vorbeigeschossen. Stephen Acquah (FC Nordsjaelland) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, , allerdings fliegt die Kugel drüber. Vorbereitet von Justin Janssen mit dem Kopf nach einer Ecke.
9'
Ecke FC Nordsjaelland. Die Ecke wurde verursacht von Albin Skoglund.
7'
Stephen Acquah (FC Nordsjaelland) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
7'
Foul von Dagur Gardarsson (Valur Reykjavik).
3'
Albin Skoglund (Valur Reykjavik) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
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3'
Foul von Malte Heyde (FC Nordsjaelland).
1'
Vorbeigeschossen. Juho Lähteenmäki (FC Nordsjaelland) versucht es mit dem linken Fuss von links aus einem ungünstigen Winkel doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Ibrahim Adel.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Valur Reykjavik und FC Nordsjaelland.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.