Die 2. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Vikingur und Stjarnan Gardabaer ist 2:2.
Das Spiel ist zu Ende, der Spielstand zwischen Vikingur und Stjarnan Gardabaer ist 2:2.
92'
Aron Benjaminsen (Vikingur) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
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90'
Wechsel Vikingur. Jákup Jarnskor kommt für Aron Ellingsgaard.
90'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
88'
Ingi Arngrímsson (Vikingur) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
87'
Wechsel Stjarnan Gardabaer. Haukur Brink kommt für Örvar Eggertsson.
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87'
Örvar Örvarsson (Stjarnan Gardabaer) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
87'
Wechsel Stjarnan Gardabaer. Bjarki Hauksson kommt für Thórri Thórisson.
87'
Wechsel Stjarnan Gardabaer. Andri Bjarnason kommt für Emil Atlason.
81'
2 : 2
Tor! Der Spielstand zwischen Vikingur und Stjarnan Gardabaer ist 2:2. Gudmundur Nökkvason (Stjarnan Gardabaer) trifft mit dem rechten Fuss aus mehr als 30 Metern in die Tormitte.
80'
Wechsel Vikingur. Kaj Bartalsstovu kommt für Arnór Brandsson.
70'
Thórri Thórisson (Stjarnan Gardabaer) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
68'
Wechsel Stjarnan Gardabaer. Daníel Matthíasson kommt für Birnir Ingason.
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67'
2 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Vikingur und Stjarnan Gardabaer ist 2:1. Birnir Ingason (Stjarnan Gardabaer) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte.
61'
2 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Vikingur und Stjarnan Gardabaer ist 2:0. Sølvi Vatnhamar (Vikingur) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte. Vorbereitet von Ingi Jonhardsson.
59'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Vikingur und Stjarnan Gardabaer ist 1:0. Aron Benjaminsen (Vikingur) trifft mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, in die Tormitte unter die Latte.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Vikingur und Stjarnan Gardabaer ist 0:0.
45'
Der vierte Offizielle kündigt 2 Minuten Nachspielzeit an.
40'
Gustav Kjeldsen (Stjarnan Gardabaer) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
17'
Wechsel Stjarnan Gardabaer. Alex Hauksson kommt für Gudmundur Kristjánsson.
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Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Vikingur und Stjarnan Gardabaer.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.