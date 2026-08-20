Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Vikingur Reykjavik und FK Borac Banja Luka ist 1:3.
Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Vikingur Reykjavik und FK Borac Banja Luka ist 1:3.
92'
Valdimar Ingimundarson (Vikingur Reykjavik) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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91'
Wechsel FK Borac Banja Luka. Sinisa Sanicanin kommt für Luka Juricic.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 3 Minuten Nachspielzeit an.
86'
1 : 3
Tor! Der Spielstand zwischen Vikingur Reykjavik und FK Borac Banja Luka ist 1:3. Luka Juricic (FK Borac Banja Luka) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Pavle Djajic.
83'
Wechsel FK Borac Banja Luka. Matej Deket kommt für Amer Hiros.
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83'
Wechsel FK Borac Banja Luka. Pavle Djajic kommt für Stefan Savic.
82'
Wechsel Vikingur Reykjavik. Róbert Thorkelsson kommt für Gunnar Vatnhamar.
79'
Amer Hiros (FK Borac Banja Luka) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
75'
1 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Vikingur Reykjavik und FK Borac Banja Luka ist 1:2. Gylfi Sigurdsson (Vikingur Reykjavik) verwandelt den Elfmeter mit dem rechten Fuss in die Tormitte.
74'
Wechsel FK Borac Banja Luka. Ante Roguljic kommt für Damir Hrelja.
73'
Anderson Esiti (FK Borac Banja Luka) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
67'
Wechsel Vikingur Reykjavik. Valdimar Ingimundarson kommt für Nikolaj Hansen.
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67'
Wechsel Vikingur Reykjavik. Hrannar Magnússon kommt für Stígur Thórdarson.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Vikingur Reykjavik und FK Borac Banja Luka ist 0:2.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 1 Minuten Nachspielzeit an.
41'
Nikolaj Hansen (Vikingur Reykjavik) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
23'
0 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Vikingur Reykjavik und FK Borac Banja Luka ist 0:2. Milos Jojic (FK Borac Banja Luka) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Luka Juricic.
21'
0 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Vikingur Reykjavik und FK Borac Banja Luka ist 0:1. Luka Juricic (FK Borac Banja Luka) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte. Vorbereitet von Sebastián Herrera.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Vikingur Reykjavik und FK Borac Banja Luka.
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Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.